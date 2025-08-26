Mundo

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio

Guardar
Tras un día y medio
Tras un día y medio y múltiples intentos de escapar, “desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir ’110 625′ en una almohada que arrojó por la ventana”. (Captura de video)

Una mujer que permaneció atrapada durante 30 horas en una habitación en China fue rescatada después de arrojar por la ventana un mensaje que había escrito con su propia sangre en una almohada, según un comunicado del gobierno local.

La mujer, identificada únicamente por su apellido Zhou, estaba limpiando una casa de huéspedes en la provincia de Sichuan, en el oeste de China, cuando entró en una habitación sin su teléfono, relató a mediados de agosto una publicación del gobierno local de la ciudad de Leshan en redes sociales.

La puerta no podía abrirse desde el interior debido a una cerradura defectuosa. Una vez dentro, Zhou quedó atrapada sin comida ni acceso a un baño, en el sexto piso del edificio.

Tras un día y medio y múltiples intentos de escapar, “desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir ’110 625′ en una almohada que arrojó por la ventana”, explicó el gobierno local.

El número “625” correspondía a la habitación en la que estaba atrapada. El “110” es el número de emergencias en China.

La almohada con el mensaje
La almohada con el mensaje escrito con sangre. (Captura de video)

Un repartidor de comida, Zhang Kun, vio el mensaje y llamó inmediatamente a la policía.

“Tenía miedo, pero cuando vi el número ’110′ en la almohada, entendí que tal vez se trataba de una petición de ayuda", declaró Zhang en un comunicado oficial.

Según medios locales inicialmente sospechando que se trataba de un delito violento o un secuestro, los agentes policiales acudieron rápidamente al lugar.

La policía terminó derribando la puerta y liberando a Zhou de su prisión temporal. En videos difundidos por los medios locales se la ve, con aspecto desaliñado, agradeciendo a los agentes.

“Entré allí ayer por la mañana, y ahora ya pasó un día y una noche”, cuenta en uno de los videos.

Zhou intentó patear y golpear la puerta. Incluso pateó y saltó con la esperanza de alertar a los vecinos, pero fue en vano.

Un policía en China. REUTERS/Tingshu
Un policía en China. REUTERS/Tingshu Wang

También colgó un traje rojo por la ventana y dejó caer tablas de espuma desde su cama al suelo para llamar la atención. Pero aun así, nadie notó sus señales.

“Cuando la policía derribó la puerta, me emocioné tanto como si estuviera viendo a mi familia”, dijo Zhou a Red Star News después de su rescate.

Zhang, el repartidor, recibió 3.000 yuanes (420 dólares) de las autoridades de Leshan por su papel en el rescate.

“Él todavía es estudiante, pero se negó a aceptarlo. Me conmovió profundamente. Me hizo sentir la calidez de la sociedad”, dijo.

Zhang dijo, “Fue sólo un pequeño acto de bondad; cualquiera habría llamado a la policía”.

Sus acciones le valieron el título honorario de Pioneer Rider de Meituan, la empresa para la que trabajaba, junto con una recompensa de 2.000 yuanes (280 dólares), explicó South China Morning Post.

Zhang también ha sido ampliamente elogiado en las redes sociales.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

Chinaatrapadahabitaciónedificiosangre

Últimas Noticias

Israel acusa a Lula de antisemitismo tras la salida de Brasil de la IHRA

El ministro de Defensa Israel Katz criticó duramente al presidente brasileño luego de que abandonara la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, profundizando la crisis diplomática entre ambos países

Israel acusa a Lula de

China y Rusia refuerzan su alianza: Xi Jinping recibió a un delegado de Putin y resaltó la cooperación mutua

El jefe del régimen chino recibió al líder parlamentario ruso Vyacheslav Volodin y destacó la solidez de la relación bilateral

China y Rusia refuerzan su

Estados Unidos anunció que Arabia Saudita y Qatar invertirán en la reconstrucción del Líbano si los terroristas de Hezbollah se desarman

El enviado estadounidense, Tom Barrack, dijo que los gobiernos del Golfo buscan impulsar un proyecto económico en la región para contribuir con el plan propuesto por Beirut. Las milicias respaldadas por Irán no quieren ceder

Estados Unidos anunció que Arabia

India liberó agua de sus represas y Pakistán debió evacuar a miles de personas por temor a las inundaciones

Miles de residentes de Punjab y otras zonas tuvieron que refugiarse tras la notificación de Nueva Delhi, mientras continúan las lluvias monzónicas y aumenta la preocupación por el impacto climático

India liberó agua de sus

Rusia impone racionamiento en combustibles por los ataques ucranianos a sus destilerías

El impacto de los ataques a infraestructuras energéticas ha generado escasez, subidas de precios y limitaciones en el suministro, afectando la movilidad y la economía en zonas como Crimea y Siberia

Rusia impone racionamiento en combustibles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería de Cundinamarca resultados 25

Lotería de Cundinamarca resultados 25 de agosto 2025; premio mayor 6.000 millones de pesos

Rafael López Aliaga cede tren Lima–Chosica al MTC, pero advierte que perderá “todo derecho” si no inicia operación en corto plazo

¿Gripen, Rafale o F-16? Perú decide cuál será su próximo caza: viajó una comitiva a Europa

La SIC confirmó la liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla por falta de pago con obligaciones requeridas

¿Este viernes 29 de agosto es feriado en Perú? La norma en El Peruano lo aclara

INFOBAE AMÉRICA
Torres anuncia una comisión interministerial

Torres anuncia una comisión interministerial el próximo martes para comenzar con los traslados de los menores migrantes

Diego, ingeniero químico, advierte sobre las manchas fantasma en la mampara: "Si aparecen, toca pulir"

Hyundai eleva su inversión histórica en Estados Unidos a 22.320 millones de euros hasta 2028

Inesperado hallazgo de un júpiter de cinco millones de años

El Gobierno cifra la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en 32,6 por cada 100.000 habitantes

ENTRETENIMIENTO

Sam Asghari respondió a las

Sam Asghari respondió a las inesperadas revelaciones de Britney Spears sobre su matrimonio: “Siempre tendré amor por ella”

La reacción de Margot Robbie ante la interrupción de su bebé durante una entrevista

La revelación de David Tennant sobre Doctor Who: “Siento que gané la lotería”

Ed Sheeran y Barry Keoghan sorprendieron con confesiones y bromas en una charla llena de cultura pop

The Running Man se reinventa: más realismo, exteriores y un reparto de lujo para una historia de supervivencia