Corrupción en Costa Rica: la comisión legislativa recomendó levantar el fuero presidencial a Rodrigo Chaves

El presidente Rodrigo Chaves. (REUTERS/Mayela Lopez)

La comisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recomendó este viernes al Congreso quitarle el fuero al presidente Rodrigo Chaves, de modo que pueda ser investigado por concusión vinculada a una contratación aparentemente a la medida.

Las diputadas Andrea Álvarez, del centroderecha Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del izquierdista Frente Amplio, votaron a favor de la recomendación, al considerar que existen elementos suficientes para abrir una causa. En contraste, el diputado oficialista Daniel Vargas se manifestó en contra.

“Yo voy a recomendar al Plenario Legislativo que apruebe el levantamiento de la inmunidad del señor presidente, quien dijo no tener temor, cosa que refuerza que no hay una persecución política, de que no hay una amenaza, no hay ningún elemento que pudiese considerar que estamos vulnerando la protección que constitucionalmente tiene y dar la oportunidad (...) para que enfrente la justicia como todos los costarricenses tenemos obligación”, afirmó Alfaro.

La acusación apunta a que Chaves sería responsable de un delito en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., destinada a prestar servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la denuncia, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa y considerado testigo de la corona, habría redactado los requisitos de contratación tras mantener reuniones en la Casa Presidencial.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, se dirige a sus simpatizantes tras dirigirse a una comisión legislativa que analiza una solicitud de la Corte Suprema para que se le retire la inmunidad y pueda ser juzgado por cargos de corrupción en San José, Costa Rica, el viernes 22 de agosto de 2025. (Foto AP/José Díaz)

La Fiscalía también involucra al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien renunció voluntariamente a su inmunidad, y a Federico Cruz, ex asesor de campaña y personal del mandatario.

La acusación fue presentada en abril por el fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia, e incluía la solicitud de levantamiento del fuero tanto del presidente Rodrigo Chaves como del ministro Jorge Rodríguez.

El pasado 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia anunció que trasladaría el expediente al Congreso, dejándole la decisión de determinar si procede levantar la inmunidad. En respuesta, el Poder Legislativo conformó una comisión encargada de tramitar y analizar el caso.

Para que el fuero presidencial sea levantado, se requiere la aprobación de dos terceras partes del Plenario, es decir, 38 de los 57 diputados que conforman el Poder Legislativo. De conseguirse este respaldo, la Fiscalía General podrá proseguir con la investigación e interrogar al presidente acusado.

Rodrigo Chaves concluirá su mandato de cuatro años el próximo 8 de mayo, sin posibilidad de reelección inmediata, dado que la Constitución de Costa Rica solo permite periodos no consecutivos.

(Con información de EFE)