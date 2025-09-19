Mundo

Zelensky celebró los avances de la contraofensiva de Ucrania tras meses de reveses en el frente

El equilibrio militar en el este sufre cambios tras intensos enfrentamientos, con aumento de víctimas y desplazamientos, en un contexto de ataques a instalaciones clave y paralización de los diálogos de paz que agravan la tensión internacional

El presidente destacó como “éxito importante” los avances tras meses de reveses en el frente oriental (Europa Press)

Las recientes acciones militares en el este de Ucrania generaron un impacto directo en el equilibrio del frente en la región de Donetsk. El presidente Volodímir Zelensky comunicó la liberación, desde que comenzó la operación, de 160 kilómetros cuadrados cerca de Dobropillia, área que había sido ocupada tras la ofensiva rusa iniciada en agosto, según informó la agencia AFP.

Durante la misma operación, se logró expulsar contingentes enemigos de otras zonas, si bien la administración local aún no ha sido restablecida.

El presidente contó en su cuenta de X que la liberación fue posible gracias a la actuación coordinada de la 79.ª Brigada de Asalto Aéreo y el 425.º Regimiento de Asalto, conocidos por su papel en estos sectores. El comandante en jefe Oleksandr Syrskyi confirmó que estas unidades también aseguraron áreas cercanas a la carretera Dobropillia-Kramatorsk.

Además, definió los avances recientes en el frente oriental como un “éxito importante”, tras varios meses marcados por reveses militares para su país.

Según Arab News, la presencia rusa sobre el terreno se mantiene significativa. Moscú sostiene la ocupación de aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano y mantiene a más de 700.000 soldados en el frente. Durante el verano, el ejército ruso sumó nuevos avances y, según el grupo de monitoreo DeepState, alcanzó un total de 1.548 kilómetros cuadrados en el periodo.

Rusia anunció que mantiene más de 700.000 soldados desplegados en la línea del frente (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

La escalada militar reciente dejó saldo considerable en personal y equipos. En la ciudad de Pokrovsk, la autoridad ucraniana detalló la captura de casi un centenar de soldados enemigos, mientras que los informes de combate señalan pérdidas considerables del lado ruso. En paralelo, un ataque aéreo provocó la muerte de cinco civiles en Kostiantynivka, ciudad que permanece cercada en gran parte por tropas rusas y enfrenta accesos restringidos.

En otro ámbito del conflicto, Ucrania intensificó los ataques de largo alcance sobre infraestructuras estratégicas en territorio ruso, alcanzando una refinería en Bashkortostán, ubicada a una distancia considerable de la línea de combate. Esta acción se interpreta como un intento de debilitar las capacidades logísticas de Moscú.

Una refinería en Bashkortostán sufrió un incendio tras un ataque ucraniano de largo alcance

Las consecuencias humanitarias resultantes del conflicto escalan cada semana. Miles de civiles han muerto y millones se han desplazado dentro y fuera de Ucrania, a raíz del deterioro prolongado de la seguridad y la infraestructura básica en el este y sur del país.

El escenario diplomático internacional se tornó aún más complejo. Según la agencia AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó insatisfacción con la evolución del proceso de paz al manifestar que los esfuerzos bilaterales para poner fin a las hostilidades no prosperaron, incluso tras reuniones de alto nivel, como la celebrada en Alaska. Alemania y el Reino Unido reiteraron la importancia del compromiso internacional para la resolución de la crisis.

Trump manifestó su frustración por la falta de acuerdos de paz con Putin sobre Ucrania (Reuters)

Para el corto plazo, el mando ucraniano prevé movimientos ofensivos adicionales por parte de Rusia con la llegada del otoño. Los comandantes consideran que las pérdidas materiales acumuladas introducen incertidumbre sobre la capacidad efectiva rusa para sostener una ofensiva prolongada en el frente oriental.

(Con información de AFP)

