Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Un bombardeo ruso contra la ciudad de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, dejó este lunes al menos tres muertos y varios heridos, según informaron las autoridades locales. El ataque alcanzó un edificio residencial y provocó incendios que afectaron parte de la infraestructura urbana.

De acuerdo con la administración militar regional, encabezada por Ivan Fedorov, el Ejército ruso lanzó al menos cinco bombas aéreas sobre el centro de la ciudad. “Zaporizhzhia ha sufrido nuevamente una agresión que provoca muertes y destrucción. Los equipos de rescate han hallado bajo los escombros el cuerpo de una mujer de 75 años”, indicó Fedorov en un comunicado.

El primer balance había reportado dos fallecidos y dos heridos, pero el número de víctimas aumentó con el paso de las horas, a medida que los servicios de emergencia avanzaban en la remoción de escombros. Uno de los heridos fue trasladado en estado crítico a un hospital local, donde permanece bajo atención especializada. Las autoridades advirtieron que nuevas búsquedas podrían revelar más víctimas, dada la magnitud de los daños.

El ataque generó incendios, destruyó vehículos y afectó infraestructura civil en distintos barrios de la ciudad. También se registraron cortes temporales en los servicios básicos mientras los bomberos combatían las llamas en los edificios más dañados. Varias familias fueron evacuadas por precaución ante el riesgo de colapso de otras estructuras comprometidas por la onda expansiva.

El bombardeo contra Zaporizhzhia se produjo en el marco de una ofensiva más amplia que también golpeó otras regiones ucranianas. Durante la noche y la mañana de este lunes, se registraron ataques en Kiev y en la región de Sumy, donde al menos dos personas resultaron heridas, según autoridades locales.

El recrudecimiento de la ofensiva rusa coincide con los recientes incidentes en la península de Crimea, escenario de nuevos enfrentamientos y daños en zonas civiles.

Moscú acusa a Ucrania

En paralelo, las autoridades prorrusas de Crimea —territorio anexado ilegalmente por Moscú en 2014— denunciaron un ataque con drones ucranianos sobre la localidad turística de Foros. Según el gobernador local, Sergei Aksionov, el ataque causó tres muertos y 16 heridos, además de daños en una escuela y un centro de descanso. Fragmentos de drones habrían provocado incendios adicionales cerca de Yalta, en la costa del Mar Negro.

Moscú calificó la acción como un “ataque terrorista”.

Escalada sin salida diplomática

El intercambio de ataques ocurre en un contexto de estancamiento diplomático. Mientras el presidente ucraniano Volodimir Zelensky insiste en recuperar el control de Crimea, Rusia mantiene su postura de anexión y rechaza cualquier negociación que implique devolver la península.

Zaporizhzhia, capital regional situada a orillas del río Dniéper y cercana a la línea de frente, ha sido blanco frecuente desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Los bombardeos han dejado una secuela de destrucción en barrios residenciales, infraestructuras críticas y servicios públicos, obligando a la población a convivir con la amenaza constante de la guerra.

Mientras las tareas de búsqueda y rescate continúan, las autoridades ucranianas reiteraron su llamado a la comunidad internacional para reforzar la protección y la asistencia humanitaria a los civiles. El último parte oficial confirmó que equipos médicos y de bomberos permanecen en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques.

(Con información de AFP)