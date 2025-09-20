Taiwán advirtió que defenderá su libertad y democracia frente a la creciente amenaza del régimen chino

El presidente de Taiwán, William Lai, sostuvo que Taiwán se defenderá ante una invasión militar china (EFE/RITCHIE B. TONGO)

El presidente de Taiwán, William Lai, aseguró este sábado que si China inicia una invasión militar a gran escala sobre la isla “cualquier afirmación de que el Gobierno taiwanés se haya rendido o haya sido derrotado es falso”.

Las declaraciones de Lai surgieron en medio de un foro internacional celebrado con la participación de delegaciones diplomáticas de varios países, incluidos representantes de Estados Unidos.

“Quiero decir a mis conciudadanos y a la comunidad internacional que esta es la posición de Taiwán: estamos decididos a defender la libertad y la democracia y un Taiwán sostenible”, afirmó el presidente en conflicto con el gigante asiático.

Durante su intervención, el mandatario también advirtió que “las preparaciones de los agresores autoritarios no son más que ensayos para la expansión militar y para alterar el orden mundial”, al tiempo que definió los entrenamientos de Taiwán como una “preparación para preservar el statu quo” en el Estrecho.

Taiwán y su sistemas de misiles Patriot (EFE/RITCHIE B. TONGO)

Lai agregó un mensaje directo a Beijing: “La razón por la que enfrentamos amenazas no es por algo que hayamos hecho o dicho, sino porque defendemos con orgullo nuestro modo de vida libre y democrático, lo cual resulta intolerable para las ambiciones de los agresores autoritarios”.

Sobre la estrategia nacional para resistir cualquier agresión, el aliado estratégico de Estados Unidos sostuvo: “La paz no puede depender de la buena voluntad de los agresores. Para evitar la guerra y defender la paz debemos construir capacidades de defensa y resiliencia social mediante una preparación constante”.

El presidente taiwanés anunció que durante su mandato incrementará el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% de su producto interior bruto para el año 2030.

Helicópteros de la Fuerza Aérea de Taiwán sobrevuelan Taipéi (EFE/Ritchie B. Tongo)

Taiwán mantiene la democracia desde 1949 y cuenta con fuerzas armadas y sistemas político, económico y social independientes de los de la República Popular China. No obstante, las autoridades en Beijing consideran a la isla como una “parte inalienable” de su territorio y mantiene la “reunificación nacional” como uno de los objetivos centrales de la política de Xi Jinping.

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, renovó el jueves pasado las amenazas sobre el control de Taiwán, afirmando que la “restauración” de la isla al territorio chino “es una parte integral del orden internacional de la posguerra”.

Dong sostuvo que China “nunca permitirá que prosperen los intentos separatistas de independencia de Taiwán” y aseguró la disposición del gobierno chino a neutralizar “cualquier interferencia militar externa”.

En su intervención durante la inauguración del Foro Xiangshan y una audiencia de oficiales militares internacionales, el ministro remarcó: “El Ejército chino está dispuesto a colaborar con todas las partes para actuar como fuerza en favor de la paz, la estabilidad y el progreso mundiales”.

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, en el Foro Beijing Xiangshan (REUTERS/Maxim Shemetov)

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, el titular de Defensa criticó tanto los comportamientos de “la injerencia militar externa”, como la búsqueda de “esferas de influencia” y la coacción a otros para que tomen partido”. Dong calificó estas acciones como factores que “suman a la comunidad internacional en el caos y el conflicto”.

Taiwán destacó este viernes que Taipéi y Washington “mantienen un estrecho mecanismo de cooperación en materia de seguridad”, en medio de la tensión en el mar de China Meridional. Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional recalcó que “todos los programas de intercambio se llevan a cabo según lo previsto, con el objetivo de construir un sistema de defensa integral”.

En ese sentido, destacó que “los programas de ventas de armas y asistencia militar proporcionados por Estados Unidos contribuyen a reforzar la capacidad defensiva de Taiwán y demuestran, además, el firme compromiso de Washington con la seguridad en el Estrecho”.

(Con información de EFE y AFP)