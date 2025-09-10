El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

Residentes conversan sentados cerca de su edificio de apartamentos en la ciudad de Kostiantynivka, en primera línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania. REUTERS/Yevhen Titov

Conforme las tropas rusas se adentran en la región de Donetsk, el ambiente en los últimos bastiones de Ucrania está cargado de temor y el futuro para los civiles que permanecen se vuelve cada vez más incierto.

En Kostiantynivka, donde antes vivían 67.000 personas, no hay un suministro constante de electricidad, agua o gas. Los bombardeos se intensifican, los drones llenan los cielos y la ciudad se ha vuelto insoportable, expulsando a los últimos civiles que quedaban.

Kramatorsk, en contraste, aún muestra signos de vida. Apenas 25 kilómetros al norte, la población anterior a la guerra de 147.000 ha disminuido, pero los restaurantes y cafés permanecen abiertos. Las calles están mayormente intactas. Aunque la ciudad ha soportado múltiples ataques y ahora está dominada por el ejército, las rutinas diarias persisten de maneras que ya no son posibles en las ciudades cercanas.

Donetsk, que fuera el corazón industrial de Ucrania, se va reduciendo constantemente a escombros. Muchos residentes temen que sus ciudades nunca sean reconstruidas y, si la guerra se prolonga, Rusia eventualmente se tragará lo que queda.

“La región de (Donetsk) ha sido pisoteada, destrozada, convertida en polvo”, dijo Natalia Ivanova, una mujer de 70 años que huyó de Kostiantynivka a principios de septiembre después de que un misil impactara cerca de su hogar. El presidente ruso, Vladímir Putin, “irá hasta el final... Estoy segura de ello. No tengo dudas de que más ciudades serán destruidas”.

Desesperación y destrucción

Un residente local pasa junto a un edificio dañado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en Avdiivka, en la región de Donetsk, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko

Kostiantynivka se encuentra ahora en un territorio cada vez más reducido controlado por Ucrania, encajonada justo al oeste de Bájmut, ocupada por Rusia, y casi rodeada en tres lados por las fuerzas de Moscú.

“Siempre estaban disparando”, dijo Ivanova. “Estabas ahí parado... y todo lo que oías era el silbido de los proyectiles”.

Tenía dos apartamentos. Uno fue destruido y el otro dañado. Durante meses, vio edificios desaparecer en un instante, mientras enjambres de drones zumbaban “como escarabajos” llenando el cielo, dijo.

“Nunca pensé que me iría”, agregó. “Era un soldado firme, resistiendo. Soy pensionista y (el hogar) era mi zona de confort”.

Durante años, Ivanova había visto caer las ciudades de la región: Bájmut, luego Avdiivka y otras. Pero la guerra, dijo, aún se sentía lejana, incluso cuando se acercaba a su puerta.

Un vehículo blindado circula por una calle cerca de Kostiantynivka, Ucrania, el martes 2 de septiembre de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

“Lo sentía por esas personas”, dijo. “Pero no era suficiente para hacerme ir”.

Una explosión cerca de su edificio finalmente la obligó a marcharse. La explosión dobló tanto sus ventanas que no pudo cerrarlas antes de huir. Su apartamento quedó completamente abierto. Dejó toda su vida atrás en Kostiantynivka, la ciudad donde nació.

“Por favor, deténganlo”, suplicó, dirigiendo su apelación a los líderes mundiales mientras se sentaba en un centro de evacuación poco después de huir. “Son las personas más pobres las que sufren más. Esta guerra es insensata y estúpida. Estamos muriendo como animales, por docenas”.

Viviéndolo juntos

Daria Horlova, de 18 años, se sienta mientras su novio le hace un tatuaje en Kramatorsk, Ucrania, el martes 2 de septiembre de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Olena Voronkova decidió dejar Kostiantynivka antes, en mayo, cuando ya no pudo seguir con sus dos negocios: un salón de belleza y un café.

Ella y su familia se trasladaron a la cercana Kramatorsk, que está tan cerca y, sin embargo, en muchos sentidos, tan lejos, ya que ya no puede entrar a su ciudad natal. No fue la primera pérdida que sufrió desde que comenzó la guerra. En 2023, un ataque con cohetes de un sistema de lanzamiento múltiple dañó gravemente su casa.

El traslado a Kramatorsk no fue por elección, agregó, sino “porque las circunstancias no nos dejaron otra opción”.

Primero vinieron las órdenes de evacuación obligatoria. Luego un toque de queda tan estricto que solo podían moverse por la ciudad durante cuatro horas al día. Luego vinieron las oleadas de drones controlados a distancia.

“Estamos acostumbrados a la vida en la región de Donetsk. Nos sentimos bien aquí. Kramatorsk es familiar. Mucha gente de nuestra ciudad se mudó aquí, incluso trabajadores municipales locales”, dijo Voronkova.

Poco después de llegar a Kramatorsk, abrió un café que es casi idéntico al que dejó atrás. Dijo que el espacio simplemente resultó ser similar. Tiene paredes blancas altas y espejos ornamentados que trajo de su salón de belleza, que ahora está en la zona de combate.

Desde entonces, el café se ha convertido en un refugio para otros que también huyeron de Kostiantynivka.

“Al principio había esperanza de que tal vez algunas casas sobrevivieran, que la gente pudiera regresar”, dijo. “Ahora vemos que es poco probable que alguien tenga algo. La ciudad se está convirtiendo en otro Bájmut, Toretsk o Avdiivka. Todo está siendo destruido”.

Describió el ambiente como “pesado” porque “la gente está perdiendo la esperanza” y dijo que se sentía más fácil en Kramatorsk porque todos compartían la misma pérdida, lo que creó un sentido de conexión y apoyo mutuo.

“Nadie realmente sabe a dónde ir después. Todos ven que Rusia no se detiene. Y ahí es donde comienza la desesperanza. Nadie tiene una dirección ya. La incertidumbre está en todas partes”, dijo.

Aprovechando el día

Olena Voronkova recibe pedidos en su cafetería en Kramatorsk, Ucrania, el sábado 6 de septiembre de 2025. (AP Foto/Hanna Arhirova)

La guerra está drenando lentamente la vida de Kramatorsk, como si advirtiera que podría ser la próxima ciudad en ser reducida a escombros.

Daria Horlova todavía la recuerda como un lugar bullicioso donde, a las nueve de la tarde, la vida en la plaza central apenas comenzaba. Ahora está desierta a todas horas y las nueve de la tarde es cuando comienza un estricto toque de queda. La ciudad es bombardeada regularmente gracias a su proximidad a la línea del frente a unos 21 kilómetros al este.

“Sigue siendo aterrador, cuando algo vuela por encima o golpea cerca, especialmente cuando golpea la ciudad”, dijo la joven de 18 años. “Quieres llorar, pero no quedan emociones. No hay fuerzas”.

Horlova estudia de forma remota en una universidad local que se trasladó a otra región y trabaja como artista de uñas. Algún día, espera abrir su propio salón. Por ahora, ella y su novio están atrapados en un limbo, sin saber qué hacer a continuación.

“Es aterrador que la mayor parte de la región de Donetsk esté ocupada, y que fue Rusia quien atacó”, dijo. “Por eso se siente como si todo pudiera cambiar en cualquier momento. Solo mira a Kostiantynivka, no hace mucho, la vida allí era normal. Y ahora...”.

Para distraerse de la ansiedad y la difícil decisión que pronto podría tener que tomar para irse, Horlova intenta centrarse en lo que le trae alegría en el momento.

Ya fue evacuada de Kramatorsk una vez, al principio de la guerra, y no quiere repetirlo.

En lugar de preocuparse por lo que podría deparar el futuro, le pidió a su novio, un artista del tatuaje, que le tatuara un gran cráneo de cabra en su pierna derecha, algo con lo que ha soñado durante años.

“Creo que solo tienes que hacer las cosas, y hacerlas tan pronto como puedas”, dijo. “Estando aquí, sé que este tatuaje será un recuerdo de Kramatorsk, si termino yéndome”.

