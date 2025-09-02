Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

La entrada de Wall Street de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU (REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo)

Los mercados bursátiles cayeron y el oro alcanzó un máximo histórico el martes, ya que los inversionistas huyeron hacia refugios seguros ante la preocupación por la lucha del presidente estadounidense Donald Trump con la Reserva Federal, la incertidumbre sobre los aranceles y las finanzas públicas de Europa.

Los principales índices de Wall Street abrieron con fuertes pérdidas, ya que los inversionistas regresaron de las vacaciones del Día del Trabajo, mientras que los mercados bursátiles europeos perdieron terreno de manera significativa al cierre.

Los costos de financiación de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña aumentaron al dispararse el rendimiento de sus bonos soberanos.

El índice DAX de Fráncfort cayó un 2,3 %, aunque sigue mostrando un aumento del 18 % en lo que va de año, mientras que Londres perdió un 0,9 %.

“Septiembre puede ser un mes extraño para los mercados financieros, ya que históricamente las acciones tienden a tener un rendimiento inferior”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB Traders.

“Sin embargo, la venta masiva en el mercado de bonos y la carrera hacia el dólar y el oro son señales de que los inversionistas se están apresurando a buscar refugios seguros y activos líquidos", añadió.

Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de la plataforma de inversión y negociación IG, afirmó que “los mercados suelen experimentar un repunte de la volatilidad después de las vacaciones en Estados Unidos, pero hoy parecía haber algo más, ya que los mercados europeos se desplomaron al inicio de la sesión y los rendimientos de los bonos siguieron aumentando”.

El oro alcanzó los 3501,59 dólares la onza el martes, superando su anterior récord de 3500,10 dólares en abril.

En Estados Unidos, los inversionistas seguían de cerca los acontecimientos relacionados con la intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, cuya impugnación se vio el martes en los tribunales.

FOTO DE ARCHIVO: La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, asiste al simposio económico de Jackson Hole 2025, Wyoming, EEUU, el 23 de agosto de 2025. REUTERS/Jim Urquhart/Foto de archivo

El caso tiene importantes implicaciones para el banco central estadounidense y su independencia.

“Los inversionistas están cada vez más preocupados por la interferencia del presidente Trump en el funcionamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos", afirmó David Morrison, analista senior de mercados de la empresa de servicios financieros Trade Nation.

Los analistas también mencionaron la preocupación por la campaña arancelaria de Trump después de que un tribunal dictaminara el viernes que muchos de sus aranceles eran ilegales porque no tenía autoridad para imponerlos.

Sin embargo, el tribunal permitió que los aranceles se mantuvieran hasta mediados de octubre, lo que permitió a las partes llevar el caso al Tribunal Supremo.

“Esta combinación de incertidumbre arancelaria, preocupaciones de la Fed y debilidad estacional dejó a los mercados en vilo al comienzo del mes”, afirmó Morrison.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió hasta casi el 5 %.

Sin embargo, el dólar se recuperó frente al euro y la libra esterlina, ya que los costes de financiación de los gobiernos francés y británico alcanzaron máximos de varios años.

Temores por las finanzas europeas

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro francés Francois Bayrou (REUTERS/Abdul Saboor)

El costo de la financiación a largo plazo de Francia saltó a su nivel más alto desde la crisis de la deuda de la zona euro en 2011, ya que los inversionistas están preocupados por la moción de confianza de la próxima semana que podría derrocar al gobierno minoritario.

El rendimiento de los bonos del Estado a 30 años superó el 4,5 % antes de la votación del lunes, convocada por el primer ministro François Bayrou para resolver una disputa presupuestaria, pero que se prevé que pierda.

El rendimiento de los bonos del Estado británico a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 1998 debido a las preocupaciones sobre la difícil situación económica del Reino Unido.

Por otra parte, los precios del petróleo se dispararon debido al estancamiento de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, uno de los principales productores de energía, según los analistas.

En el ámbito empresarial, las acciones de Nestlé retrocedieron alrededor de un 0,7 % después de que el gigante alimentario suizo despidiera a su director ejecutivo, Laurent Freixe, alegando una relación sentimental no revelada con una subordinada directa.