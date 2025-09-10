Mundo

Inundaciones en Indonesia: al menos 15 muertos y seis desaparecidos tras intensas lluvias

Las fuertes precipitaciones provocaron derrumbes y pérdida de viviendas en dos provincias de Indonesia, según fuentes oficiales, que mantienen la alerta mientras siguen los operativos de rescate

Guardar
Las lluvias extremas en Indonesia
Las lluvias extremas en Indonesia provocaron al menos 15 muertos y seis desaparecidos (Reuters)

Las inundaciones causadas por lluvias extremas en Indonesia provocaron al menos 15 fallecidos y seis desaparecidos, generaron daños materiales considerables, informaron autoridades nacionales este miércoles.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate, liderados por equipos locales y la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), permitieron recuperar los cuerpos de una madre y su hijo en la aldea de Mauponggo, uno de los lugares más afectados en el distrito de Nagekeo, en Nusa Tenggara Oriental, según mencionó la agencia AP.

Un hombre fue hallado sin vida en la aldea vecina de Loka Laba, conforme a información proporcionada por las autoridades. Igualmente, se reportó el fallecimiento de tres miembros de una familia tras el colapso de su vivienda, mientras que cuatro personas aún continúan desaparecidas en Mauponggo.

El clima extremo también tuvo impacto en Bali. Rescatistas encontraron el cuerpo de una mujer cerca del mercado de Kumbasari, en Denpasar, la capital provincial, la noche del miércoles. El portavoz de la BNPB, Abdul Muhari, actualizó la cifra de personas desaparecidas luego de revisar el balance de víctimas fatales.

Inundaciones y deslaves arrasaron zonas
Inundaciones y deslaves arrasaron zonas habitadas y turísticas en Bali y Nusa Tenggara Oriental (Europa Press)

De acuerdo con AFP, las lluvias persistentes forzaron la evacuación de casi 200 personas. Ochenta y cinco residentes buscaron refugio temporal en el distrito de Jembrana, en el suroeste de Bali, y un centenar más permanecía en albergues habilitados en escuelas primarias.

Al menos nueve ciudades y
Al menos nueve ciudades y distritos de Bali sufrieron daños severos por las lluvias torrenciales (Reuters)

La destrucción de infraestructuras ha dificultado el acceso de los equipos de emergencia. La inundación súbita en Nagekeo arrastró a habitantes y vehículos, bloqueando vías en tres caminos principales y provocando la muerte de al menos seis personas, según Agustinus Pone, jefe de la Agencia Local de Mitigación de Desastres. Cuatro ciudadanos siguen desaparecidos, confirmaron fuentes oficiales.

El alcance de los daños materiales es significativo. El desbordamiento de ríos arrasó con nueve ciudades y distritos en Bali, aseguró la Agencia de Mitigación de Desastres local. Lodo, rocas y árboles cubrieron aldeas montañosas, mientras la crecida de los ríos inundó al menos 112 barrios y ocasionó varios deslaves.

Más de 800 personas fueron
Más de 800 personas fueron evacuadas tras la crecida de los ríos en Bali (Reuters)

Imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate muestran vehículos flotando sobre aguas fangosas y rescatistas auxiliando a personas atrapadas, varias de ellas niños y adultos mayores obligados a refugiarse en los techos.

El gobernador de Bali, Wayan Koster, señaló que miles de viviendas y edificios resultaron afectados.

Wayan Koster, gobernador de Bali,
Wayan Koster, gobernador de Bali, informó que miles de viviendas resultaron dañadas por las lluvias (Agencias de prensa)

La interrupción de servicios esenciales como electricidad y agua obligó a hogares, hoteles, restaurantes, hospitales a depender de generadores de emergencia. Más de 800 personas permanecen en refugios temporales tras el crecimiento del nivel del agua hasta 2,5 metros en algunas zonas.

Las inundaciones interrumpieron servicios básicos
Las inundaciones interrumpieron servicios básicos de electricidad y agua potable en Bali (Reuters)

Asimismo, el lunes las lluvias desencadenaron inundaciones en la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, quedaron bloqueadas carreteras hacia 18 aldeas y dejando a la región incomunicada telefónicamente.

El presidente de la BNPB, Suharyanto, agregó que allí, cuatro personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas. En Bali la emergencia persistía el miércoles, mientras que en Flores el nivel del agua descendió parcialmente.

Al menos 15 viviendas y
Al menos 15 viviendas y comercios fueron devastados por deslaves en Karangasem y Gianyar (Reuters)

Los fallecimientos aumentaron por el colapso de estructuras y deslizamientos en mercados y áreas residenciales. Ocho cuerpos fueron encontrados la mañana del miércoles, cuatro entre los restos de un inmueble derrumbado cerca del mercado de Kumbasari en Denpasar, informó Nyoman Sidakarya, responsable de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Bali.

Ríos desbordados y lluvias torrenciales dejaron una imagen de destrucción total. Soldados y rescatistas utilizaron botes inflables para evacuar personas atrapadas, muchas de las cuales solo pudieron ponerse a salvo en los techos ante la falta de alternativas.

Rescatistas emplean botes inflables para
Rescatistas emplean botes inflables para evacuar a personas atrapadas durante las inundaciones en Indonesia (BASARNAS vía AP)

La temporada de lluvias en Indonesia va de septiembre a marzo y habitualmente genera inundaciones y deslizamientos en varias regiones del archipiélago, advirtió la BNPB.

En los últimos meses, Indonesia ha enfrentado sucesivos desastres hidrometeorológicos. En marzo, las lluvias en Java provocaron inundaciones en unas dos docenas de poblados, con saldo de tres muertos y cinco desaparecidos. En enero, al menos 25 personas fallecieron por inundaciones y deslaves en Java Central.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

IndonesiaInundacionesLluvias

Últimas Noticias

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

El bombardeo tuvo lugar mientras la delegación de Hamas se encontraba reunida para deliberar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza presentada por Estados Unidos

El primer ministro de Qatar

El arte de Banksy vuelve a sacudir Londres: por qué borran su nuevo mural en 48 horas y lo acusan de daño criminal

La rápida intervención de las autoridades reavivó la discusión sobre los límites del arte urbano. Censura, libertad de expresión y anonimato, cuáles son los puntos claves de la causa penal

El arte de Banksy vuelve

Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

Los ataques aéreos dejan más de 130 heridos en respuesta a la escalada del grupo respaldado por Irán contra infraestructuras civiles israelíes

Israel intensificó su ofensiva contra

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La violación del espacio aéreo polaco durante un ataque masivo de Moscú encendió las alarmas en la OTAN, la UE y Estados Unidos. Varsovia invocó el Artículo 4 del Tratado Atlántico y calificó el episodio como la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial

El líder de la ONU

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

La investigación reveló gestiones con el influyente abogado Luis Hermosilla

La Corte Suprema de Chile
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El consejo de los coaches

El consejo de los coaches de ‘La Voz’ en ‘El Hormiguero’ para los artistas emergentes: “Cantar sin pensar en las consecuencias”

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Trujillo: capturan en hotel a profesor acusado de pedir favores sexuales a su alumna de 14 años

¿Habrá clases este viernes 12 de septiembre? La SEP responde

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para el jueves 11 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Controversia por la eliminación del

Controversia por la eliminación del nuevo mural de Banksy en Londres

Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

El primer ministro de Qatar afirma que el ataque israelí "mató cualquier esperanza" para los rehenes en Gaza

Junts confirma a Trabajo su rechazo a la rebaja de la jornada laboral y mantiene la enmienda a la totalidad

Muere el comentarista estadounidense Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en una universidad

ENTRETENIMIENTO

Jerry Seinfeld comparó el movimiento

Jerry Seinfeld comparó el movimiento “Free Palestine” con el Ku Klux Klan

Stephen King revela sus 10 películas favoritas

Murió Polly Holliday, actriz de ‘Alice’ y ‘Gremlins’

Buscando a Nemo, la película de Pixar que marcó un hito al fusionar animación con ciencia

El novio de Jennifer Aniston demostró su apoyo a la actriz durante un alfombra roja