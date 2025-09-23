Mundo

Descubrieron cápsula del tiempo en el Museo Académico de Arte de Bonn

Un hallazgo inesperado durante renovaciones saca a la luz detalles inéditos sobre la fundación y evolución de un emblemático edificio, conectando pasado y presente en la historia cultural alemana

Por Celeste Sawczuk

El descubrimiento documenta la ceremonia
El descubrimiento documenta la ceremonia fundacional y a los protagonistas históricos que participaron en la construcción del museo

Un hallazgo inesperado en el Museo Académico de Arte de Bonn arrojó nueva luz sobre los orígenes de una de las instituciones culturales más antiguas de Alemania.

Durante trabajos recientes de renovación, un equipo de arqueólogos localizó una piedra angular de 1822 oculta tras un discreto orificio en una pared.

En su interior, una placa de plomo fechada en ese año reveló detalles inéditos sobre la fundación del edificio y los protagonistas que participaron en su construcción, según informó la University of Bonn.

Descubrimiento y protagonistas históricos

El descubrimiento ocurrió mientras excavaron zanjas para instalar nuevas tuberías en la zona de acceso a la rotonda del museo. Los ingenieros del proyecto detectaron un arco de descarga inusual sobre la mampostería, lo que despertó la sospecha de que podría haber algo singular en ese punto.

Al abrir la piedra angular, los especialistas encontraron la placa de plomo, cuya inscripción, aún perfectamente legible tras dos siglos, documentó la ceremonia de colocación de la piedra el 1 de agosto de 1822.

El texto menciona la presencia de figuras destacadas de la época, como el canciller Carl Fürst Hardenberg, el ministro Altenstein, el rector Gratz, el profesor de anatomía Mayer y el alcalde Windeck, así como a los responsables de la obra: el inspector de construcción Waeselmann, el conductor de obras Stier Ld Leydel, el asistente Brambach y el maestro albañil Quantius.

La placa de plomo de
La placa de plomo de 1822 hallada en el Museo Académico de Arte de Bonn revela detalles inéditos sobre la fundación del edificio

Documentación y conservación del hallazgo

La University of Bonn detalló que la Oficina para la Conservación de Monumentos Arqueológicos del Landschaftsverband Rheinland (LVR) documentó minuciosamente el hallazgo y actualmente colabora con el Museo Estatal de LVR en Bonn para su evaluación científica.

Para no interferir con la instalación de las nuevas tuberías, se acordó con el LVR colocar de nuevo la piedra angular en una posición ligeramente más profunda una vez finalizado el proceso de documentación, permitiendo que continúe cumpliendo su función original como cimiento del edificio.

Valoraciones de expertos y singularidad del descubrimiento

Michael Neuß, director técnico de la sucursal de Colonia de BLB NRW, describió el hallazgo como “una cápsula del tiempo que permite mirar atrás a las personas detrás de la construcción original de este edificio”. Neuß señaló que el descubrimiento conectó el pasado con el presente, en un momento en que el museo se moderniza para responder a las necesidades de futuras generaciones de investigadores.

Por su parte, Joanna Chanko, asesora científica del LVR, subrayó la excepcionalidad del hallazgo: “Encontrar una piedra angular es algo extraordinario, incluso para arqueólogos experimentados”. Chanko también llamó la atención sobre las dimensiones de la piedra —90 centímetros de largo y 60 de alto— y el material empleado, una roca silícea tallada de origen ígneo, que impresionó a todo el equipo.

La experta relató que, al abrir la piedra en los talleres de restauración del Museo Estatal de LVR, la sorpresa fue hallar la placa de plomo en lugar de las habituales monedas o recortes de prensa de la época, y elogió la riqueza informativa y la calidad de la inscripción.

La Oficina para la Conservación
La Oficina para la Conservación de Monumentos Arqueológicos del LVR documentó y evalúa científicamente el hallazgo junto al Museo Estatal de LVR - (manninx)

Tradición y trayectoria del museo

El edificio que actualmente alberga el Museo Académico de Arte de Bonn cuenta con una trayectoria de más de dos siglos. Originalmente, fue sede del Instituto de Anatomía durante más de 50 años, hasta que en 1885 pasó a ser el Instituto de Arqueología Clásica.

La colección de antigüedades, en proceso de traslado debido a las obras de renovación, supera las 30.000 piezas y figura entre las más antiguas de Alemania. La historia del museo está estrechamente vinculada a figuras como Friedrich Gottlieb Welcker, Otto Jahn y Reinhard Kekulé von Stradonitz, quienes en el siglo XIX sentaron las bases de su relevancia científica.

Posteriormente, académicos como Georg Loeschcke, Franz Winter, Richard Delbrueck, Ernst Langlotz y Nikolaus Himmelmann contribuyeron a consolidar el edificio como un referente internacional en arqueología e historia del arte.

Expertos destacan la singularidad de
Expertos destacan la singularidad de la piedra angular y la placa de plomo como cápsula del tiempo y testimonio de la historia institucional -(David Esser)

Simbolismo e identidad institucional

El rector de la University of Bonn, Michael Hoch, valoró la importancia simbólica del hallazgo: “La piedra angular de 1822 es un hallazgo arqueológico poco común que simboliza la larga y vibrante historia de nuestra institución”. Hoch recordó que en ese lugar se erigió uno de los primeros edificios de la universidad, donde generaciones de investigadores aprendieron y trabajaron, y señaló que el hallazgo refuerza la identidad y el legado de la institución.

Para la University of Bonn, la piedra angular recuperada no solo representa un testimonio material de su pasado, sino que también reafirma la solidez de los cimientos sobre los que se construyó su prestigio académico y científico a lo largo de los siglos.

Museo Académico de Arte de BonnUniversity of BonnHallazgo arqueológicoPiedra angular 1822Landschaftsverband RheinlandHistoria de museos en Alemania

