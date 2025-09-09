Mundo

Tras 8 siglos en silencio, el órgano medieval más antiguo del cristianismo vuelve a la vida por un hallazgo en Jerusalén

Un proyecto internacional coordinado por musicólogos europeos permitió restaurar un instrumento excepcional olvidado desde la Edad Media. Con la colaboración de expertos internacionales, cómo será la presentación histórica que tendrá lugar en Tierra Santa

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El órgano más antiguo de
El órgano más antiguo de la cristiandad vuelve a sonar en Jerusalén tras ocho siglos de silencio - (EFE)

Ocho siglos después de haber sido sepultado por los cruzados al huir de Belén, un órgano milenario ha recuperado su voz original gracias a un proyecto internacional liderado por el musicólogo español David Catalunya.

El instrumento, considerado el órgano más antiguo de la cristiandad y probablemente el más longevo que aún puede sonar en el mundo, será presentado públicamente este 9 de septiembre en Jerusalén.

El hallazgo, impulsado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales de Madrid (ICCMU) y financiado por el European Research Council (ERC), marca un hito en la historia de la música y el patrimonio cultural.

El órgano fue construido en el siglo XI en Francia y trasladado a Tierra Santa en el siglo XII para acompañar la liturgia cruzada en la iglesia de la Natividad de Belén. Un siglo después, ante la inminente expulsión de los clérigos latinos, el instrumento fue enterrado junto a otros tesoros, como campanas cuya posible relación sonora aún se investiga.

El redescubrimiento de este órgano no solo representa un avance científico, sino que también permite revivir una parte esencial de la tradición musical medieval.

Un proyecto internacional liderado por
Un proyecto internacional liderado por el musicólogo David Catalunya recupera el instrumento medieval hallado en Belén - (EFE)

El proceso que condujo a este descubrimiento comenzó en 2019, cuando David Catalunya, entonces investigador en la Universidad de Oxford, localizó una referencia sobre el órgano y decidió iniciar una investigación exhaustiva.

El proyecto, que actualmente se desarrolla en el ICCMU de Madrid bajo el nombre ‘Resound’, cuenta con el respaldo del ERC y la colaboración de expertos internacionales.

El equipo de investigación ha trabajado en estrecha cooperación con el organero Winold van der Puten y el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, aunque no participan instituciones israelíes en la iniciativa.

La historia del órgano está marcada por su periplo a través de Europa y Oriente Medio. Tras su construcción en Francia, el instrumento fue llevado a Belén, donde permaneció en uso hasta el siglo XIII. En 1906, arqueólogos del Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén hallaron el órgano durante una excavación, junto a otros objetos litúrgicos.

A pesar de que el instrumento fue protegido y expuesto, su relevancia pasó inadvertida para la comunidad académica durante más de un siglo, hasta que la investigación actual permitió comprender su verdadero valor histórico y musical.

El hallazgo, impulsado por el
El hallazgo, impulsado por el ICCMU y financiado por el ERC, marca un hito en la historia musical y patrimonial - (REUTERS/Ammar Awad)

La recuperación del órgano implicó la fabricación de réplicas en los Países Bajos, con el objetivo de reconstruir las partes perdidas y restaurar el sonido original. Las réplicas, elaboradas por van der Puten, se trasladaron a Jerusalén para ser comparadas con los tubos originales conservados en el Terra Sancta Museum. El equipo utilizó una caja de órgano portátil para realizar las pruebas.

Según relató Catalunya a EFE, el 20 de mayo de 2025 se produjo el descubrimiento clave: algunos de los tubos originales, en un estado de conservación excepcional, emitieron sonido sin necesidad de restauración ni intervención alguna. “Nos sorprendió de una manera extraordinaria”, afirmó el investigador, quien describió la experiencia como “abriendo la tumba de un faraón” y viviendo “como flotando dentro de un sueño”.

El propio Catalunya, que también es organista, será el encargado de hacer sonar los tubos originales durante la presentación en Jerusalén, recreando la vibración medieval que acompañó la liturgia cruzada en la iglesia de la Natividad de Belén.

Ocho de los tubos suenan “como si estuvieran hechos ayer”. Sobre el carácter del instrumento, el musicólogo subrayó: “Es muy distinto al de un órgano moderno o incluso del Renacimiento. Es un sonido sorprendente y con mucho carácter, muy rico y variado a lo largo del registro entre tubos graves, medios y agudos”.

La presentación pública del órgano, prevista para el 9 de septiembre, permite que por primera vez en la historia moderna se escuche el sonido original de estos tubos milenarios. Catalunya enfatizó que la investigación sigue en marcha y que los resultados obtenidos hasta ahora no son definitivos, ya que el estudio del instrumento y su contexto histórico continúa tras este acontecimiento sin precedentes.

Temas Relacionados

Órgano milenario de BelénDavid CatalunyaInstituto Complutense de Ciencias Musicales de MadridJerusalénPatrimonio musical medievalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Israel ordenó la evacuación total de Ciudad de Gaza ante una inminente operación terrestre: “Actuaremos con contundencia”

El vocero militar Avichay Adraee instó a la población civil a evacuar utilizando la carretera costera Al Rashid, señalada como corredor humanitario hacia el sur de la Franja. “Permanecer en la zona es extremadamente peligroso”, advirtió

Israel ordenó la evacuación total

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

La resolución establece que el tiempo que pasó bajo custodia hospitalaria por supuestos problemas de salud no será computado como parte de la sanción impuesta por corrupción y abuso de poder

El Tribunal Supremo de Tailandia

Nepal restableció el acceso a redes sociales tras las violentas protestas que dejaron al menos 19 muertos

El gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y la renuncia del ministro del Interior, mientras los manifestantes exigieron transparencia frente a la corrupción estatal

Nepal restableció el acceso a

Un barco de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza sufrió daños en Túnez: las autoridades descartaron un ataque con dron

La organización responsable del viaje denunció un presunto impacto aéreo en el puerto de Sidi Bou Said. No obstante, el vocero de la Guardia Nacional, Houcem Eddine Jebabli, afirmó que las primeras inspecciones no revelaron la presencia de aeronaves no tripuladas en la zona

Un barco de la flotilla

Corea del Sur da el siguiente paso en la ONU para el restablecimiento de las sanciones contra Irán

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deberá ahora votar a finales de septiembre sobre una resolución contra Teherán

Corea del Sur da el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Aemet activa la alerta

La Aemet activa la alerta naranja en el este del país por lluvias y tormentas: “Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas”

Circula polémico video donde Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, DT de El Salvador, agrede e insulta a un hincha

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Tres casos de gripe aviar en Doñana obligan a la Junta de Andalucía a reforzar los controles, aunque el contagio a humanos es “improbable”

Magda Carlas, médico y nutricionista, revela todo lo que no sabías sobre las gambas: “Esta parte acumula sustancias que nos pueden traer problemas”

INFOBAE AMÉRICA
UPTA pide "responsabilidad" a los

UPTA pide "responsabilidad" a los partidos políticos para que salga adelante la rebaja de la jornada

El sector pirotécnico critica "suspensiones masivas de espectáculos" pese a la bajada del riesgo de incendios

El ministro de Exteriores de Irán se verá con el jefe del OIEA en Egipto para intentar cerrar un nuevo acuerdo

Bluesky incorpora la función de Publicaciones guardadas en su aplicación

VÍDEO: Israel ordena la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza y recalca que opera "con gran fuerza"

ENTRETENIMIENTO

La escena de “Sueños de

La escena de “Sueños de libertad” que se repitió durante 9 horas y terminó con Morgan Freeman en el hospital

El lado menos visible del éxito de John Malkovich: “Hay un precio en la vida por hacer lo que quieres, y no es sólo económico”

La historia de Melissa Lim, la chica que inspiró uno de los temas más emblemáticos de Oasis

Kevin Costner recibió una nueva acusación en medio del juicio por escena de violación en “Horizon 2”

De Metallica a Megadeth: cómo Dave Mustaine fue una pieza clave en el destino del thrash metal