Mundo

Israel bombardeó y destruyó otro rascacielos en una nueva jornada de operaciones en Gaza

El edificio Al-Ghefari fue derribado después de que el ejército emitiera advertencias de evacuación a las familias desplazadas que se refugiaban en el lugar y sus alrededores. El ejército dijo que Hamas lo utilizaba como puesto de recolección de información y observación

Un ataque israelí derribó el edificio Al-Ghefari en la ciudad de Gaza

Israel derribó el lunes el edificio Al-Ghefari en el oeste de la Ciudad de Gaza, después de advertir a las familias desplazadas que se refugiaban dentro y en los alrededores que abandonaran el lugar, argumentando que el rascacielos servía para ocultar “infraestructura terrorista”.

No se reportaron víctimas inmediatas en la operación contra Al-Ghefari.

La misma fue parte de una serie de ataques israelíes que destruyeron varios edificios en la ciudad de Gaza en los últimos días. El lunes los ataques mataron al menos 16 palestinos, según dijeron las autoridades sanitarias locales. Los ataques ocurrieron mientras el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio discutía la guerra con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alegaron que Hamas había instalado en el edificio equipos de recolección de información y establecido puestos de observación para monitorear las posiciones de las fuerzas israelíes en la zona y promover “complots terroristas” contra Israel.

“Antes del ataque, se adoptaron medidas para reducir al mínimo el riesgo de daños a los civiles, incluyendo avisos a la población, el empleo de armas de precisión, observaciones aéreas e información adicional de inteligencia”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

El domingo, Israel había destruido varios rascacielos en la ciudad de Gaza después de emitir órdenes de evacuación en línea, algunas de las cuales dieron a los residentes menos de una hora para abandonar sus hogares. Entre los edificios destruidos se encontraba la torre Kauther, en el barrio de Rimal.

Israel derribó una torre residencial utilizada por Hamas en Gaza

Los residentes de Gaza condenaron las demoliciones, describiéndolas como un intento de forzar el desplazamiento. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió en X que “el horizonte de Gaza está cambiando”, compartiendo imágenes de video de uno de los ataques dirigidos.

Entre los ataques nocturnos, uno golpeó una tienda que alojaba a una familia en el oeste de la ciudad de Gaza, matando a siete personas, según el personal del hospital. Otro ataque impactó una tienda en el techo de un edificio, matando al periodista local Mohammed al-Kuifi y a otra persona.

Israel dice que solo apunta a militantes y culpa a Hamas por las muertes civiles debido a que el grupo se encuentra atrincherado en áreas pobladas. El ejército israelí ha estado instando a los palestinos en la ciudad de Gaza a dirigirse hacia el sur, hacia Muwasi, una zona humanitaria designada que consiste en un campamento de tiendas superpoblado donde Israel ha llevado a cabo regularmente ataques contra lo que dice son objetivos militantes.

La campaña israelí de casi dos años contra Hamas ha matado a más de 64.000 personas en Gaza, según las autoridades locales. Fue desencadenada por el ataque del grupo terrorista en octubre de 2023, en el que 1.200 personas murieron y 251 otras fueron tomadas como rehenes, según las cifras israelíes.

