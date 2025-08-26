La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

La policía espera cerca de la escena de un tiroteo en la región montañosa de Porepunkah, en el estado de Victoria, Australia, el martes 26 de agosto de 2025. (Simon Dallinger/AAP Image via AP)

Dos policías murieron y otro resultó gravemente herido en un tiroteo ocurrido el martes en una propiedad en una zona rural de Australia. El pistolero seguía prófugo mientras la policía rastreaba una extensa zona remota.

El tiroteo ocurrió a media mañana cuando 10 policías armados intentaban ejecutar una orden de registro en una propiedad en Porepunkah, una ciudad de poco más de 1.000 habitantes en el estado de Victoria, 320 kilómetros (200 millas) al noreste de Melbourne.

El sospechoso mató a un detective de 59 años y a un agente de alto rango de 35 años, dijo el Comisionado Jefe de Policía de Victoria, Mike Bush, a los periodistas en una conferencia de prensa en la cercana ciudad de Wangaratta.

Los agentes “se encontraron con el agresor y fueron asesinados a sangre fría”, declaró Bush. El hombre huyó solo, a pie y fuertemente armado, hacia el bosque circundante, donde cientos de agentes seguían buscándolo, indicó el jefe de policía.

Bush no reveló el contenido de la orden ni confirmó el nombre del hombre ni sus supuestas motivaciones. Los agentes también buscaban a su esposa y sus dos hijos, cuyo paradero se desconocía.

Otro detective recibió un disparo y estaba siendo operado el martes por la noche, dijo Bush. Las lesiones del hombre no ponían en peligro su vida.

La policía instó a los residentes a quedarse en casa y les pidió que no se desplazaran a la zona. Los edificios públicos y el aeródromo cercano estaban cerrados. La escuela local, con poco más de 100 alumnos, estuvo cerrada durante horas antes de que se les permitiera regresar a casa.

Al caer la noche, la persecución masiva continuó. Los reportes de televisión mostraron helicópteros y perros policía en la zona.

Porepunkah, conocida por sus viñedos y vistas panorámicas, es una puerta de entrada a la región turística alpina de Victoria.

Los miembros del sindicato de policía de Victoria se sintieron afectados por una “sensación de pavor impactante y espeluznante”, dijo el secretario de la Asociación de Policía de Victoria, Wayne Gatt.

“Las comisarías de policía de Victoria guardaron silencio cuando nos avisaron por primera vez”.

El último agente de policía asesinado a tiros en acto de servicio en el país fue en 2023 en el estado de Australia Meridional, según el sitio web del Monumento Nacional a la Policía. En 2022, dos agentes fueron asesinados a tiros por extremistas cristianos en una propiedad rural del estado de Queensland.

Los tres tiradores, teóricos de la conspiración que odiaban a la policía, fueron asesinados a tiros por los oficiales después de un asedio de seis horas en la región de Wieambilla.

Episodios como este dan lugar a cobertura mediática nacional porque las muertes por disparos en Australia son poco frecuentes.

Una masacre ocurrida en 1996 en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania, donde un hombre armado solitario mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más a los australianos adquirir armas de fuego.

(con información de AP)