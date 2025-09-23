Mundo

La ONU denunció la tortura sistemática contra civiles ucranianos detenidos en zonas ocupadas por Rusia

La jefa de la Misión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Kiev, Danielle Bell, detalló la repudiable conducta del país invasor

Guardar
Prisioneros de guerra ucranianos al
Prisioneros de guerra ucranianos al recuperar su libertad (@ZelenskyyUa/Archivo)

Más de 15.000 civiles ucranianos han sido detenidos en algún momento en los territorios ocupados por Rusia, al menos 1.800 siguen privados de la libertad y más del 90% de ellos fueron víctimas de torturas y maltratos, dijo este martes la jefa de la Misión de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Danielle Bell.

En comunicación por teleconferencia desde Kiev, Bell denunció una conducta sistemática y generalizada de tortura por parte de Rusia contra los civiles que detiene, a quienes aplica su propia legislación en lugar de las leyes de Ucrania, como lo dicta el derecho internacional humanitario.

Si bien en los primeros meses de la invasión rusa la detención de civiles ucranianos fue masiva, posteriormente las detenciones se han centrado en cualquiera que expresara opiniones críticas contra la operación militar de Rusia o contra sus fuerzas armadas.

Un prisionero de guerra ucraniano
Un prisionero de guerra ucraniano tras recuperar su libertad (@ZelenskyyUa/Archivo)

Una de las principales fuentes utilizadas por la misión fueron entrevistas directas a 215 civiles liberados, quienes ofrecieron relatos coherentes y detallados sobre el trato que recibieron en cautiverio, además de entrevistas con familiares y abogados.

Entre los elementos que surgieron de estas entrevistas fue la participación en ciertos casos de personal médico en los actos de tortura, pero no con la intención de prestar atención a los detenidos, sino de afinar las técnicas de tortura utilizadas.

Las víctimas entrevistadas luego de su liberación -tras haber conseguido abandonar las zonas ocupadas por Rusia y trasladarse a áreas controladas por Ucrania- describieron al personal de derechos humanos los tipos de torturas que sufrieron, como golpizas severas y descargas eléctricas, simulacros de ejecución, posiciones de estrés prolongadas y amenazas de muerte y violencia contra ellos o sus seres queridos, así como violencia sexual.

La Misión de Derechos Humanos también aportó información sobre la detención de ciudadanos ucranianos en su propio país, por cargos relacionados en general con la seguridad nacional, como traición y espionaje.

Más de 15.000 civiles ucranianos
Más de 15.000 civiles ucranianos han sido detenidos en algún momento en los territorios ocupados por Rusia (@ZelenskyyUa/Archivo)

La mayoría de los casos penales relacionados con el conflicto incluyen cargos de colaboración basados en la interacción o supuesta cooperación de un individuo con las autoridades de ocupación rusas.

Algunos ucranianos fueron procesados por llevar a cabo servicios de emergencia, construcción, asistencia humanitaria y recolección de basura durante la ocupación, actividades que legalmente pueden ser exigidas por las autoridades ocupantes, explicó la ONU.

Esto sucedió en casos en los que Ucrania recuperó el control de zonas que había perdido ante el invasor ruso.

Las detenciones de ese tipo han llevado a que haya hasta 2.258 ucranianos bajo custodia en centros oficiales de prisión preventiva y penitenciarios (cifra actualizada hasta el pasado julio), además de 20.000 causas abiertas, lo que ha puesto bajo una fuerte presión al sistema de justicia penal ucraniano.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaONUtorturaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

El desbordamiento de un lago provocó inundaciones en el municipio de Guangfu, donde la mayoría de las víctimas fatales eran ancianos que residían en plantas bajas de edificios

Al menos 14 muertos, 18

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

Las conversaciones diplomáticas adquieren relevancia en medio de negociaciones multilaterales y posiciones contrapuestas de potencias occidentales y actores clave de Medio Oriente

Macron se reunirá este miércoles

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

Desde controversias medievales y polémicas cortesanas hasta su aceptación como símbolo de sofisticación, el recorrido de este utensilio reflejó transformaciones sociales, modas históricas y la influencia de figuras decisivas de la historia

Cómo el tenedor superó siglos

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

La Alianza advirtió a Moscú después del derribo de drones en Polonia y la denuncia de Estonia por la violación de su espacio aéreo

La OTAN advirtió que usará

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

En un discurso televisado, el líder supremo de Irán descartó retomar el diálogo con Washington

El ayatollah Ali Khamenei consideró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SEP anuncia un día de

SEP anuncia un día de descanso para este mes de septiembre: cuándo es

Efraín Cepeda advirtió que el Gobierno busca instaurar una “dictadura fiscal” en la discusión del presupuesto de 2026

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

“Existen estudios sobre paracetamol y trastornos del neurodesarrollo, pero no son concluyentes”: médio colombiano tras polémicas declaraciones de Donald Trump

Exsenador Carlos Mejía llamó a Petro “desadaptado” por su discurso en la ONU en contra de Estados Unidos: “Pasen por él”

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Zelenski ve "muy positivo" el "gran cambio" de Trump al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras"

Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe

Venezuela estudia declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "agresiones" de EEUU

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

ENTRETENIMIENTO

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon,

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, se encuentra en situación de calle

Así luce Donna D’Errico de “Baywatch” 24 años después del termino de la serie

Isla Johnston, la nueva Juana de Arco: cómo será la superproducción que busca reinventar la leyenda

La receta de Jennifer Aniston para superar un mal día: “Ellas me levantan el ánimo de inmediato”

“La mano que mece la cuna”: Tráiler del remake del clásico de 1992