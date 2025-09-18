Mundo

Wall Street abrió con alzas en todos sus índices tras la reducción en las tasas y la millonaria inversión de Nvidia en Intel

La reacción positiva se extendió a los mercados europeos, mientras Asia cerró con resultados mixtos y cautela ante las señales económicas de Estados Unidos

Guardar
Operadores en el parqué de
Operadores en el parqué de la Bolsa de Nueva York

Los mercados bursátiles subieron en su mayoría el jueves después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés y el gigante estadounidense de chips Nvidia anunciara una inversión de 5000 millones de dólares en su rival Intel, que atraviesa dificultades.

El S&P 500 de Wall Street y el Nasdaq, con gran peso tecnológico, abrieron al alza, ya que las acciones de Intel subieron más de un 25 % y Nvidia ganó un 2,7 % en las primeras operaciones.

Sin embargo, el Dow se mantuvo estable, mientras que el dólar se apreció frente a otras divisas importantes.

“Aunque Intel necesite ayudas de sus competidores de Silicon Valley, a los inversionistas les gusta”, afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de la plataforma de negociación XTB.

En virtud del acuerdo entre Nvidia e Intel, las empresas desarrollarán conjuntamente chips para computadoras personales y centros de datos.

El acuerdo se produce tras la adquisición por parte de Estados Unidos de una participación del 10 % en Intel.

Los inversionistas también reaccionaron a la decisión del miércoles del banco central estadounidense de bajar los tipos en 25 puntos básicos, su primer recorte del año.

Las acciones estadounidenses cerraron mixtas el miércoles tras el anuncio de la Fed sobre la incertidumbre sobre el camino a seguir.

Pero el estado de ánimo cambió el jueves, y los inversionistas ahora confían más en que se producirán más recortes este año, según los analistas.

“Los mercados apuestan por que los responsables políticos seguirán dando prioridad al empleo sobre la inflación, incluso con los precios generales aún al alza”, afirmó Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com.

La decisión de recortar los tipos se tomó a pesar de que la inflación estadounidense se sitúa muy por encima del objetivo del 2 % de los responsables políticos, pero los analistas señalaron que la atención se centraba principalmente en el mercado laboral.

Los responsables políticos de la Fed están divididos entre los que esperan al menos dos recortes de tipos de interés a finales de este año y los que prevén uno o menos.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, se mantuvo cauteloso y dijo a los periodistas que los responsables de la toma de decisiones lo estaban abordando “reunión a reunión”.

Europa al alza

Las bolsas de París y Fráncfort subieron alrededor de un 1 % en las operaciones de la tarde, con el ánimo alemán animado por una declaración del banco central en la que se afirmaba que Alemania debería evitar una recesión técnica en el futuro inmediato.

Londres subió con menos entusiasmo, ya que el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés principal en el 4 % ante la inflación persistentemente alta del Reino Unido, que se sitúa en el 3,8 %.

“Aunque esperamos que la inflación vuelva a nuestro objetivo del 2 %, aún no estamos fuera de peligro, por lo que cualquier recorte futuro deberá realizarse de forma gradual y cuidadosa”, afirmó el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en un comunicado.

Mientras que el tipo de interés británico se mantuvo sin cambios, el banco central de Noruega recortó los costes de financiación el jueves, tras una medida similar adoptada por Canadá el miércoles.

En Asia, los inversionistas se mostraron cautelosos el jueves.

Las acciones de Shanghái retrocedieron en general, y la sesión de Hong Kong también terminó en rojo.

Tokio cerró en verde, ya que la decisión de la Fed impulsó el dólar frente al yen, lo que ayudó a los exportadores japoneses.

Temas Relacionados

BolsasMercadosMercados financierosWall StreetIntelNvidiaFedJerome PowellUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y codiseñarán chips para inteligencia artificial

La sorpresiva alianza entre las compañías rivales incluye el desarrollo conjunto de procesadores para computadoras personales y centros de datos que puede redefinir el panorama tecnológico global

Nvidia invertirá 5.000 millones de

China renovó sus amenazas de invadir Taiwán: “Nunca permitiremos su independencia”

El ministro de Defensa, Dong Jun, afirmó que la “restauración” de la isla autónoma forma parte del orden internacional de posguerra y advirtió que Beijing no tolerará interferencias militares externas

China renovó sus amenazas de

Arabia Saudita y Pakistán sellaron un pacto de defensa mutua que redefine las alianzas en Medio Oriente

El acuerdo podría incluir protección nuclear para el reino petrolero, en medio de las pretensiones atómicas de Irán y la ofensiva antiterrorista de Israel en la región

Arabia Saudita y Pakistán sellaron

Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una histórica alianza nuclear y tecnológica: invertirán 205 mil millones de dólares

Donald Trump y Keir Starmer anunciaron el acuerdo avalado por los gigantes del rubro y grupos financieros, presentes en el encuentro entre los mandatarios en la mansión de Chequers: “Es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica”

Estados Unidos y el Reino

Una especie de aves en extinción busca sobrevivir en un medio ambiente inusual: los rascacielos de Hong Kong

Las cacatúas de cresta amarilla enfrenta desafíos por la pérdida de nidos naturales, el comercio ilegal y el cambio climático

Una especie de aves en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinan a tres personas al

Asesinan a tres personas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali: víctimas fueron identificadas

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inicia sesiones este 18 de septiembre con baja de 0,77%

Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan el jueves 18 de septiembre 2025?

Pantera, de ‘La casa de los famosos’, no dudó en despacharse en elogios a Amparo Grisales: “Está mejor que muchas de 20 años”

La mañanera de hoy 18 de septiembre | En vivo

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Analizan el poder curativo de la musicoterapia en la UCI cardíaca

Mari Boya se despide de Campos Racing tras dos temporadas: "Ha sido como estar en familia"

El ciclo de Conciertos del Emperador comienza este sábado en Cuacos de Yuste con el grupo musical Carmina Terrarum

Alumnas de 16 años crearon una app para facilitar el aprendizaje de niños neurodivergentes

Histórico: Bolivia prohíbe el matrimonio infantil y las uniones en menores de 18 años

ENTRETENIMIENTO

Celebridades apoyaron a Jimmy Kimmel

Celebridades apoyaron a Jimmy Kimmel tras suspensión de su programa por comentarios sobre Charlie Kirk

Amanda Seyfried aclara su comentario sobre la muerte de Charlie Kirk tras aluvión de críticas

Cameron Crowe reveló su filosofía para dirigir películas: “Todo parecía cuestión de vida o muerte emocionalmente”

El método poco conocido que Reese Witherspoon eligió para superar la ansiedad tras abandonar la medicación

Anuncian la película de “El verano en que me enamoré” con Belly y Conrad como protagonistas