Mundo

Australia invertirá 8.000 millones de dólares en defensa submarina con tecnología de EEUU

El anuncio de fondos para astilleros y submarinos evidencia la prioridad de la innovación estratégica y la autonomía nacional en un contexto de rivalidad global y redefinición de alianzas

Guardar
Richard Marles, viceprimer ministro y
Richard Marles, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, y Pat Conroy, ministro australiano de Industria de Defensa, posan junto a un vehículo submarino autónomo extragrande Anduril Ghost Shark (XL-AUV), exhibido en la base de la Marina Real Australiana HMAS Kuttabul, en Sydney (REUTERS/Hollie Adams)

El Gobierno de Australia anunció este domingo que en los próximos 10 años invertirá 12.000 millones de dólares australianos (8.000 millones de dólares estadounidenses) en la construcción y mantenimiento de buques de guerra y submarinos, con ayuda de tecnología de Estados Unidos y Reino Unido.

El ministro australiano de Defensa, Richard Marles, informó de la decisión a través de Facebook, en un breve mensaje en el que explicó que este dinero será destinado al astillero Henderson -situado en el estado de Australia Occidental, frente al océano Índico-, un lugar que calificó como “importante para la seguridad nacional”.

“Este astillero se utilizará para construir y mantener futuros buques de guerra y submarinos para nuestra Fuerza de Defensa, fortaleciendo así nuestras capacidades soberanas”, expresó Marles, tras aclarar que el monto anunciado, unos 6.800 millones de euros, son un “compromiso inicial”.

Anthony Albanese, primer ministro de
Anthony Albanese, primer ministro de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

En este recinto, indicó la cadena pública ABC, también se espera que atraquen submarinos de propulsión nuclear, como parte del acuerdo contemplado en la alianza de defensa que mantienen Camberra, Londres y Washington en el Indopacífico (AUKUS, por las iniciales en inglés de los tres países).

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo ante los periodistas que la decisión de destinar esta cantidad de dinero representa una inversión en las capacidades de defensa del país, pero también una inversión en las relaciones con sus socios.

El anuncio se produce después de al menos cuatro llamadas telefónicas entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y Albanese -reelegido en mayo para un segundo trienio en el poder- y una semana antes del viaje del australiano al país norteamericano, donde tiene previsto un primer encuentro con el magnate neoyorquino.

AUKUS es la alianza que en 2021 crearon Australia, Reino Unido y EE.UU. para contrarrestar a China en el Indopacífico mediante la cooperación en tecnologías de defensa avanzadas, como sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia.

Richard Marles, viceprimer ministro y
Richard Marles, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, y Pat Conroy, ministro australiano de Industria de Defensa, llegan a la base de la Marina Real Australiana HMAS Kuttabul, en Sídney, Australia, el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

El punto clave de este pacto trilateral es la adquisición por parte de Camberra de submarinos potenciados por reactores nucleares, desarrollados en el país austral con tecnología y conocimientos estadounidenses y británicos.

Este tipo de submarinos permite a las Armadas operar con menor probabilidad de ser descubiertas y durante dilatados periodos de tiempo, debido a que la frecuencia con que requieren ser repostados es inferior a la de modelos convencionales como los diésel-eléctricos.

El pasado junio, fuentes del Pentágono confirmaron a medios de comunicación que el pacto AUKUS estaba siendo revisado por el Gobierno de Trump para determinar si esta alianza impulsada por la Administración del exmandatario Joe Biden está alineada con la agenda “América Primero” del actual líder.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

AustraliadefensamilitaressubmarinosEstados Unidos

Últimas Noticias

Benjamin Netanyahu dijo que la visita de Marco Rubio refleja la solidez de la alianza entre Estados Unidos e Israel

El premier israelí afirmó que la relación entre ambos países “es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos”

Benjamin Netanyahu dijo que la

Ucrania golpeó otra refinería clave de Rusia en medio de la crisis de combustible

El ataque nocturno a la planta de Kirishi, una de las tres principales instalaciones por producción, se suma a la estrategia ucraniana de provocar escasez de gasolina y golpear la infraestructura petrolera que alimenta el esfuerzo bélico de Moscú

Ucrania golpeó otra refinería clave

Rusia lanzó un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

El Kremlin confirmó el disparo de un proyectil “Zircon” en el mar de Barents, como parte de los ejercicios militares ‘Zapad-2025’. La OTAN refuerza posiciones tras los recientes incidentes con drones rusos en Polonia

Rusia lanzó un misil hipersónico

El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica

El Sumo Pontífice encabezará el rezo del Ángelus y una conmemoración de los mártires del siglo XXI en la basílica San Pablo Extramuros en el día de su cumpleaños

El papa León XIV cumple

Marco Rubio llegó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu y evaluar la guerra en Gaza

El secretario de Estado de EEUU arribó esta mañana a Tel Aviv a la espera de una reunión diplomática con el primer ministro israelí. Ambos harán una visita al Muro de los Lamentos

Marco Rubio llegó a Israel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la suba del dólar

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

Juanjo Jiménez, mecánico, sobre mantener el coche a ralentí antes de arrancar: “Vamos a esperar unos minutos más”

Vuelve un clásico al mercado argentino: la nueva generación del Golf GTI llegará en 2026

Una mujer de 36 años muere aplastada por su camioneta mientras le cambiaba una rueda: “El gato resbaló”

Oficiales y soldados de Colombia y aliados reciben certificación en curso de despeje de explosivos

INFOBAE AMÉRICA
Condenado en Israel un hombre

Condenado en Israel un hombre ultraortodoxo por espiar para Irán

Aitana Sánchez-Gijón: "El camino de la actriz es infinito y nunca voy a llegar a abarcarlo todo"

Marc Márquez no falla el domingo en Misano y se acerca al título de MotoGP

Benjamin Netanyahu dijo que la visita de Marco Rubio refleja la solidez de la alianza entre Estados Unidos e Israel

Sumar pide que España se retire de Eurovisión si Israel participa

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears y su familia:

Britney Spears y su familia: cómo cambió su relación tras el fin de la tutela

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable

Heidi Fleiss, la “Hollywood Madam” delatada por Charlie Sheen y condenada por liderar una red de prostitución

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano