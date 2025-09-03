Mundo

Israel aseguró haber descabezado por cuarta vez al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

La operación fue perpetrada la semana pasada en Nuseirat contra Mesbá Salim Dayá, el hombre que estuvo detrás del reclutamiento de terroristas en Cisjordania

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber matado en un ataque contra la Franja de Gaza al líder de las Brigadas Muyahidín, un grupo armado palestino escindido de Al Fatah que habría sido descabezado ya en cuatro ocasiones durante los últimos meses, según las afirmaciones de las autoridades israelíes.

Así, ha manifestado en un comunicado que el ataque fue perpetrado la semana pasada en Nuseirat, en el norte de Gaza, contra Mesbá Salim Dayá, antes de destacar que el hombre estuvo detrás del “reclutamiento de terroristas” en Cisjordania e Israel con el objetivo de perpetrar atentados contra objetivos israelíes.

“Durante la guerra, la organización terrorista que encabezaba estuvo implicada en la promoción de ataques terroristas en territorio israelí y contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en la Franja de Gaza”, ha señalado, al tiempo que ha agregado que fue puesto al frente del grupo “después de que sus tres líderes anteriores fueran eliminados por las FDI durante los últimos meses”.

En este sentido, ha subrayado que “su eliminación supone un golpe a la dirección del terrorismo desde Gaza” y ha puntualizado que miembros de este grupo “fueron parte significativa de la matanza del 7 de octubre (de 2023)”, en referencia a los ataques perpetrados por grupos armados palestinos en territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance del Gobierno de Israel.

Las Brigadas Muyahidín son el brazo armado del Movimiento Muyahidín Palestino -fundado en 2001 como escisión del brazo armado de Al Fatah al hilo del estallido de la Segunda Intifada-, que por el momento no se ha pronunciado sobre el anuncio realizado por el Ejército de Israel.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 63.700 palestinos muertos y más de 160.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

Asimismo, las autoridades israelíes desmantelaron en las últimas semanas una presunta célula del grupo islamista Hamas que planeaba asesinar al ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, recogen este miércoles varios medios israelíes.

El Ministro de Seguridad Nacional Israelí, Itamar Ben-Gvir.

La célula estaba compuesta de milicianos de Cisjordania ocupada dirigidos por los líderes de Hamás en Turquía.

Según la versión de las autoridades, recogida por periódicos como Haaretz o The Times of Israel, los milicianos planeaban utilizar drones con explosivos para asesinar a Ben Gvir.

Los drones fueron requisados tras el arresto de los sospechosos, que tenían su base en la localidad palestina de Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada

El propio Ben Gvir, uno de los máximos exponentes de la ultraderecha israelí (que defiende la anexión de Cisjordania ocupada y la expulsión de los palestinos) dio las gracias en sus redes sociales a la agencia interior de inteligencia israelí, el Shin Bet, por frustrar los planes de los milicianos.

“Los terroristas capturados podrán ahora conocer de cerca las condiciones de los terroristas en nuestras cárceles”, dijo el ministro, responsable del servicio de prisiones israelí, donde ONG han documentado abusos y torturas contra los detenidos palestinos.

Ben Gvir, colono que reside en Cisjordania y líder del partido supremacista Poder Judío, ha sido condenado ocho veces por delitos que incluyen racismo, vandalismo y apoyo a una organización terrorista. De formación abogado, se labró un nombre defendiendo a judíos extremistas acusados ​​de ataques violentos contra palestinos.

Ben Gvir ha abogado en numerosas ocasiones por matar de hambre a los gazatíes, insistiendo en que mientras haya rehenes israelíes no debe entrar agua ni alimento en Gaza. Además, ha repetido que la actual guerra es una “oportunidad histórica” para volver a ocupar la Franja, en referencia a las colonias israelíes que existieron allí hasta que Israel las desmanteló en 2005.

(Con información de Europa Press y EFE)

