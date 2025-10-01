Mundo

Seis obras maestras llegan a Abu Dhabi en la exposición más ambiciosa de Sotheby’s

Cuadros icónicos de artistas como Van Gogh, Gauguin y Frida Kahlo, procedentes de colecciones privadas y con una valoración millonaria, se reúnen en la Bassam Freiha Art Foundation antes de su subasta en Nueva York

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Obras de Van Gogh, Gauguin,
Obras de Van Gogh, Gauguin, Kahlo, Magritte, Pissarro y Munch serán exhibidas antes de su subasta en Nueva York - (El jinete perdido (1942) de Magritte)

La escena artística internacional se prepara para un acontecimiento sin precedentes: Abu Dhabi albergará la exposición de arte más valiosa jamás organizada por Sotheby’s en Oriente Medio, con seis obras maestras de artistas icónicos y una valoración conjunta de USD 150 millones.

El evento, que marca la primera muestra pública de arte de la casa de subastas en los Emiratos Árabes Unidos, se celebra el 1 y 2 de octubre de 2025 en la Bassam Freiha Art Foundation, ubicada en el Distrito Cultural de la Isla Saadiyat. Así lo informó ARTnews, que subraya el carácter inédito de la cita y su relevancia para el mercado del arte en la región.

La exposición reúne piezas de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Frida Kahlo, René Magritte, Camille Pissarro y Edvard Munch, todas procedentes de colecciones privadas de alto perfil. Entre ellas destaca la obra de Munch, “St. John’s Night (Midsummer Night’s Eve)” (1901-1903), perteneciente al coleccionista estadounidense Leonard A. Lauder.

El evento marca la primera
El evento marca la primera muestra pública de Sotheby’s en Emiratos Árabes Unidos y refuerza el mercado cultural de Oriente Medio - (Fundación de Arte Bassam Freiha)

Por su parte, los cuadros de Van Gogh y Gauguin formaron parte hasta hace poco de la colección de Cindy y Jay Pritzker, reconocidos por su impacto en la vida cultural de Chicago y por el prestigioso premio de arquitectura que lleva su nombre. La muestra también incluirá “Le Jockey perdu” (1942) de Magritte, procedente de la colección de Matthew y Kay Bucksbaum, filántropos estadounidenses con una destacada trayectoria en el apoyo a las artes.

Ninguna de las obras ha sido expuesta antes en Oriente Medio y tres de ellas no se han mostrado públicamente en más de medio siglo. La selección de piezas, extraídas de algunas de las colecciones privadas más reconocidas del mundo, refuerza el atractivo y la exclusividad de la exposición.

Katia Nounoi Boueiz, directora de Sotheby’s en Emiratos Árabes Unidos, destacó la trascendencia del evento en declaraciones recogidas por ARTnews: “Esta exposición representa un verdadero hito: nuestra primera exposición pública de arte en este emirato y la más extensa y valiosa jamás organizada por Sotheby’s en la región”. La directiva subrayó que, en los meses recientes, la casa de subastas ha impulsado diversas iniciativas en Abu Dhabi, pero ninguna de la magnitud de esta muestra.

La muestra se celebrará el
La muestra se celebrará el 1 y 2 de octubre de 2025 en la Bassam Freiha Art Foundation, en la Isla Saadiyat - (Fundación de Arte Bassam Freiha)

Relación entre Sotheby’s y Abu Dhabi

El contexto de la exposición se enmarca en el fortalecimiento de los lazos entre Sotheby’s y Abu Dhabi. El año anterior, la casa de subastas formalizó su relación con el emirato mediante la venta de una participación minoritaria a ADQ, el fondo soberano de inversión de Abu Dhabi.

La operación incluyó la adquisición de nuevas acciones de Sotheby’s por parte de ADQ, con el objetivo de reducir el apalancamiento y respaldar los planes de crecimiento e innovación de la compañía. Patrick Drahi, accionista mayoritario de Sotheby’s, mantiene su posición y aporta capital adicional al negocio de subastas. El acuerdo contempla una inversión conjunta de hasta USD 1.000 millones.

Itinerancia y subasta de las obras

Tras su paso por Abu Dhabi, las seis obras viajarán a Londres y París antes de regresar a Nueva York, donde serán subastadas durante las ventas de otoño en noviembre. Estos eventos coincidirán con la inauguración de la nueva sede de Sotheby’s en el Breuer Building de Madison Avenue.

Para Julian Dawes, jefe de arte impresionista y moderno de Sotheby’s, la oportunidad de presentar estas obras maestras en Oriente Medio representa un momento decisivo para la casa de subastas y para el público de la región, que podrá acceder por primera vez a piezas de este calibre en un entorno local.

Temas Relacionados

Sotheby’sAbu DhabiExposición de arteVincent van GoghFrida KahloNewsroom BUE

Últimas Noticias

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

La Fiscalía Federal informó que los sospechosos, dos ciudadanos alemanes y un hombre nacido en Líbano, fueron arrestados en Berlín con armas y municiones

Alemania detuvo a tres presuntos

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

El retroceso de los glaciares del Himalaya, la variabilidad del monzón y el uso excesivo de aguas subterráneas generan una emergencia ambiental que afecta la agricultura, los ecosistemas y la seguridad de comunidades en Asia meridional

¿El Ganges en peligro? La

Murió Jane Goodall, la reconocida defensora de los derechos de los animales

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una defensora incansable de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, afirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado emitido el miércoles

Murió Jane Goodall, la reconocida

Cierre del Gobierno: el Senado de Estados Unidos rechazó dos propuestas para salir de la parálisis presupuestaria

La iniciativa, impulsada por Donald Trump, apenas sumó tres votos demócratas y quedó muy lejos de los 60 apoyos necesarios

Cierre del Gobierno: el Senado

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

Considerado el más extenso del planeta, no solo representa un reto técnico, sino que también una experiencia única marcada por desafíos migratorios y logísticos

Cómo es el viaje en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La valiosa reflexión de Will

La valiosa reflexión de Will Smith sobre por qué el dinero no da la felicidad: “Es algo que debes llevar a las personas que amas, no intentar obtener de ellas”

A qué edad debes hacerte una mastografía: en esto consiste la prueba para detectar el cáncer de mama

Procuraduría llamó a juicio a siete exediles de localidad de Bogotá por posible irregularidad en terna para alcalde local

‘Pequeño J’ jura ser inocente y no tener nada que ver en el triple feminicidio en Argentina: sus primeras declaraciones tras su captura

El truco casero de un electricista para saber si las pilas tienen batería

INFOBAE AMÉRICA
El crucial legado de Jane

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

Muere a los 91 años la etóloga británica Jane Goodall

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

ENTRETENIMIENTO

El verdadero final de ‘Bon

El verdadero final de ‘Bon Appétit, majestad’: lo que no mostró el k-drama de Netflix

La confesión de Glen Powell sobre un percance amoroso que acabó con una nariz rota

Glen Powell y el desafío de mantenerse auténtico en Hollywood: “No puedo fingir ser otro solo porque ahora todos miran”

Ricky Martin no deja nada a la imaginación con una provocadora selfie en Instagram

Eric Dane, cada vez más afectado por la ELA: fue captado en silla de ruedas y con dificultades en el habla