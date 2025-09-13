Mundo

Reino Unido impuso más de cien nuevas sanciones contra Rusia para frenar la financiación y logística de la guerra en Ucrania

El paquete anunciado surge tras una escalada militar reciente en Europa del Este y se enmarca en una estrategia coordinada junto a aliados occidentales para fortalecer los controles internacionales y dificultar la evasión de medidas restrictivas

Keir Starmer impulsó la medida
Keir Starmer impulsó la medida y recibió el respaldo explícito de Volodimir Zelensky (Reuters)

El Reino Unido formalizó una amplia acción diplomática y económica al presentar, este viernes, un paquete que supera las cien sanciones adicionales contra Rusia. La iniciativa, encabezada por el gobierno del primer ministro Keir Starmer, busca obstaculizar los mecanismos de financiamiento y logística empleados por Moscú para mantener su ofensiva militar en Ucrania.

Entre los principales afectados figuran setenta barcos vinculados a la llamada “flota en la sombra”, una red que elude restricciones internacionales y permite a Rusia exportar combustibles fósiles sorteando controles en puertos y rutas comerciales. El listado británico también incorpora individuos y entidades acusados de proveer a Rusia materiales de alta tecnología relevantes para el desarrollo militar.

Las nuevas sanciones impactan sobre treinta personas físicas y jurídicas vinculadas al suministro de componentes electrónicos, sustancias químicas y explosivos. Diversas empresas sancionadas están situadas en China, Turquía y Azerbaiyán, lo que evidencia la dimensión internacional del entramado y la estrategia multinacional para acentuar la presión sobre los circuitos de abastecimiento ruso.

Según The Guardian, el paquete incrementa el monitoreo sobre rutas financieras y logísticas, bloqueando operaciones de compañías tecnológicas de Shenzhen y firmas turcas que exportaban maquinaria y productos reutilizables en la fabricación de misiles y municiones.

La ministra de Exteriores, Yvette Cooper, remarcó la urgencia de restringir los flujos de capital hacia el Kremlin e indicó que esta política sancionatoria representa uno de los ejes del “plan de cambio” propuesto por la actual administración.

Yvette Cooper planteó que la
Yvette Cooper planteó que la seguridad europea depende de limitar el flujo de capital hacia el Kremlin (Reuters)

Cooper defendió que la seguridad de la OTAN y de Ucrania sigue atada al régimen de restricciones financieras aplicado a Rusia, cuya ofensiva depende en gran medida de los ingresos que genera la venta de petróleo y los acuerdos de transferencia tecnológica.

El endurecimiento de las sanciones se produce tras el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio del conflicto. The Guardian reportó que, hace pocos días, Rusia lanzó más de 800 misiles y drones en una noche, contra Ucrania, ocasionando daños significativos en edificios oficiales, incluidos ministerios, dependencias extranjeras como el British Council y la delegación de la Unión Europea en Kiev.

Solo en julio, se han contabilizado 6.500 ataques de este tipo, un ritmo diez veces superior al de hace un año.

Rusia ejecutó el mayor ataque aéreo desde el inicio de la guerra con más de 800 misiles y drones en una sola noche

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció de forma explícita el respaldo de Londres y detalló la necesidad de actuar contra la “flota en la sombra” y la cadena logística rusa, e instó a otros aliados a replicar las iniciativas británicas.

Por su parte, The Telegraph añadió que directivos de al menos dos empresas turcas y chinas sancionadas se verán impedidos de viajar, operar o transferir fondos en sistemas en los que intervenga una entidad británica. Además, la administración de Starmer anunció la puesta en marcha de nuevos mecanismos de monitoreo y reporte instantáneo para operaciones marítimas sospechosas, facilitando la cooperación internacional en el rastreo del tráfico de crudo ruso.

Rusia, a través de voceros oficiales citados por Europa Press, rechazó la escalada y advirtió sobre el impacto negativo de estas medidas en acuerdos históricos y rutas comerciales tradicionales.

Vladímir Putin utiliza redes internacionales
Vladímir Putin utiliza redes internacionales para sostener el comercio de petróleo pese a las restricciones (Reuters)

Las autoridades británicas informaron que el refuerzo de las sanciones incluye la incautación de activos, la incorporación en listas negras de operadores en mercados de valores, y la prohibición de celebrar contratos estatales con sujetos afectados. Cada organismo de control deberá realizar reportes sobre incidentes de incumplimiento y evolución de posibles maniobras evasivas.

