Mundo

Una joven reservó un alojamiento que resultó ser la casa de la infancia de su padre en Italia

Una turista alquiló sin saberlo la vivienda donde su papá vivió de niño, iniciando un emotivo reencuentro con su pasado y recibiendo apoyo de los actuales dueños para reconstruir la memoria familiar

Por Nazareno Rosen

Guardar
Una joven argentina reservó por
Una joven argentina reservó por accidente la casa de la infancia de su padre en Italia, descubriendo sus raíces familiares

El azar y la memoria familiar a veces se conjugan para propiciar encuentros improbables y profundamente emotivos. Ese fue el caso de Flor, una joven argentina que, en la búsqueda de sus orígenes, realizó un hallazgo que supera cualquier ficción: al reservar una casa en un pequeño pueblo de Italia, terminó descubriendo que se trataba, ni más ni menos, que del hogar donde creció su padre antes de emigrar a Argentina.

Entre 1850 y 1950, cerca de 3,5 millones de italianos emprendieron el viaje hacia Argentina en busca de mejores oportunidades. Esta migración, una de las diásporas más grandes y densas del mundo, dejó huellas profundas en la cultura y la sociedad argentina. El siglo XIX vio partir sobre todo a inmigrantes del norte de Italia, mientras que el XX fue protagonizado por familias del sur.

El padre de Flor formó parte de ese fenómeno: nacido en Castel San Lorenzo, en la región de Campania, abandonó aquel pequeño pueblo medieval junto a su familia en 1955 para cruzar el océano. Décadas después, Flor decidió emprender el viaje inverso, movida por el deseo de “ver el campo que dejó atrás cuando viajó al Nuevo Mundo”, según se relata en su testimonio.

La llegada a Castel San Lorenzo fue el inicio de una experiencia inesperada. En el corazón del Parque Nacional del Cilento, Flor fue recibida por Margherita y Enza, madre e hija anfitrionas de la propiedad. Su hospitalidad ya anticipaba una estadía especial, pero ni ella ni sus anfitrionas imaginaban el giro que darían los acontecimientos.

El reencuentro con la memoria
El reencuentro con la memoria familiar se produjo en Castel San Lorenzo, donde la joven fue recibida por las anfitrionas Margherita y Enza (Airbnb)

Al instalarse en la casa, Flor comenzó a revisar sus fotos familiares, parte indispensable de su recorrido de memoria. Fue entonces cuando la sorpresa la desbordó: “Estaba lista para salir a buscar, pero cuando miré una vieja foto familiar, reconocí la entrada. Me di cuenta de que ya estábamos frente a la casa que estaba buscando”, relató la joven.

La confirmación llegó de boca de Enza y Margherita, quienes le aseguraron que su familia había adquirido la propiedad a los abuelos de Flor. “Cuando la anfitriona confirmó que su familia se la había comprado a mis abuelos, fue un momento difícil de describir: emoción, asombro y una inmediata sensación de pertenencia”, compartió.

Lejos de limitarse a ser meras anfitrionas, Margherita y Enza se convirtieron en aliadas del reencuentro familiar, ayudando a Flor a indagar en los registros y documentos locales. “Ayudarla a reconectar con sus raíces fue algo muy especial para nosotras”, expresó Margherita. Juntas, reconstruyeron lo mejor posible los recuerdos y pasajes de la vida familiar antes de la emigración.

Para la joven, el hallazgo y la estadía en Castel San Lorenzo trascendieron la anécdota turística, transformándose en un puente entre generaciones y en la sensación genuina de “volver a casa”. Cada rincón, cada puerta y cada calle del pueblo parecía cobrar vida para contar la historia de su familia y materializar el legado de los que partieron.

Fue un reencuentro con mis raíces, un recordatorio de que la memoria familiar tiene el poder de sorprender y emocionar, incluso en los lugares más remotos”, admitió Flor.

El hallazgo de la casa
El hallazgo de la casa transformó el viaje de Flor en un puente emocional entre generaciones y en un reencuentro con sus raíces (Airbnb)

La experiencia vivida por Flor es, en definitiva, reflejo del impacto profundo que pueden tener los viajes cuando se transforman en la búsqueda de identidad y pertenencia. El azar la llevó de vuelta a un hogar que ya le pertenecía por herencia afectiva, y la hospitalidad de quienes la recibieron permitió que esa memoria cobrara vida y significado. “Castel San Lorenzo puede ser un pueblo pequeño, pero rebosa historia y humanidad. Cada visitante recibe recuerdos, emociones y conexiones que trascienden el tiempo”, señaló Margherita, resumiendo el espíritu de la experiencia.

A través de esta historia, queda patente de que los viajes más memorables a menudo surgen de coincidencias y de la generosidad de quienes ayudan a reconstruir puentes sobre el pasado. El redescubrimiento de la casa familiar enseña que ningún viaje es solo físico: es también una travesía emocional y existencial, capaz de entrelazar destinos, sanar nostalgias y regalar momentos que quedan para siempre escritos en la propia historia.

Temas Relacionados

MundoItaliaArgentinaTurismoNewsroom BUE

Últimas Noticias

“El Kremlin se burla de la diplomacia”: fuerte condena de Europa tras el mayor bombardeo ruso contra Ucrania desde el inicio de la guerra

Líderes como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni y Antonio Costa rechazaron la ola de ataques rusos que dejaron al menos dos muertos, entre ellos un niño de un año

“El Kremlin se burla de

Anutin Charnvirakul asumió como nuevo primer ministro de Tailandia

El exministro del Interior tomó el mando tras una crisis institucional. Aseguró que trabajará para resolver el conflicto fronterizo con Camboya, mejorar la economía y devolver el poder a los ciudadanos mediante una asamblea constituyente

Anutin Charnvirakul asumió como nuevo

El mensaje de León XIV a los jóvenes en la canonización de Carlo Acutis: “Hagan de su vida una obra maestra”

Durante la ceremonia del primer santo milenial y Pier Giorgio Frassati en la Plaza de San Pedro, el pontífice exhortó a la juventud a buscar un propósito elevado y seguir el ejemplo de los nuevos santos

El mensaje de León XIV

El grupo terrorista Yihad Islámica lanzó dos cohetes desde Gaza contra Israel

Los proyectiles activaron las sirenas de alerta en Netivot y comunidades cercanas, aunque uno fue interceptado y el otro impactó en zona despejada sin causar víctimas. Es el primer ataque a esta ciudad en varios meses

El grupo terrorista Yihad Islámica

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció su renuncia un día antes de la votación de censura en su partido

El líder del Partido Liberal Democrático anunció su dimisión presionado por las derrotas electorales que debilitaron su gobierno minoritario y generaron una crisis interna en su formación política

El primer ministro japonés Shigeru
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: hubo demoras en la apertura de las mesas en algunos centros de votación

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: Francisco Adorni llegó a votar, pero su mesa aún no había abierto

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Tarta de queso cottage al horno: una versión proteica y saludable de la receta tradicional

La Libertad: así fue la operación de rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina ‘Tres Amigos’

INFOBAE AMÉRICA
Los residentes de una ciudad

Los residentes de una ciudad árabe del norte de Israel protestan contra la visita de Ben Gvir

Su majestad la Reina doña Letizia presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto

Amador Mohedano asegura que está "todo mucho mejor"

La Policía de Perú sufre una filtración de miles de documentos de Inteligencia

Dos heridos graves y uno menos grave al volcar un autocar en la C-32 en Santa Susanna (Barcelona)

ENTRETENIMIENTO

Cuál fue el actor de

Cuál fue el actor de Harry Potter que ganó más por minuto que los protagonistas

La historia de amor de Bruce Willis y Emma Heming: de la ilusión a la resiliencia frente a la enfermedad

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle