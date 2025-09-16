Mundo

Prohibido usar wifi: la medida de una provincia afgana para “prevenir la inmoralidad”

Es la primera vez que se impone una medida de este tipo desde que los fundamentalistas retomaron el poder en 2021. Las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares de la provincia norteña de Balkh no tendrán internet

Los talibán prohíben el uso de Internet de fibra óptica en una provincia para evitar "actos inmorales"

El líder talibán prohibió el internet de fibra óptica en una provincia afgana para “prevenir la inmoralidad”, declaró el martes un portavoz de la administración.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y deja a las oficinas gubernamentales, al sector privado, a las instituciones públicas y a los hogares de la provincia norteña de Balkh sin internet wifi. Sin embargo, el internet móvil sigue funcionando.

Haji Attaullah Zaid, portavoz del gobierno provincial, afirmó que ya no había acceso a internet por cable en Balkh por orden de “prohibición total” del líder Hibatullah Akhundzada.

“Esta medida se tomó para prevenir la inmoralidad y se construirá una alternativa dentro del país para cubrir las necesidades básicas”, declaró Zaid a The Associated Press. No ofreció más información, ni siquiera por qué se eligió Balkh para la prohibición ni si el corte se extendería a otras provincias.

Un residente de Balkh notó problemas de conectividad hace unos días en su casa y contactó con su proveedor de servicios, quien le indicó que se trataba de un problema técnico que se resolvería.

“Bloquear internet es incomprensible en una era tan avanzada”, dijo el residente, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias talibanes.

Declaró a The Associated Press que rara vez usaba internet móvil porque era lento y caro. En su hogar vivían seis personas, incluyendo un estudiante, y todos usaban y necesitaban wifi.

Una conexión a internet rápida y estable también era importante para su trabajo, que implicaba tratar con personas y empresas ubicadas fuera de Afganistán.

“Si esta prohibición continúa, no solo perjudicará mi negocio, sino también a otros, ya que todos nuestros negocios se realizan a través de internet”, dijo el residente. “Hacemos negocios con personas del mundo exterior y mantenemos relaciones a través de él. Podría tener que mudarme de Mazar-e-Sharif (la capital de Balkh) a otra provincia porque no puedo permitirme la pérdida”.

Las autoridades afganas a veces suspenden la red de telefonía móvil por razones de seguridad, generalmente durante festividades religiosas, para evitar la detonación de artefactos explosivos.

(Con información de AP)

