El impresionante video del accidente en el que murió un piloto de un avión de combate en Polonia

El militar perdió su vida tras estrellarse su caza F-16 durante maniobras de entrenamiento

La muerte de un piloto de un avión de combate F-16 en Radom, Polonia, generó inquietud en vísperas del AirSHOW Radom 2025, uno de los eventos aeronáuticos más relevantes de la región.

El accidente, que se produjo durante los entrenamientos previos a la exhibición, ha llevado a las autoridades polacas a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro, según confirmaron el ministro de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, y un portavoz del gobierno. Este viernes se conoció un nuevo video del accidente en el que se ve cómo el piloto pierde el control de la nave y se estrella en el suelo.

El incidente tuvo lugar el jueves en el aeropuerto de Sadków, situado a unos 100 kilómetros al sur de Varsovia, durante la fase de preparación para el AirSHOW Radom 2025. El F-16 realizaba una maniobra acrobática cuando perdió el control, se precipitó y se incendió tras impactar contra la pista. El portavoz gubernamental, Adam Szlapka, comunicó a través de la red social X: “Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido”.

La Fuerza Aérea de Polonia informó que no hubo víctimas en tierra como consecuencia del accidente.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció que se ha iniciado una investigación oficial para determinar las causas del siniestro. Por su parte, Siemoniak declaró a la cadena TVN 24 que se trataba de “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

Actualmente, Polonia cuenta con 48 aviones F-16 en configuración Block 52 y, apenas una semana antes del accidente, había firmado un contrato para modernizar su flota a la versión Block 70. Este contexto ha incrementado la preocupación sobre la operatividad de los cazas, especialmente en la antesala de un evento que representa un escaparate fundamental para la aviación polaca y sus aliados occidentales.

El AirSHOW Radom 2025 está programado para los días 30 y 31 de agosto y prevé la asistencia de más de 150.000 personas. Desde su creación en 1991, se ha consolidado como el principal encuentro aeronáutico de Polonia, reuniendo a participantes de más de una decena de países.

En esta edición, la aviación española presentará un Eurofighter C.16 del Ala 14, junto a equipos internacionales como los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, y aeronaves de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia.

Durante el evento también se celebrará la despedida oficial de los Su-22 de la Fuerza Aérea polaca, con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos aparatos bajo bandera nacional.

El gobierno polaco ha reiterado su compromiso de continuar la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad del piloto ni sobre la causa precisa del accidente.

(Con información de AFP, AP y EFE)

