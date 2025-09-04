Mundo

Meloni afirmó que Italia no enviará tropas a Ucrania y limitará su apoyo a tareas de formación y vigilancia tras la cumbre aliada

Mientras 26 países respaldaron la creación de una fuerza internacional para intervenir si se logra una tregua, el gobierno italiano se distanció de cualquier despliegue directo en el escenario del conflicto

Por Francisco González Tomadin

Guardar
Giorgia Meloni reiteró su rechazo
Giorgia Meloni reiteró su rechazo al envío de efectivos nacionales al conflicto del este europeo (Europa Press)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reafirmó ante los miembros de la Coalición de Voluntarios y los aliados de Kiev que Italia se mantendrá firme en su decisión de no enviar soldados a Ucrania.

Esta postura se expuso tanto en el plenario principal como en intercambios posteriores con otros líderes europeos. Sin embargo, según un comunicado oficial recogido por Europa Press, está dispuesta a participar en futuras garantías de seguridad en caso de alto el fuego, principalmente mediante tareas de vigilancia y formación de personal ucraniano.

Según el comunicado oficial, Roma impulsa un mecanismo robusto y creíble para disuadir futuras agresiones, condicionando cualquier compromiso militar a la existencia de un acuerdo de paz supervisado internacionalmente. Meloni propuso que dichas garantías estén respaldadas por cooperación entre Europa y Estados Unidos, evitando iniciativas unilaterales y asegurando la implicación transatlántica.

Meloni y Trump mantuvieron contactos
Meloni y Trump mantuvieron contactos virtuales durante la cumbre sobre seguridad en Europa (Reuters)

Al cierre de la reunión, la mandataria italiana coincidió con la mayoría de los países de la Unión Europea al respaldar la combinación de medidas diplomáticas con el apoyo político, económico y militar indirecto a Ucrania.

Italia avaló la opción de ampliar sanciones contra Rusia si el presidente Vladimir Putin no adopta gestos concretos hacia la negociación, aunque insistió en la necesidad de mantener sanciones proporcionadas que no deriven en una escalada desestabilizadora.

Mientras Italia mantiene reservas sobre la implicación directa, Francia y Alemania impulsaron discusiones sobre mecanismos multinacionales para garantizar la defensa ucraniana.

Dentro de la Coalición de Voluntarios se observan diferencias respecto a los compromisos que cada país está dispuesto a asumir.

Macron anunció acuerdo de 26 países para respaldar militarmente a Ucrania

Durante la misma cumbre aliada, el presidente Emmanuel Macron confirmó que 26 países llegaron a un principio de acuerdo para integrar un dispositivo internacional de respaldo a Ucrania en una eventual fase de alto el fuego, desplegando tropas o estar presente para defenderlos.

Según explicó Macron en declaraciones recogidas por Bloomberg, esta estructura tendría capacidad de actuar “por tierra, mar y aire” para garantizar la seguridad ucraniana ante posibles nuevas agresiones rusas.

Emmanuel Macron anunció el compromiso
Emmanuel Macron anunció el compromiso de veintiséis países para una futura fuerza multinacional (Reuters)

La propuesta no busca provocar una confrontación directa con Rusia, sino fortalecer el marco disuasorio que permita asegurar la estabilidad ucraniana una vez lograda alguna fórmula de armisticio. Macron evitó precisar qué países aportarían personal o medios concretos, alegando criterios de confidencialidad.

Fuentes europeas citadas por Bloomberg señalaron que el mecanismo se inspira en modelos de defensa utilizados en Israel o Corea del Sur, basados en alianzas externas y capacidades disuasorias robustas. El objetivo estratégico es impedir que Ucrania vuelva a exponerse a una ofensiva similar a la de febrero de 2022.

Por otro lado, Donald Trump reiteró en la cumbre que Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania, al igual que Italia, aunque sí potenciará la asistencia en inteligencia, tecnología y apoyo aéreo.

Donald Trump participó en la
Donald Trump participó en la cumbre mediante videoconferencia desde Estados Unidos (AP Foto/Evan Vucci)

La preocupación ante una posible escalada militar marcó el tono del encuentro. La semana pasada se desarrollaron nuevos movimientos rusos alrededor de Pokrovsk (región de Donetsk), donde Moscú mantiene más de 100.000 soldados desplegados y contextualiza el presente de esta guerra.

El presidente Volodímir Zelensky admitió estos riesgos, asegurando que los intentos rusos de rodear la ciudad han fracasado hasta ahora, aunque la posibilidad de una ofensiva permanece.

Pese a los avances políticos, una paz negociada todavía enfrenta serios obstáculos. Moscú muestra resistencia a dialogar con Zelensky y, hasta ahora, ha rechazado propuestas de intermediación, incluida la sugerida por Trump tras su reciente cumbre con Putin en Alaska.

La estrategia aliada se orienta a transformar a Ucrania en una nación difícil de agredir a través del refuerzo de capacidades defensivas y alianzas internacionales. Las conversaciones entre Estados Unidos, líderes europeos y la OTAN, representada por el secretario general, Mark Rutte, se centran en mantener el apoyo económico y militar.

Temas Relacionados

ItaliaGiorgia MeloniGuerra Ucrania RusiaUcrania

Últimas Noticias

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Se prevé que el Consejo de Seguridad someta a votación el proyecto Fuerza de Supresión de Pandillas hacia finales de mes

Estados Unidos y Panamá urgen

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

En las profundidades del océano, hay criaturas que producen sonidos capaces de superar el rugido de un motor de avión. Las razones detrás de sus misteriosas señales acústicas y por qué son claves para su supervivencia bajo el agua, según National Geographic

Los tres animales más ruidosos

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

La viceministra Mariana Betsa advirtió que “la guerra continuará” sin la presencia de fuerzas internacionales. Paralelamente, Emmanuel Macron confirmó que 26 países de la Coalición de Voluntarios se comprometieron a reforzar la seguridad de los ucranianos por tierra, mar o aire

Ucrania solicitó ante la ONU

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Con una participación de apenas 38,8%, el Partido Laborista superó al opositor PNP tras unos comicios ajustados

Elecciones en Jamaica: el primer

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

El presidente presiona por una decisión rápida y definitiva al máximo tribunal que cuestiona la legalidad de sus medidas comerciales

Donald Trump busca un fallo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Voraz incendio en un pueblo

Voraz incendio en un pueblo de Santa Fe: explotaron tanques de gasoil en una playa de camiones

Metro de la CDMX celebra 56 años: historia, desafíos y el futuro del transporte en la capital

María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Grito por tu ausencia”

Ricardo Salinas Pliego pide ideas de regalo para su esposa y usuarios lo sorprenden: “regálele que sea la Primera Dama”

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 4 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
El ejército israelí aseguró que

El ejército israelí aseguró que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza

Israel dice controlar ya el 40 por ciento de la ciudad de Gaza tras intensificar sus operaciones en la zona

José Manuel Parada asegura no haberse sorprendido con la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Kike Calleja y Raquel Abad: sus emotivas palabras antes de separarse por 'Supervivientes'

Al menos cinco muertos y una treintena de heridos en un atentado suicida durante un acto político en Pakistán

ENTRETENIMIENTO

La huella de Giorgio Armani

La huella de Giorgio Armani en el cine: desde ‘Gigoló americano’ hasta ‘El lobo de Wall Street’

De la moda a la gran pantalla: tres películas en las que Giorgio Armani resignificó la elegancia de Hollywood

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son pareja? Esto reveló una fuente cercana a las celebridades

De Emma Watson a Zendaya y Ariana Grande: quién podría ser la nueva chica Bond que revolucionará el universo 007

Morrissey pone a la venta los derechos de The Smiths: “Estoy agotado de tanta malicia”