India recortará el impuesto al consumo en 175 productos para estimular la economía interna

La decisión ocurre en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos y reiterados llamados a incrementar el uso de productos nacionales

Un empleado limpia un aire
Un empleado limpia un aire acondicionado en una tienda de electrónica, en un caluroso día de verano en Nueva Delhi, India. REUTERS/Adnan Abidi

India planea reducir el impuesto al consumo en al menos 10 puntos porcentuales en alrededor de 175 productos, una medida que abarca desde champús y automóviles híbridos hasta electrónicos de consumo, según informaron dos fuentes próximas al gobierno a la agencia de noticias Reuters. El primer ministro Narendra Modi impulsa esta reforma como la mayor del sistema de bienes y servicios en casi una década, en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos y reiterados llamados a incrementar el uso de productos nacionales.

De acuerdo con las fuentes, el plan incluye bajar el impuesto sobre productos de consumo como talco, pasta dental y champú del 18% al 5%. Asimismo, la propuesta contempla la reducción de la tasa sobre aire acondicionado y televisores del 28% al 18%, antes de la temporada de compras de Diwali en octubre.

El Consejo de Impuestos sobre Bienes y Servicios (GST Council) -presidido por la ministra federal de Finanzas Nirmala Sitharaman e integrado por representantes estatales- prevé definir la lista final de productos beneficiados en una reunión que se celebrará entre el 3 y 4 de septiembre.

El Ministerio de Finanzas no ofreció comentarios de inmediato tras ser consultado para esta noticia.

El plan busca compensar la previsión de caída en las exportaciones hacia Estados Unidos aumentando el consumo interno, estimulando los ingresos agrícolas e incentivando la autosuficiencia entre los fabricantes indios. El gobierno también planea reducir los impuestos al consumo de productos clave de exportación como fertilizantes, maquinaria agrícola, tractores y partes, cuyo gravamen pasaría del 12% o 18% actuales al 5%. La reducción se extiende al sector textil, uno de los mayores exportadores nacionales, golpeado por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

El Mahindra BE 6e, un
El Mahindra BE 6e, un SUV eléctrico, durante su lanzamiento en Chennai, India. REUTERS/Nandan Mandayam

Entre las propuestas figura una reducción del impuesto sobre pequeños automóviles híbridos, que verían bajar la carga del 28% al 18%.

El recorte acercaría la tasa para los híbridos a la del 5% aplicada actualmente a los vehículos eléctricos. Fabricantes han advertido con anterioridad que reducir los impuestos a los híbridos podría obstaculizar las metas de electrificación nacional.

En cuanto a las motocicletas y scooters de menos de 350 centímetros cúbicos -vehículos de gran uso en el país-, la reducción del impuesto beneficiaría el 95% de los casi 20 millones de unidades vendidas en el último ejercicio fiscal.

Las medidas, según las fuentes, podrían provocar una reactivación en la venta de automóviles pequeños en el tercer mayor mercado automotor del mundo.

Por otro lado, los automóviles más grandes, definidos como los de más de 4 metros de longitud y con elevado cilindraje, enfrentarán un aumento del impuesto al 40%, por encima del 28% actual, aunque se esperan ajustes en gravámenes accesorios para mantener la tasa final en torno al 50%.

El gobierno también estudia elevar los impuestos sobre productos como el carbón y servicios de apuestas, casinos y carreras de caballos, al tiempo que mantendría las tasas sobre bebidas gaseosas y otros refrescos, pese a las demandas de reducción impositiva.

(Con información de Reuters)

