Inundaciones en Indonesia: al menos 15 muertos y seis desaparecidos tras intensas lluvias

Las lluvias extremas en Indonesia provocaron al menos 15 muertos y seis desaparecidos (Reuters)

Las inundaciones causadas por lluvias extremas en Indonesia provocaron al menos 15 fallecidos y seis desaparecidos, generaron daños materiales considerables, informaron autoridades nacionales este miércoles.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate, liderados por equipos locales y la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), permitieron recuperar los cuerpos de una madre y su hijo en la aldea de Mauponggo, uno de los lugares más afectados en el distrito de Nagekeo, en Nusa Tenggara Oriental, según mencionó la agencia AP.

Un hombre fue hallado sin vida en la aldea vecina de Loka Laba, conforme a información proporcionada por las autoridades. Igualmente, se reportó el fallecimiento de tres miembros de una familia tras el colapso de su vivienda, mientras que cuatro personas aún continúan desaparecidas en Mauponggo.

El clima extremo también tuvo impacto en Bali. Rescatistas encontraron el cuerpo de una mujer cerca del mercado de Kumbasari, en Denpasar, la capital provincial, la noche del miércoles. El portavoz de la BNPB, Abdul Muhari, actualizó la cifra de personas desaparecidas luego de revisar el balance de víctimas fatales.

Inundaciones y deslaves arrasaron zonas habitadas y turísticas en Bali y Nusa Tenggara Oriental (Europa Press)

De acuerdo con AFP, las lluvias persistentes forzaron la evacuación de casi 200 personas. Ochenta y cinco residentes buscaron refugio temporal en el distrito de Jembrana, en el suroeste de Bali, y un centenar más permanecía en albergues habilitados en escuelas primarias.

Al menos nueve ciudades y distritos de Bali sufrieron daños severos por las lluvias torrenciales (Reuters)

La destrucción de infraestructuras ha dificultado el acceso de los equipos de emergencia. La inundación súbita en Nagekeo arrastró a habitantes y vehículos, bloqueando vías en tres caminos principales y provocando la muerte de al menos seis personas, según Agustinus Pone, jefe de la Agencia Local de Mitigación de Desastres. Cuatro ciudadanos siguen desaparecidos, confirmaron fuentes oficiales.

El alcance de los daños materiales es significativo. El desbordamiento de ríos arrasó con nueve ciudades y distritos en Bali, aseguró la Agencia de Mitigación de Desastres local. Lodo, rocas y árboles cubrieron aldeas montañosas, mientras la crecida de los ríos inundó al menos 112 barrios y ocasionó varios deslaves.

Más de 800 personas fueron evacuadas tras la crecida de los ríos en Bali (Reuters)

Imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate muestran vehículos flotando sobre aguas fangosas y rescatistas auxiliando a personas atrapadas, varias de ellas niños y adultos mayores obligados a refugiarse en los techos.

El gobernador de Bali, Wayan Koster, señaló que miles de viviendas y edificios resultaron afectados.

Wayan Koster, gobernador de Bali, informó que miles de viviendas resultaron dañadas por las lluvias (Agencias de prensa)

La interrupción de servicios esenciales como electricidad y agua obligó a hogares, hoteles, restaurantes, hospitales a depender de generadores de emergencia. Más de 800 personas permanecen en refugios temporales tras el crecimiento del nivel del agua hasta 2,5 metros en algunas zonas.

Las inundaciones interrumpieron servicios básicos de electricidad y agua potable en Bali (Reuters)

Asimismo, el lunes las lluvias desencadenaron inundaciones en la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, quedaron bloqueadas carreteras hacia 18 aldeas y dejando a la región incomunicada telefónicamente.

El presidente de la BNPB, Suharyanto, agregó que allí, cuatro personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas. En Bali la emergencia persistía el miércoles, mientras que en Flores el nivel del agua descendió parcialmente.

Al menos 15 viviendas y comercios fueron devastados por deslaves en Karangasem y Gianyar (Reuters)

Los fallecimientos aumentaron por el colapso de estructuras y deslizamientos en mercados y áreas residenciales. Ocho cuerpos fueron encontrados la mañana del miércoles, cuatro entre los restos de un inmueble derrumbado cerca del mercado de Kumbasari en Denpasar, informó Nyoman Sidakarya, responsable de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Bali.

Ríos desbordados y lluvias torrenciales dejaron una imagen de destrucción total. Soldados y rescatistas utilizaron botes inflables para evacuar personas atrapadas, muchas de las cuales solo pudieron ponerse a salvo en los techos ante la falta de alternativas.

Rescatistas emplean botes inflables para evacuar a personas atrapadas durante las inundaciones en Indonesia (BASARNAS vía AP)

La temporada de lluvias en Indonesia va de septiembre a marzo y habitualmente genera inundaciones y deslizamientos en varias regiones del archipiélago, advirtió la BNPB.

En los últimos meses, Indonesia ha enfrentado sucesivos desastres hidrometeorológicos. En marzo, las lluvias en Java provocaron inundaciones en unas dos docenas de poblados, con saldo de tres muertos y cinco desaparecidos. En enero, al menos 25 personas fallecieron por inundaciones y deslaves en Java Central.

(Con información de AFP y AP)