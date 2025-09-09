Netanyahu habló sobre el ataque a los negociadores de Hamas: “Israel lo inició, lo ejecutó y asume toda la responsabilidad”

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió este martes la “responsabilidad total” del ataque de Israel contra líderes de Hamas en Catar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.

El Ejército israelí dijo este martes que llevó a cabo un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” de Hamas, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

Tweet de Benjamín Netanyahu.

Netanyahu, dijo que ordenó los ataques, luego de un tiroteo mortal en Jerusalén un día antes reivindicado por el grupo militante palestino.

“Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se preparen para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamas”, dijo una declaración conjunta de Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

“Hoy al mediodía, a la luz de una oportunidad operativa... El primer ministro y el ministro de Defensa decidieron implementar la directiva dada anoche”.

Un edificio dañado, tras un ataque israelí contra dirigentes de Hamás, en Doha, Qatar. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” y que Catar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos, en las que Catar es uno de los mediadores.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamas deponga las armas.

El humo se eleva después de que se escucharan varias explosiones en Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

Información del ataque

Las autoridades israelíes aseguraron que, antes de lanzar el ataque, implementaron medidas específicas para minimizar el daño a los transeúntes, subrayando el uso de tecnología avanzada y la recopilación de datos de inteligencia como parte de su estrategia. Los líderes de Hamas que fueron blanco de la operación han estado al frente de las actividades de la organización durante años, según la versión oficial, y se les atribuye la responsabilidad directa tanto en la masacre del 7 de octubre como en la escalada bélica posterior.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet reiteraron su compromiso de continuar actuando con determinación para derrotar a Hamas, a quien consideran responsable de los ataques y de la actual situación de conflicto.

Se observa humo en Doha tras las explosiones

Quiénes estaban en el lugar del ataque

Entre los asistentes a la sede de Hamas en Doha durante el bombardeo figuraba Khalil al-Hayya, líder de la organización en Gaza.

A la reunión también habrían asistido otros altos cargos del grupo, según medios árabes. Entre ellos se encontraba Zaher Jabarin, responsable de las operaciones de Hamas en Cisjordania; Muhammad Darwish, quien encabeza el Consejo de la Shura de la organización; y Khaled Mashaal, líder de Hamas en el extranjero.

Medios árabes sostienen que todos estos dirigentes estaban presentes en la sede central de Hamas en Doha cuando se produjo el ataque aéreo israelí.

(con información de EFE)