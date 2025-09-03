Mundo

La Unión Europea advirtió sobre una “alianza autocrática” tras la cumbre de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, denunció que la reunión de los líderes de China, Rusia y Corea del Norte constituye “un desafío directo” al sistema internacional basado en normas

Guardar
La alta representante de la
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. (REUTERS/Yves Herman)

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró que las imágenes de los presidentes de China, Xi Jinping, de Rusia, Vladimir Putin, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, juntos este miércoles en Beijing suponen “un desafío directo” al sistema internacional basado en normas y formaba parte de los esfuerzos por construir un “nuevo orden mundial” antioccidental.

“Al ver al presidente Xi junto a los líderes de Rusia, Irán y Corea del Norte hoy en Beijing, no se trata solo de una imagen antioccidental, sino de un desafío directo al sistema internacional basado en normas”, declaró Kaja Kallas a los periodistas.

“No es solo simbólico. La guerra de Rusia en Ucrania se sustenta en el apoyo chino. Estas son realidades a las que Europa debe enfrentarse ahora”, dijo la funcionaria.

Agregó que mientras los líderes occidentales se reúnen para centrarse en la diplomacia, “una alianza autocrática está buscando una vía rápida hacia un nuevo orden mundial”.

Vladimir Putin, de Rusia, y Kim Jong Un, de Corea del Norte, flanquearon a Xi en el acto conmemorativo del fin de la Segunda Guerra Mundial, culminando una semana de grandilocuencia diplomática por parte del presidente chino y sus aliados contra Occidente.

En unas escenas sin precedentes, Xi les estrechó la mano a ambos y charló con ellos mientras caminaban por la alfombra roja de la plaza de Tiananmen, con Putin a la derecha de Xi y Kim a su izquierda.

“Estamos siendo testigos de intentos deliberados de cambiar el orden internacional”, afirmó Kallas en un discurso posterior.

En unas escenas sin precedentes,
En unas escenas sin precedentes, Xi desfiló con Putin a la derecha y Kim a su izquierda. (Sputnik/Sergey Bobylev/Reuters)

“China y Rusia también hablan de liderar juntos cambios que no se han visto en cien años y de revisar el orden de seguridad mundial”.

Kallas afirmó que Europa necesita ejercer mejor su “poder geopolítico” ante la agitación mundial.

“Se está gestando un nuevo orden mundial”, declaró Kallas.

“No se configurará sin Europa, sino que se configurará en función de lo que Europa esté dispuesta a hacer, de si estamos dispuestos a reconocer la necesidad de que Europa desempeñe un papel geopolítico”

Kallas también insistió hoy en que Rusia no muestra un deseo de querer poner fin a la invasión de Ucrania y mencionó “los ataques de la noche pasada sobre Ucrania”.

“Así que necesitamos abordar las consecuencias de esto. Para Europa solo puede significar una cosa: más apoyo militar, diplomático y económico para Ucrania”, declaró, y añadió que, en el caso de que haya una tregua, un ejército ucraniano “fuerte” es la garantía de seguridad “más sólida” para Kiev.

En cuanto al acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea, dijo que está “claro” que el pacto “garantiza estabilidad en la asociación comercial más grande del mundo, proporciona previsibilidad para nuestras empresas y fortalece las relaciones transatlánticas”.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Kaja KallasRusiaUECorea del NorteUnión EuropeaXi JinpingVladimir PutinKim Jong-unChinaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El error de cálculo de Modi: por qué India no debería caer en la trampa de Xi Jinping y Putin

La relación con Estados Unidos se deteriora y Nueva Delhi busca alternativas en Asia y Europa. El futuro de la cooperación tecnológica y militar está en juego

El error de cálculo de

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Un atacante se inmoló cerca de un estadio en las afueras de Quetta, provocando numerosas víctimas entre asistentes a una manifestación nacionalista

Un atentado suicida en Pakistán

El papa León XIV llama a abrirse a los demás y rechazar la autosuficiencia

Durante su catequesis semanal, el pontífice instó a miles de fieles a buscar la plenitud humana a través de la confianza y la humildad, en lugar de perseguir el poder o la autonomía personal

El papa León XIV llama

La inteligencia británica denunció que Rusia considera a los niños ucranianos secuestrados como potenciales soldados

Desde el inicio de la invasión de las tropas del Kremlin, miles de menores han sido trasladados a territorio ruso y sometidos a adoctrinamiento militar

La inteligencia británica denunció que

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

El personal del dictador norcoreano eliminó meticulosamente todos los rastros de ADN después del encuentro bilateral en Beijing, en una práctica que revela las extremas medidas de seguridad del régimen

La extraña limpieza de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pablo Quirno negó que haya

Pablo Quirno negó que haya un nuevo régimen cambiario: “No hay ninguna rotura del esquema de bandas”

Cambios en el mercado automotor: sólo el 1,6% de los autos nuevos vendidos en 2025 son de marcas chinas

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Carlos Vives y Goyo deslumbraron en el show de Jimmy Fallon: los colombianos presentaron una colaboración con el pianista Arthur Hanlon

Javier Timerman analizó las últimas medidas económicas: “Después de las elecciones va a haber que hacer un cambio”

INFOBAE AMÉRICA
Feijóo no acudirá el viernes

Feijóo no acudirá el viernes al acto de apertura del Año Judicial en el que "participa" un fiscal general procesado

Un tribunal prohíbe a Trump deportar venezolanos en virtud de una ley del siglo XVIII

EEUU amenaza con nuevas operaciones militares contra cárteles tras su bombardeo contra una barca en el Caribe

AMP-Bruselas ofrece más control del pacto con Mercosur y apoyo a agricultores para agilizar su ratificación

Francia califica de "paso en la dirección correcta" las medidas de salvaguarda del acuerdo UE-Mercosur

ENTRETENIMIENTO

“Número desconocido”, el documental de

“Número desconocido”, el documental de Netflix sobre un caso real y perturbador de ciberacoso escolar

Cuándo se estrena ‘NCIS: Tony y Ziva’: tráilers, sinopsis y más sobre el esperado spin-off

La reveladora fotografía de Salma Hayek para celebrar sus 59 años: “Sigo bailando”

Las mujeres Cyrus abrieron las puertas de su familia y revelaron secretos desconocidos

Channing Tatum se reinventa en “Roofman” y prepara su regreso como Gambito en “Avengers: Doomsday”