Mundo

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

Las víctimas fatales fueron identificadas como un detective de 59 años y a un agente de alto rango de 35 años. La tercera persona no corre peligro de vida

Por Charlotte Graham-McLay

Guardar
La policía espera cerca de
La policía espera cerca de la escena de un tiroteo en la región montañosa de Porepunkah, en el estado de Victoria, Australia, el martes 26 de agosto de 2025. (Simon Dallinger/AAP Image via AP)

Dos policías murieron y otro resultó gravemente herido en un tiroteo ocurrido el martes en una propiedad en una zona rural de Australia. El pistolero seguía prófugo mientras la policía rastreaba una extensa zona remota.

El tiroteo ocurrió a media mañana cuando 10 policías armados intentaban ejecutar una orden de registro en una propiedad en Porepunkah, una ciudad de poco más de 1.000 habitantes en el estado de Victoria, 320 kilómetros (200 millas) al noreste de Melbourne.

El sospechoso mató a un detective de 59 años y a un agente de alto rango de 35 años, dijo el Comisionado Jefe de Policía de Victoria, Mike Bush, a los periodistas en una conferencia de prensa en la cercana ciudad de Wangaratta.

Los agentes “se encontraron con el agresor y fueron asesinados a sangre fría”, declaró Bush. El hombre huyó solo, a pie y fuertemente armado, hacia el bosque circundante, donde cientos de agentes seguían buscándolo, indicó el jefe de policía.

Bush no reveló el contenido de la orden ni confirmó el nombre del hombre ni sus supuestas motivaciones. Los agentes también buscaban a su esposa y sus dos hijos, cuyo paradero se desconocía.

La policía espera cerca de
La policía espera cerca de la escena de un tiroteo en la región montañosa de Porepunkah, en el estado de Victoria, Australia, el martes 26 de agosto de 2025. (Simon Dallinger/AAP Image via AP)

Otro detective recibió un disparo y estaba siendo operado el martes por la noche, dijo Bush. Las lesiones del hombre no ponían en peligro su vida.

La policía instó a los residentes a quedarse en casa y les pidió que no se desplazaran a la zona. Los edificios públicos y el aeródromo cercano estaban cerrados. La escuela local, con poco más de 100 alumnos, estuvo cerrada durante horas antes de que se les permitiera regresar a casa.

Al caer la noche, la persecución masiva continuó. Los reportes de televisión mostraron helicópteros y perros policía en la zona.

Porepunkah, conocida por sus viñedos y vistas panorámicas, es una puerta de entrada a la región turística alpina de Victoria.

Los miembros del sindicato de policía de Victoria se sintieron afectados por una “sensación de pavor impactante y espeluznante”, dijo el secretario de la Asociación de Policía de Victoria, Wayne Gatt.

La policía espera cerca de
La policía espera cerca de la escena de un tiroteo en la región montañosa de Porepunkah, en el estado de Victoria, Australia, el martes 26 de agosto de 2025. (Simon Dallinger/AAP Image via AP)

“Las comisarías de policía de Victoria guardaron silencio cuando nos avisaron por primera vez”.

El último agente de policía asesinado a tiros en acto de servicio en el país fue en 2023 en el estado de Australia Meridional, según el sitio web del Monumento Nacional a la Policía. En 2022, dos agentes fueron asesinados a tiros por extremistas cristianos en una propiedad rural del estado de Queensland.

Los tres tiradores, teóricos de la conspiración que odiaban a la policía, fueron asesinados a tiros por los oficiales después de un asedio de seis horas en la región de Wieambilla.

Episodios como este dan lugar a cobertura mediática nacional porque las muertes por disparos en Australia son poco frecuentes.

Una masacre ocurrida en 1996 en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania, donde un hombre armado solitario mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más a los australianos adquirir armas de fuego.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Australiatiroteosospechosopolicíamuertos

Últimas Noticias

La Corona británica en alerta por “La chica de nadie”, el libro de Virginia Giuffre con detalles perturbadores

La mujer terminó de escribirlo poco antes de quitarse la vida. El caso ha estado en el centro de la atención internacional desde que denunció haber sido explotada sexualmente por el príncipe Andrés cuando tenía 17 años

La Corona británica en alerta

Israel movilizó blindados e infantería hacia la frontera de la Franja de Gaza mientras el gabinete de guerra aprueba la nueva ofensiva antiterrorista

Tanques y soldados se posicionaron en el límite del enclave mientras miles de manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv exigiendo un acuerdo para liberar rehenes de Hamas y poner fin a la guerra

Israel movilizó blindados e infantería

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio

“110 625″: el mensaje escrito

Israel acusa a Lula de antisemitismo tras la salida de Brasil de la IHRA

El ministro de Defensa Israel Katz criticó duramente al presidente brasileño luego de que abandonara la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, profundizando la crisis diplomática entre ambos países

Israel acusa a Lula de

China y Rusia refuerzan su alianza: Xi Jinping recibió a un delegado de Putin y resaltó la cooperación mutua

El jefe del régimen chino recibió al líder parlamentario ruso Vyacheslav Volodin y destacó la solidez de la relación bilateral

China y Rusia refuerzan su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La conferencia de Claudia Sheinbaum

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto | En vivo

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles

Dólar da golpe al peso en Colombia hoy 26 de agosto: TRM en $4,008.07 según el Banco de la República

Así será la megaobra en la av. Canadá: S/226 millones para conectar Lima Este con el Centro y beneficiar a miles de limeños

Cuánto cuesta un dólar canadiense en México hoy 26 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
El PP acusa a Sánchez

El PP acusa a Sánchez de "burlarse de los españoles" al poner a Montero al frente de una comisión anticorrupción

La tasa de paro de México, gráficos

La ONU dice que la investigación de Israel en el ataque contra un hospital en Gaza debe generar "resultados"

Al menos nueve muertos por las fuertes lluvias en el noroeste de India

Bruselas propone una reducción drástica de la pesca de bacalao en el Báltico

ENTRETENIMIENTO

Will Smith fue acusado de

Will Smith fue acusado de insertar público creado con IA en un video promocional de su gira

La confesión de Rels B sobre su futuro: “Estoy cerca del final, mi idea es hacer un disco más y ya está”

Verónica Echegui: así fueron sus últimos meses de vida

Sam Asghari respondió a las inesperadas revelaciones de Britney Spears sobre su matrimonio: “Siempre tendré amor por ella”

La reacción de Margot Robbie ante la interrupción de su bebé durante una entrevista