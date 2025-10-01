Seis obras maestras llegan a Abu Dhabi en la exposición más ambiciosa de Sotheby’s

Obras de Van Gogh, Gauguin, Kahlo, Magritte, Pissarro y Munch serán exhibidas antes de su subasta en Nueva York - (El jinete perdido (1942) de Magritte)

La escena artística internacional se prepara para un acontecimiento sin precedentes: Abu Dhabi albergará la exposición de arte más valiosa jamás organizada por Sotheby’s en Oriente Medio, con seis obras maestras de artistas icónicos y una valoración conjunta de USD 150 millones.

El evento, que marca la primera muestra pública de arte de la casa de subastas en los Emiratos Árabes Unidos, se celebra el 1 y 2 de octubre de 2025 en la Bassam Freiha Art Foundation, ubicada en el Distrito Cultural de la Isla Saadiyat. Así lo informó ARTnews, que subraya el carácter inédito de la cita y su relevancia para el mercado del arte en la región.

La exposición reúne piezas de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Frida Kahlo, René Magritte, Camille Pissarro y Edvard Munch, todas procedentes de colecciones privadas de alto perfil. Entre ellas destaca la obra de Munch, “St. John’s Night (Midsummer Night’s Eve)” (1901-1903), perteneciente al coleccionista estadounidense Leonard A. Lauder.

El evento marca la primera muestra pública de Sotheby’s en Emiratos Árabes Unidos y refuerza el mercado cultural de Oriente Medio - (Fundación de Arte Bassam Freiha)

Por su parte, los cuadros de Van Gogh y Gauguin formaron parte hasta hace poco de la colección de Cindy y Jay Pritzker, reconocidos por su impacto en la vida cultural de Chicago y por el prestigioso premio de arquitectura que lleva su nombre. La muestra también incluirá “Le Jockey perdu” (1942) de Magritte, procedente de la colección de Matthew y Kay Bucksbaum, filántropos estadounidenses con una destacada trayectoria en el apoyo a las artes.

Ninguna de las obras ha sido expuesta antes en Oriente Medio y tres de ellas no se han mostrado públicamente en más de medio siglo. La selección de piezas, extraídas de algunas de las colecciones privadas más reconocidas del mundo, refuerza el atractivo y la exclusividad de la exposición.

Katia Nounoi Boueiz, directora de Sotheby’s en Emiratos Árabes Unidos, destacó la trascendencia del evento en declaraciones recogidas por ARTnews: “Esta exposición representa un verdadero hito: nuestra primera exposición pública de arte en este emirato y la más extensa y valiosa jamás organizada por Sotheby’s en la región”. La directiva subrayó que, en los meses recientes, la casa de subastas ha impulsado diversas iniciativas en Abu Dhabi, pero ninguna de la magnitud de esta muestra.

La muestra se celebrará el 1 y 2 de octubre de 2025 en la Bassam Freiha Art Foundation, en la Isla Saadiyat - (Fundación de Arte Bassam Freiha)

Relación entre Sotheby’s y Abu Dhabi

El contexto de la exposición se enmarca en el fortalecimiento de los lazos entre Sotheby’s y Abu Dhabi. El año anterior, la casa de subastas formalizó su relación con el emirato mediante la venta de una participación minoritaria a ADQ, el fondo soberano de inversión de Abu Dhabi.

La operación incluyó la adquisición de nuevas acciones de Sotheby’s por parte de ADQ, con el objetivo de reducir el apalancamiento y respaldar los planes de crecimiento e innovación de la compañía. Patrick Drahi, accionista mayoritario de Sotheby’s, mantiene su posición y aporta capital adicional al negocio de subastas. El acuerdo contempla una inversión conjunta de hasta USD 1.000 millones.

Itinerancia y subasta de las obras

Tras su paso por Abu Dhabi, las seis obras viajarán a Londres y París antes de regresar a Nueva York, donde serán subastadas durante las ventas de otoño en noviembre. Estos eventos coincidirán con la inauguración de la nueva sede de Sotheby’s en el Breuer Building de Madison Avenue.

Para Julian Dawes, jefe de arte impresionista y moderno de Sotheby’s, la oportunidad de presentar estas obras maestras en Oriente Medio representa un momento decisivo para la casa de subastas y para el público de la región, que podrá acceder por primera vez a piezas de este calibre en un entorno local.