Arte, corrupción y Hollywood: cuáles son las obras que se subastaron por el escándalo 1MDB

La reciente subasta de arte en línea de cuatro obras de Jean-Michel Basquiat, Pablo Picasso y Diane Arbus, todas confiscadas o entregadas al gobierno de Estados Unidos por su relación con el escándalo 1MDB, recaudó un total de USD 36 millones.

El evento, organizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos a través de la casa de subastas Gaston and Sheehan, evidenció la conexión entre el mercado del arte, el lavado de dinero y los esfuerzos internacionales para recuperar fondos desviados en uno de los mayores casos de corrupción financiera de la historia reciente.

La subasta, realizada exclusivamente en línea entre el 16 de julio y el 4 de septiembre de 2025, incluyó piezas de alto valor y relevancia artística. Entre las obras destacadas se encuentra el Autorretrato (1982) de Basquiat, que alcanzó un precio de USD 8.332.500, y su collage Hombre Rojo Uno (1982), vendido por USD 22.002.790.

La lista se completó con Cabeza de toro y broc (1939) de Picasso, adjudicada por USD 5.007.502, y Niño con una granada de juguete de Arbus, que obtuvo USD 500.150. La casa de subastas Gaston and Sheehan, con sede en Pflugerville, Texas, gestionó la venta de estos lotes, todos con un trasfondo marcado por el fraude y la malversación de fondos públicos.

Escándalo 1MDB y procedencia de las obras

El origen de estas obras y su llegada a manos de las autoridades estadounidenses está directamente vinculado al escándalo 1MDB, un caso que implicó la malversación de aproximadamente USD 4.500 millones del fondo soberano de Malasia entre 2009 y 2014.

Documentos oficiales detallan que el Autorretrato de Basquiat fue entregado al gobierno por Christopher Joey McFarland, cofundador de Red Granite Pictures junto a Riza Shahriz Bin Abdul Aziz, hijastro del entonces primer ministro malasio Najib Razak. Ambos utilizaron fondos desviados de 1MDB para financiar la producción de la película El Lobo de Wall Street en 2013.

Las otras tres obras —Hombre Rojo Uno de Basquiat, Cabeza de toro y broc de Picasso y Niño con una granada de juguete de Arbus— fueron adquiridas por Low Taek Jho, conocido como Jho Low, empresario malasio y presunto artífice del esquema de corrupción.

Entre 2012 y 2014, Low compró estas piezas y posteriormente las regaló al actor Leonardo DiCaprio, protagonista de El Lobo de Wall Street y reconocido coleccionista de arte.

Según las autoridades, la entrega de la obra de Picasso a DiCaprio incluyó una nota manuscrita: “¡Feliz cumpleaños atrasado! Este regalo es para ti”, firmada con las iniciales “TKL”, correspondientes a Jho Low.

En 2017, DiCaprio entregó voluntariamente las obras al gobierno estadounidense, en el marco de la investigación sobre el origen ilícito de los fondos utilizados para su adquisición. Actualmente, Low es buscado por Interpol por su papel central en el escándalo.

Los fondos recuperados por la subasta serán destinados a las víctimas del fraude, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Antecedentes y destino de los fondos recuperados

El caso 1MDB implicó a figuras de alto perfil, como el ex primer ministro Najib Razak, así como a productores de cine y empresarios internacionales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó en 2016 este caso como el mayor de cleptocracia registrado hasta la fecha, dada la magnitud de los fondos desviados y la complejidad de la red de corrupción que involucró a banqueros, políticos y diversas instituciones.

No es la primera vez que activos relacionados con 1MDB llegan al mercado a través de subastas federales. En febrero de 2021, Gaston and Sheehan ya había vendido un raro póster de la película Metrópolis (1927) y la pintura Round Jackie (1964) de Andy Warhol, ambos vinculados al mismo esquema de corrupción. La obra de Warhol se adjudicó por USD 1,04 millones, una cifra cercana a la que Jho Low había pagado por ella en Sotheby’s Nueva York en 2013.

A diferencia de otras incautaciones federales, cuyas ganancias suelen ingresar al Tesoro estadounidense, los fondos obtenidos por la venta de activos relacionados con 1MDB se destinan a las personas perjudicadas por el fraude. Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó en 2019 el compromiso de las autoridades con la reparación a las víctimas.

Hasta la fecha, las acciones judiciales y de recuperación de activos permitieron repatriar una parte significativa de los fondos desviados, reflejando el alcance de los esfuerzos internacionales para restituir el dinero a quienes resultaron afectados por el escándalo.