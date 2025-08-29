Mundo

La UE apuesta por una solución diplomática a la crisis nuclear de Irán tras el reinicio del mecanismo de sanciones

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que el plazo de 30 días otorgado al régimen de Teherán podría servir para alcanzar un acuerdo. “Estamos entrando en una nueva fase”, afirmó

La UE ve una “oportunidad”
La UE ve una “oportunidad” para reactivar la vía diplomática y alcanzar una solución al programa nuclear de Irán (REUTERS)

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó este viernes que las próximas semanas ofrecen una “oportunidad” para alcanzar una solución diplomática al programa nuclear de Irán, después de que potencias europeas activaran un mecanismo que da un plazo de 30 días para restablecer sanciones internacionales.

Estamos entrando en una nueva fase con estos 30 días, que ahora también nos da la oportunidad de encontrar vías diplomáticas para alcanzar una solución. Tenemos este tiempo limitado para resolver las cosas”, señaló Kallas a periodistas a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa europeos celebrada en Copenhague.

La medida fue impulsada por Francia, Reino Unido y Alemania, que el jueves pusieron en marcha un mecanismo que podría reimponer sanciones de Naciones Unidas a Irán en caso de incumplimiento de los compromisos nucleares asumidos en el acuerdo de 2015. Ese pacto, firmado entre Teherán y las potencias mundiales, limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Tras advertencias reiteradas sobre presuntas violaciones, los tres países europeos activaron el procedimiento que podría reinstaurar las sanciones suspendidas en virtud del acuerdo. En sus declaraciones, Kallas subrayó que “nuestras preocupaciones con Irán son muy claras en lo que respecta a su programa nuclear, sus misiles balísticos y su apoyo a Rusia”.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS)

Por su parte, Irán advirtió que “responderá apropiadamente” a la decisión, que amenaza con poner fin a los intentos diplomáticos más significativos en años para resolver la crisis nuclear de manera pacífica. Teherán sostiene que fue Estados Unidos quien abandonó el pacto en 2018, reimponiendo medidas punitivas, mientras que los países europeos no cumplieron con sus compromisos.

Desde entonces, Irán ha enriquecido uranio por encima de los límites establecidos en el acuerdo. De acuerdo con fuentes internacionales, actualmente posee 400 kilos de material enriquecido al 60%, un nivel muy por encima del permitido para fines civiles.

El E3 ha planteado utilizar este periodo de 30 días, que concluye el 18 de octubre, para intentar que Irán retome la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y regrese a la mesa de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, Teherán ha rechazado las propuestas europeas, alegando que no han cumplido con sus obligaciones del acuerdo original.

La ONU también ha señalado que el plazo representa una “ventana de oportunidad” para un nuevo entendimiento. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que “la escalada nuclear de Irán no debe continuar”, aunque destacó que la activación del mecanismo “no supone el fin de la diplomacia”.

El ministro francés de Asuntos
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot (EFE)

Estados Unidos celebró la reactivación de sanciones de la ONU contra Irán por su incumplimiento nuclear

El gobierno de Estados Unidos celebró el jueves el inicio del proceso de 30 días activado por los países del E3 —Reino Unido, Alemania y Francia— para reactivar sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear.

“Estados Unidos agradece el liderazgo de nuestros aliados del E3 en este esfuerzo. En las próximas semanas, trabajaremos con ellos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para completar con éxito la reimposición de las sanciones y restricciones internacionales contra Irán”, afirmó el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en un comunicado difundido este jueves.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Umit Bektas)

Rubio destacó que “estos aliados europeos, el E3, han expuesto claramente el continuo incumplimiento significativo por parte de Irán de sus compromisos nucleares” y señaló que Londres, París y Berlín podrían haber iniciado este procedimiento “en cualquier momento desde 2019” pero que prefirieron “buscar primero una mayor interacción y diálogo para proporcionar a Irán una vía de escape diplomática a su estrategia de escalada nuclear”.

Un funcionario británico, citado por Fox News, aseguró que la decisión de reactivar las sanciones “no fue tomada a la ligera”. Según indicó, la diplomacia con Irán se prolongó durante meses y estuvo marcada por tres puntos críticos: el volumen de uranio enriquecido acumulado por Teherán, la operación de centrifugadoras avanzadas y la negativa del régimen a cumplir con las inspecciones internacionales previstas en el JCPOA.

(Con información de AFP)

