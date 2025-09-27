El caso de un Papá Noel en Georgia destapa años de abusos y el entierro de dos adolescentes

Elwyn Crocker Jr. y Mary Crocker desaparecieron a los 14 años, aunque sus desapariciones ocurrieron con dos años de diferencia (Effingham County Sheriff's Office)

La confesión de Mark Wright, quien admitió haber colaborado en el asesinato y entierro de sus sobrinos Mary y Elwyn Jr., conmocionó a la comunidad de Guyton, en el condado de Effingham, Georgia. El caso, que involucra a varios miembros de una misma familia y revela años de abuso infantil, cobró notoriedad internacional tras la publicación de mensajes de texto que muestran la frialdad con la que los implicados actuaron durante los crímenes, según informó el Daily Mail.

Wright, tío de las víctimas, se declaró culpable el 29 de agosto de este año de asesinato en segundo grado, crueldad hacia menores en primer y segundo grado, dos cargos por ocultar la muerte de otra persona y privación ilegítima de libertad.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía le permitirá evitar la pena de muerte, enfrentando una condena de entre 10 y 80 años de prisión, con la sentencia programada para octubre. El Daily Mail detalló que Wright reconoció haber ayudado a su cuñado, Elwyn Crocker Sr., a enterrar los cuerpos de los adolescentes en el patio trasero de la vivienda familiar, tras años de maltratos y desaparición no reportada.

Mary y Elwyn Jr. sufrieron años de abuso infantil, encierro y maltratos antes de ser asesinados.

Mensajes perturbadores y pruebas de indiferencia

Los hechos salieron a la luz en diciembre de 2018, cuando la policía localizó los cuerpos de Mary, de 14 años, y Elwyn Jr., de 16, en la propiedad de la familia. Ella había desaparecido dos meses antes del hallazgo, mientras que su hermano mayor no había sido visto desde noviembre de 2016. Ninguno de los dos fue reportado como desaparecido; la familia alegó que ambos vivían con su madre.

La autopsia de Mary reveló que murió por inanición (muerte causada por falta de alimentos), y la investigación determinó que ambos hermanos sufrieron abusos físicos y psicológicos prolongados.

La confesión de Mark Wright, tío de Elwyn Crocker Jr. y Mary Crocke, reveló la participación familiar en el asesinato y entierro de dos menores en Georgia (Effingham County Sheriff's Office)

Uno de los aspectos más perturbadores del caso es la serie de mensajes de texto intercambiados la noche en que Crocker Sr. enterró el cuerpo de su hija. Según el Daily Mail, le escribió a su suegra, Kim Wright: “Casi termino de enterrar a Mary”. La respuesta de la mujer fue: “¡Genial! ¿Qué tan profundo?”.

Crocker Sr. también expresó su preocupación por un auto que pasaba lentamente cerca de la casa, sospechando que podía tratarse de un policía. En otro mensaje dirigido a su esposa, Candice Crocker, comentó: “Creo que la han golpeado en la cabeza demasiadas veces”. Los mensajes también revelaron que la pareja planeaba ir al cine después de ocultar el cuerpo, lo que evidencia la insensibilidad con la que actuaron.

Mientras Elwyn Crocker Sr. enterraba a su hija en el patio de la vivienda, mantenía un intercambio de mensajes de texto con su esposa, Candice Crocker

Una infancia arrebatada entre encierro, abuso y abandono

Las investigaciones judiciales y los testimonios permitieron reconstruir el entorno de abuso en el que vivían los menores. Mary fue sometida a inanición, descargas eléctricas y golpizas, y permanecía encerrada en una jaula para perros. La fiscalía presentó imágenes extraídas de dispositivos familiares donde se observa a la adolescente visiblemente desnutrida y con el cabello cortado.

Elwyn Jr. también fue víctima de maltratos similares entre octubre y noviembre de 2016, según una acusación formal de marzo de 2019. Ambos hermanos dejaron de asistir a la escuela durante el sexto grado y, posteriormente, la familia alegó que recibían educación en casa.

El aislamiento de los menores era notorio para los vecinos, quienes relataron a medios locales que Mary nunca jugaba con otros niños y pasaba largas horas realizando tareas en el jardín. Las búsquedas en internet realizadas desde los dispositivos de Crocker Sr. incluían consultas sobre los efectos de la ingestión de lejía en un niño y sobre cómo enterrar un perro en el patio, lo que refuerza la hipótesis de premeditación y desinterés por el bienestar de los menores.

La intervención policial se produjo tras la denuncia de un vecino preocupado por el estado de Mary. Durante el registro de la vivienda, las autoridades encontraron con vida a un tercer hijo de Crocker Sr., un niño de 11 años con parálisis cerebral y distrofia muscular, quien fue puesto bajo custodia estatal. El Daily Mail también informó que Crocker Sr. trabajaba como Papá Noel en un supermercado y que, según registros, realizaba búsquedas en su teléfono relacionadas con pornografía incestuosa.

Crocker Sr. trabajaba como Papá Noel en un supermercado

El historial familiar mostraba antecedentes de violencia y negligencia. En 2012 y 2013, los servicios sociales de Georgia ordenaron terapia obligatoria para la pareja tras denuncias de abuso contra Elwyn Jr. Los consejeros describieron a Crocker Sr. como un padre apático, quien afirmaba que su única obligación era “alimentar, vestir y dar refugio” a sus hijos.

Un compañero de clase de Elwyn Jr. relató a los orientadores escolares que Kim Wright lo azotó con un cinturón durante más de una hora. Además, Mark Wright fue acusado de agredir físicamente a Elwyn Jr. en junio de 2012.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa para los otros acusados: Elwyn Crocker Sr., Candice Crocker y Kim Wright, quienes se han declarado no culpables y enfrentan cargos similares. Las audiencias previas al juicio siguen en curso, según el Daily Mail.

El impacto de este caso ha sido profundo en la pequeña comunidad agrícola de Guyton, donde, según el forense local, nunca antes se había registrado un crimen de estas características.