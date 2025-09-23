Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirige a los delegados durante una reunión de alto nivel de jefes de Estado sobre una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 22 de septiembre de 2025 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes desde Nueva York, en el marco de la conferencia para la solución de dos estados, la creación de un “instrumento específico” para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

“Cualquier futuro Estado palestino debe ser viable, también desde el punto de vista económico. Y esto se puede lograr también con el apoyo de los vecinos de los palestinos. Los europeos crearemos un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza, en coordinación con los esfuerzos de otros donantes”, declaró. “Gaza debe reconstruirse, la economía palestina debe relanzarse, y les invito a todos a sumarse al esfuerzo para que esto sea posible”, añadió.

En esta línea, destacó el papel de Europa como “salvavidas” de la Autoridad Palestina desde el 7 de octubre de 2023 al reunir, según indicó, un “paquete financiero sin precedentes por valor de 1.600 millones de euros”.

Pese a ello, consideró que “todos debemos hacer más, dado que está en juego la propia supervivencia de la Autoridad Palestina” y anunció la creación de “un grupo de donantes”.

“Por supuesto, al final, solo los israelíes y los palestinos pueden ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir. Pero la comunidad internacional tiene mucho que aportar. Podemos facilitar, podemos reconstruir, pero lo más importante es que podemos mantener viva la esperanza”, agregó.

Palestinos desplazados huyen hacia el sur en el centro de la Franja de Gaza después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes de la ciudad de Gaza evacuar hacia el sur, el 21 de septiembre de 2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Von der Leyen advirtió que “poner fin a la guerra podría no ser suficiente si no hay un camino hacia la paz”, defendiendo que “un Israel seguro, un Estado palestino viable y la eliminación de Hamas” son el “único plan de paz realista” para la región.

También apeló al “día después” el presidente del Consejo Europeo, António Costa, apelando a la “lucidez”. Así, señaló que no puede haber “lugar para el terrorismo, para los asentamientos ilegales, para la muerte de civiles inocentes en ninguna parte. Ni en Gaza, ni en Cisjordania, ni en Jerusalén Este, ni en Israel”.

En línea con Von der Leyen, consideró que “solo hay un camino, la solución de dos Estados (...) Un Estado de Israel, seguro y reconocido por todos los Estados miembros de esta Asamblea General. Y un Estado de Palestina, independiente, democrático y viable. Ambos, uno al lado del otro”.

Costa celebró el “impulso” que esta conferencia coorganizada por Francia y Arabia Saudita ha dado al reconocimiento de Palestina como estado por parte de “la mayoría” de miembros de la Unión Europea, si bien ha instado a todos a “estar a la altura” asegurando que “ha llegado el momento de la paz”.

Una vez más, hacemos un llamamiento de los Veintisiete a un alto el fuego “inmediato”, la liberación “inmediata e incondicional de todos” los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, condenando la escalada de violencia en Cisjordania, y pedimos a Israel que termine con sus “operaciones y colonias ilegales”.

Por otra parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el grupo terrorista Hamas, elevaron este lunes a más de 65.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye más de 60 fallecidos a manos de las tropas israelíes durante el último día.

(Con información de Europa Press)