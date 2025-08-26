Mundo

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

“No hay posibilidad para salir del actual impasse”, declaró el presidente de Agrupación Nacional tras el anuncio del primer ministro François Bayrou de someterse a una moción de confianza en el Parlamento

Guardar
El presidente francés Emmanuel Macron
El presidente francés Emmanuel Macron (EP/Archivo)

Jordan Bardella, presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), señaló como únicas vías para resolver la actual inestabilidad política en Francia la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas o la renuncia del presidente Emmanuel Macron, según una entrevista concedida a la cadena TF1.

“No hay una sola posibilidad para salir del actual impasse político: volver a las urnas (para la Asamblea Nacional) y dar la palabra al pueblo francés o que (Macron) presente su dimisión y se convoque una nueva elección a la jefatura de Estado”, expresó Bardella, considerado el sucesor político de Marine Le Pen.

La situación política francesa se agravó tras el anuncio realizado el lunes por el primer ministro François Bayrou, quien comunicó que el próximo 8 de septiembre se sometería a una moción de confianza en la Asamblea Nacional. La medida busca obtener respaldo parlamentario para su plan de austeridad que contempla un recorte presupuestario de 44.000 millones de euros para el año 2026.

El gobierno de Bayrou enfrenta escasas probabilidades de superar la moción. Los partidos de oposición mantienen su promesa de votar en bloque contra la confianza, lo que empujaría al primer ministro a presentar su dimisión si la cámara rechaza su iniciativa. Bardella subrayó que el grupo parlamentario de RN, el más numeroso en la Asamblea Nacional, votará negativamente ante la confianza requerida por Bayrou. “Votaremos, sin ninguna duda, contra la confianza al Gobierno”, afirmó el líder del RN, postura que comparten tanto los partidos de izquierda como otras fuerzas opositoras.

Ante un eventual fracaso de Bayrou, Macron podría optar entre convocar por segunda vez en solo un año elecciones legislativas anticipadas —tras las de julio de 2024— o designar a un nuevo primer ministro, que sería el tercero en menos de doce meses. La declaración de Bardella eleva la presión sobre un Ejecutivo que, en estos momentos, carece de la mayoría necesaria para impulsar su programa económico en la Cámara Baja.

El premier francés Francois Bayrou
El premier francés Francois Bayrou (REUTERS/Archivo)

La decisión de Bayrou de presentar una cuestión de confianza ha generado reacciones adversas en los mercados financieros franceses. El índice CAC40 se situó a la baja con una caída de casi el 2%, después de haber retrocedido un 1,6% en la sesión anterior. Los bancos BNP Paribas y Société Générale registraron pérdidas superiores al 6%. El rendimiento de los bonos franceses a diez años alcanzó brevemente el 3,53%, el nivel más alto desde marzo, antes de estabilizarse en el 3,5%.

Diversos partidos de oposición anunciaron su rechazo a Bayrou y a su política de ajuste. El presidente de los socialistas, Boris Vallaud, publicó en la red social X: “Necesitamos otro primer ministro y, sobre todo, otra política”. El líder conservador de Los Republicanos, Bruno Retailleau, describió como “irresponsable” y “contrario a los intereses de Francia” votar en favor de la caída del Gobierno. La extrema derecha de RN afirma que Bayrou ha reconocido de facto el final de su ejecutiva.

La votación sobre la moción de confianza se celebrará apenas dos días antes de las protestas previstas en todo el país impulsadas por la izquierda y sindicatos, cuya organización recuerda las manifestaciones generalizadas de los Chalecos Amarillos de 2018. Aquellas protestas se originaron por el incremento del costo de los combustibles y terminaron marcando una oposición más amplia a las políticas económicas de Macron.

Fuentes gubernamentales citadas en la prensa francesa revelan que el Ejecutivo está dispuesto a negociar detalles del plan presupuestario, pero mantiene la necesidad de los recortes. Una fuente cercana a Bayrou indicó que la moción de confianza busca anticipar una censura presupuestaria inminente. En caso de ser derrotado, Macron podría nombrar de inmediato a un nuevo primer ministro o pedir a Bayrou que encabece un gobierno provisional, aunque también se mantiene latente la opción de elecciones anticipadas.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, manifestó en France 2 que, si bien el Ejecutivo persigue un acuerdo de compromiso, “no podía descartar” la posibilidad de una nueva disolución parlamentaria. Macron, el único con potestad para convocar elecciones legislativas, aún no se ha pronunciado de manera pública, aunque en intervenciones recientes manifestó no ser partidario de unos nuevos comicios generales.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

FranciaEmmanuel Macronúltimas noticias américaFrançois Bayrou

Últimas Noticias

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Investigaciones en distintas partes del planeta buscan, mediante algoritmos, identificar señales acústicas y gestuales en cetáceos, aves y primates. De qué forma estos indicios pueden establecer nuevos vínculos

De delfines a sepias: cómo

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

La Casa Blanca explora un delicado equilibrio entre la presión económica y la diplomacia, en un intento por forzar a Moscú a frenar la ofensiva en Ucrania

Trump advirtió sobre una “guerra

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

Expertos advierten que los motines diarios tras el traslado de los líderes de ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ evidencian un “mal manejo del Sistema Penitenciario” y la persistencia de estructuras criminales

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

La mayoría de los detenidos fueron arrestados por la dictadura venezolana tras las elecciones presidenciales de julio de 2024

La ONG Foro Penal documentó

Censura, represión y propaganda: Rusia radicaliza el control cultural e informativo

El endurecimiento de leyes, el cierre de editoriales y la censura audiovisual marcan una nueva etapa en la política del Kremlin, que busca afianzar la narrativa oficial y bloquear el disenso social e intelectual

Censura, represión y propaganda: Rusia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Papá Pitufo: Tribunal Superior de

Papá Pitufo: Tribunal Superior de Bogotá negó petición de la defensa del ‘zar del contrabando’, que pedía anular el proceso

Identifican a responsable del secuestro de 34 militares en Guaviare: autoridades piden ayuda para capturarlo

Familiares del veterinario asesinado habrían pagado $30 millones que exigieron los secuestradores para liberarlo

Esto se sabe sobre el supuesto cierre de la estación Aquiles Serdán del Metro de CDMX

Día del Adulto Mayor: hábitos que afectan la salud de las personas de la tercera edad y consejos del Minsa para un cuidado adecuado

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: la

Crisis política en Francia: la oposición cree que Emmanuel Macron debe convocar elecciones anticipadas o renunciar

Robles reprocha a las comunidades falta de prevención y retrasos en pedir medios: "El Ejército no actúa de oficio"

Robles transmite su "preocupación" por el accidente de los dos militares en Ourense: "Uno de ellos está muy grave"

El Gobierno permite a Exteriores nombrar nueva secretaria general técnica y cambiar cinco embajadores

PSOE pide suspender el concierto de Henry Méndez en Villa de Vallecas por decir que "odia a los rojos"

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry defendió su vínculo

Katy Perry defendió su vínculo con Orlando Bloom en medio de disputa legal por una mansión en California

La razón por la que Ben Stiller decidió dirigir “Una película de guerra”

‘K-pop Demon Hunters’ se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix

¡Se casan! Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Así es la vida de Lana Del Rey tras haberse casado con Jeremy Dufrene