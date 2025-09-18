Mundo

Un dron impactó cerca de la ciudad israelí de Eilat mientras el Ejército interceptó otros dos artefactos

Israel frustró un misil lanzado desde Yemen y otro dron procedente del este sin que se reportaran víctimas en los ataques de este jueves

Un helicóptero patrulla el sur
Un helicóptero patrulla el sur de Israel (Europa Press)

Un dron impactó este jueves cerca de la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, mientras que el Ejército logró interceptar otros dos artefactos, un dron y un misil, este último procedente de Yemen.

En un comunicado castrense, Israel informó de que un dron “lanzado desde el este” cayó en el área de Eilat y que los equipos de búsqueda y rescate se encontraban en la zona donde se notificó el impacto, sin que se reportaran víctimas.

Además, el Ejército interceptó otros dos artefactos: un misil que fue lanzado desde Yemen y otro dron procedente del este, del que no ofrecieron más datos.

Sobre el ataque yemení frustrado, el comunicado detalla que un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por la Fuerza Aérea israelí, un ataque que hizo sonar las sirenas “en varias zonas del país”.

Los hutíes, aliados del régimen de Irán, comenzaron a disparar proyectiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre ellos y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Miembros de la policía militar
Miembros de la policía militar en el lugar de los ataques aéreos israelíes del miércoles, en Saná, Yemen, el 14 de septiembre de 2025 (REUTERS/Khaled Abdullah)

Israel, por su parte, ha atacado en varias ocasiones Saná, la capital del Yemen, así como otras zonas controladas por los insurgentes, en acciones con las que mató a finales de agosto al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

El martes, el Ejército de Israel atacó posiciones de los rebeldes hutíes en el puerto de Hodeida, situado en el oeste de Yemen.

Seguimos atacando la infraestructura militar del régimen terrorista hutí en Yemen. Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado infraestructura militar en el puerto”, indicó el Ejército israelí en un comunicado en el que detalló que estas instalaciones son “utilizadas por el régimen para transferir armas iraníes, utilizadas para llevar a cabo complots terroristas contra el Estado de Israel y sus aliados”.

Así, detalló que el bombardeo responde a los “reiterados ataques de los hutíes contra Israel, en los que se han desplegado drones y misiles tierra-tierra hacia territorio israelí”.

El régimen hutí, bajo la dirección y financiación de Irán, busca perjudicar a Israel y sus aliados. Explota el espacio marítimo para ejercer su fuerza y realizar actividades terroristas contra buques mercantes que transitan las zonas internacionales de navegación”, informaron las autoridades israelíes.

El Ejército de Israel hizo hincapié en que “seguirá actuando con contundencia frente a estos repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel”. “Estamos decididos a seguir atacando con fuerza para reducir cualquier amenaza existente contra nuestros ciudadanos”, afirmó.

También la semana pasada, al menos 36 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra Saná y la provincia septentrional de Al Jawf, según el Ministerio yemení de Salud controlado por los hutíes.

