Mundo

El Banco Mundial organiza un foro para mejorar las políticas públicas vinculadas a la pobreza, la desigualdad y la crisis climática

Con el objetivo de compartir conocimiento y experiencias para enfrentar los desafíos globales, el organismo multilateral coordinará dos jornadas de debate en Washington que inician con la exposición de James Robinson, premio Nobel de Economía en 2024

Román Lejtman

Por Román Lejtman

Guardar
Banco Mundial
Banco Mundial

(Desde Washington, Estados Unidos) El Banco Mundial realizará desde mañana un Foro Global que tiene como objetivo compartir conocimiento y prácticas destinadas a enfrentar conflictos vinculados a la pobreza, desigualdad y el cambio climático, en un escenario atravesado por la restricciones de fondos públicos que llegan a los países en desarrollo.

El Foro está respaldado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la Universidad de Sciences Po de Francia, la Universidad de Stanford de Estados Unidos, la UNESCO e Infobae. Durante dos días, 16 y 17 de septiembre en Washington, el Banco Mundial reunirá a líderes gubernamentales, sociólogos, académicos, comunicadores y expertos para encontrar soluciones a crisis recurrentes que afectan a millones de personas todos los días.

Los países en desarrollo enfrentan desafíos cada vez más complejos e interconectados: pobreza, desigualdad, crisis climática, conflictos, pandemias y fragilidad, y la financiación disponible no alcanza para desarrollar políticas públicas que permitan crear empleo, desarrollo social y económico y condiciones de vida dignas.

En este contexto, la jornada de mañana será abierta por James A. Robinson (Chicago University), que recibió el premio Nobel de Economía junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson. La investigación de Robinson, Acemoglu y Johnson se vincula directamente con el objetivo del foro, ya que abordó las razones que explican porqué los países son diferentes, a partir de sus instituciones económicas y sus respectivas agendas de política doméstica.

James A. Robinson, Daron Acemoglu
James A. Robinson, Daron Acemoglu y Simon Johnson, premio Nobel de Economía en 2024 (News Agency/Pontus Lundahl/via REUTERS)

Los gobiernos y los organismos multilaterales que apoyan sus hojas de ruta diseñan políticas públicas que tienden a enfocarse en encontrar soluciones técnicas efectivas, cómo irrigar con menos agua o diseñar un sistema de pensiones equitativo y sostenible. Pero enfocarse en el “qué” hace que a menudo no se le preste suficiente atención al “cómo” y se acabe con buenas soluciones técnicas que son difíciles de ejecutar porque los gobiernos actúan de manera aislada.

Desde esta perspectiva, el Foro se centrará en cuatro ejes principales:

* Evaluar las experiencias globales sobre los desafíos de la acción colectiva para alcanzar los objetivos de desarrollo en todo el mundo, como los Desafíos Globales del Banco Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

* Adquirir nuevas habilidades y perfeccionar las prácticas en gestión del cambio y creación de coaliciones para apoyar la implementación de reformas cruciales y políticas complejas.

* Impulsar los esfuerzos institucionales y de políticas de los países mediante la integración de la acción colectiva en las operaciones del Banco Mundial y los programas gubernamentales.

* Crear una comunidad de prácticas en torno a agendas cruciales y fortalecer las alianzas.

El evento se realizará este
El evento se realizará este martes y miércoles en Washington DC (Infobae)

El Foro será concluido por Roby Senderowitsch -Practice Manager, del Banco Mundial- y Jose-Manuel Bassat, especialista en gobernanza del organismo multilateral.

Temas Relacionados

Banco Mundial

Últimas Noticias

Elecciones en el estado más poblado de Alemania: victoria del partido de Merz y notable crecimiento de la ultraderecha

El partido antiinmigración AfD alcanzó un 14,5% de los votos, impulsado por el descontento social y económico, y avanza a segundas vueltas en ciudades clave frente a candidatos tradicionales

Elecciones en el estado más

Entrevista a León XIV: Ucrania, infancia en Estados Unidos y “el antídoto” frente a los desafíos de la Iglesia

El Papa concedió una entrevista previa a la publicación de un libro biográfico. En ella comparte recuerdos familiares y pasiones futboleras. Una vida marcada por la diversidad cultural y la búsqueda de diálogo incluso en la rivalidad

Entrevista a León XIV: Ucrania,

Marco Rubio se reunió con Netanyahu: “Cada rehén debe estar en casa y Hamas debe ser eliminado como grupo armado”

El secretario de Estado norteamericano y el primer ministro de Israel dialogaron en Jerusalén mientras se prepara una ofensiva final contra Ciudad de Gaza, tras la operación contra la cúpula terrorista en Qatar: “Nos enfocamos en lo que sucederá después”

Marco Rubio se reunió con

Las bombas de racimo causaron más de 1.200 muertos y heridos en Ucrania desde 2022

El Observatorio de Minas Terrestres advirtió sobre el uso masivo de este armamento por parte de Kiev y Moscú, y alertó de “retrocesos preocupantes” en su prohibición mundial

Las bombas de racimo causaron

Viajaba como acompañante con los pies apoyados sobre el tablero del auto, hasta que un accidente hizo que perdiera la frente

La historia de una mujer irlandesa que sobrevivió a un grave siniestro vial y se sometió a 16 cirugías, se convirtió en un ejemplo de superación y advertencia sobre los riesgos en las rutas

Viajaba como acompañante con los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el video del

Este es el video del momento exacto del encuentro entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal durante el funeral de Miguel Uribe en el Congreso: hubo hasta abrazos

Mototaxista es asesinado en Villa El Salvador y sicarios atacan combi a balazos en el Cercado de Lima por el pago de cupos

Cómo calmar la ansiedad antes de dormir: 7 estrategias para descansar mejor

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Esta es la calle atravesada por un tren que es de las más fotografiadas del mundo

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en el estado más

Elecciones en el estado más poblado de Alemania: victoria del partido de Merz y notable crecimiento de la ultraderecha

Ascienden a más de 64.900 los muertos y a cerca de 165.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza

El Kremlin acusa a Ucrania de "ralentizar artificialmente" el proceso de conversaciones de paz

Más de 200 empresarios peruanos clausuran el XVIII Roadshow Europa 2025 en Madrid

Arranca este lunes el programa 'Cine Escuela' de Cultura, los centros escolares ya pueden preinscibirse

ENTRETENIMIENTO

Dónde puedes ver la serie

Dónde puedes ver la serie que se consagró en los Emmy como mejor ficción dramática

Jude Law y Jason Bateman se sumergen en el lado oscuro de Nueva York con la serie Black Rabbit de Netflix

Jason Bateman combina reinvención, dirección y el éxito inesperado de “SmartLess”

Woody Allen y una afirmación sobre su carrera que sorprendió: “Nunca hice una gran película”

Premios Emmy 2025: la lista completa de todos los ganadores