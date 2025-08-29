Mundo

Macron y Merz pedirán a Trump que imponga sanciones si Putin no se sienta a negociar con Zelensky

Los mandatarios europeos dieron plazo hasta el lunes para que el líder ruso acepte el compromiso de un encuentro con el presidente ucraniano


Merz y Macron amenazan a
Merz y Macron amenazan a Rusia con la imposición de nuevas sanciones en respuesta al ataque sobre Kiev

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, van a pedir este fin de semana a Donald Trump que imponga sanciones a Rusia si Vladímir Putin no acepta sentarse a negociar con Volodímir Zelensky, como se había comprometido ante el presidente estadounidense.

Macron subrayó este viernes, en una conferencia de prensa conjunta con Merz, al término del Consejo de Ministros franco-alemán en Tolón (sureste de Francia), que si Putin no cumple de aquí al lunes ese compromiso de un encuentro con el presidente ucraniano, querrá decir que “una vez más” habrá engañado a Trump.

“Eso no puede quedar sin respuesta”, subrayó antes de añadir que tanto él como Merz van a hablar este fin de semana con el presidente estadounidense.

Si se constata la semana próxima que el mandatario ruso no se aviene a negociar con Zelenski, París y Berlín pedirán “sanciones primarias y secundarias” para obligar al dirigente ruso a sentarse a negociar un acuerdo de paz.

El canciller alemán recordó que, después de la cumbre Trump-Putin en Alaska, debía celebrarse un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano en dos semanas, pero el primero ha puesto en evidencia que no está dispuesto a hacerlo al reclamar ahora condiciones “inaceptables”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin. REUTERS/Kevin Lamarque

“No me sorprende -comentó Merz- porque forma parte de la estrategia del presidente ruso”.

En la línea de Macron, el dirigente teutón indicó que la semana próxima los aliados de Ucrania debatirán cómo proceder y precisó que él está en favor de hablar con Estados Unidos para que “haya presión para que Putin se reúna con Zelenski”.

“No me hago ilusiones”, puntualizó el canciller alemán, que indicó que “tal vez esta guerra va a durar todavía meses” pero también que “no se va a abandonar a Ucrania”, que no está sola, y que el apoyo que se le presta es también de su “propio interés”.

Macron anunció que “en los próximos días” habrá una nueva reunión de líderes de la llamada Coalición de Voluntarios, que reúne a 30 países aliados de Ucrania, en su inmensa mayoría europeos, para asentar el trabajo que han hecho los jefes de Estado Mayor.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Precisó que se han “finalizado las contribuciones” de esos 30 miembros para las garantías de seguridad a Ucrania, y repitió que la primera de esas garantías es “un ejército ucraniano robusto” al que hay que formar y armar.

También se refirió como garantías de seguridad a las “fuerzas de reaseguro” de países de la coalición que estarían en suelo ucraniano en caso de acuerdo de paz y a las de apoyo que estarían en otros países vecinos.

Unas y otras fuerzas servirían para evitar que hubiera en el futuro nuevos ataques de Rusia contra Ucrania.

Entre las conclusiones del Consejo de Ministros franco-alemán, hay un compromiso de ambos países para reforzar la defensa aérea de Ucrania y para trabajar en el reforzamiento de la industria militar ucraniana.

(Con información de EFE)

