Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

El Ejército de Israel anunció la muerte de Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida

El Ejército de Israel anunció la muerte de Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida, identificado como el principal líder del Estado Islámico en la Franja de Gaza, durante una operación en la zona de Bureij en la última semana, según un comunicado oficial.

El Ejército israelí atribuyó a Abu Zubaida la responsabilidad de definir la estrategia, planificar y supervisar las operaciones del Estado Islámico en Cisjordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Además, lo señaló por su participación directa en los combates contra las fuerzas israelíes en Gaza.

La presencia del Estado Islámico en Gaza ha sido limitada, con registros que se remontan a enfrentamientos de grupos salafistas afines contra Hamas hace aproximadamente diez años, según el comunicado militar.

Al menos un muerto en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

FILE PHOTO: An Israeli tank
FILE PHOTO: An Israeli tank is positioned on the Israeli side of the Israel-Lebanon border, March 18, 2025 REUTERS/Avi Ohayon/File Photo

Al menos una persona murió este viernes en un ataque israelí contra un vehículo en la localidad de Sir al Gharbiya, en el sur de Líbano, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El Consejo de Ministros libanés encomendó este mes al Ejército la elaboración de una hoja de ruta para el desarme de Hezbollah, con el objetivo de implementarla antes de fin de año. Dos días después, el gobierno aprobó los objetivos de una propuesta de Estados Unidos centrada en el mismo propósito.

La noche anterior al ataque en Sir al Gharbiya, dos soldados libaneses murieron y otros dos resultaron heridos al explotar un dron israelí que inspeccionaban tras su caída cerca de Naqoura, también en el sur del país.

De acuerdo con la versión de Israel, los ataques en territorio libanés, que se mantienen casi a diario pese al alto el fuego pactado en noviembre, suelen dirigirse contra miembros o instalaciones del grupo chií Hezbollah.

Las recientes acciones militares coinciden con nuevas medidas adoptadas por Líbano para reducir la presencia armada de Hezbollah.

(Con información de EFE)

israel, gaza, estado islámico, medio oriente

