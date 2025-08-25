Mundo

Netanyahu dijo que Israel retirará tropas del Líbano si Beirut logra desarmar a las milicias de Hezbollah

El grupo terrorista respaldado por Irán está debilitado luego de la campaña de las Fuerzas de Defensa, que aún controlan cinco colinas en el sur del territorio libanés para garantizar la seguridad en la zona

Guardar
El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que las fuerzas israelíes podrían comenzar a retirarse del territorio que controlan en el sur del Líbano después de la “decisión trascendental” del gabinete libanés a principios de este mes de trabajar por el desarme del grupo militante Hezbollah para fines de 2025.

Netanyahu dijo el lunes que si el Líbano toma las medidas necesarias para desarmar a Hezbollah, Israel responderá con medidas recíprocas, incluida una reducción gradual de la presencia militar israelí en el sur del Líbano.

Desde que la guerra entre Israel y Hezbollah terminó en noviembre de 2024 con un alto el fuego negociado por Estados Unidos, los funcionarios del grupo terrorista han dicho que no discutirá su desarme hasta que Israel se retire de cinco colinas que controla dentro del Líbano y detenga los ataques aéreos casi diarios que han matado o herido a cientos de personas, la mayoría de ellos miembros de Hezbollah.

No hubo respuesta inmediata de las autoridades libanesas a la declaración de Netanyahu.

Beirut está bajo presión estadounidense para desarmar al grupo que recientemente libró una guerra de 14 meses con Israel y quedó gravemente debilitado, con muchos de sus líderes políticos y militares muertos.

Un tanque israelí toma posición
Un tanque israelí toma posición en la frontera con El Líbano (REUTERS/Avi Ohayon/Archivo)

El anuncio se produce después de una visita a Israel del enviado estadounidense Tom Barrack , quien ha estado intentando consolidar el alto el fuego y presionar al Líbano para que avance con el desarme de Hezbollah.

Durante una visita al Líbano la semana pasada, Barrack dijo que “el gobierno libanés ha hecho su parte” y “ahora lo que necesitamos es que Israel cumpla con ese apretón de manos igualitario”.

El Líbano necesita apoyo internacional para reconstruirse tras la guerra del año pasado, que dejó en ruinas amplias zonas del sur y el este del país y causó daños estimados en 11.100 millones de dólares, según el Banco Mundial. Es probable que la ayuda internacional dependa del desarme de Hezbollah.

Sin embargo, el gobierno libanés debe actuar con cautela para evitar un estallido de disturbios internos. Naim Kassem, secretario general de Hezbollah, ha prometido combatir los intentos de desarmar al grupo por la fuerza, lo que ha sembrado el temor de un conflicto civil en el país.

Los líderes del grupo terrorista han prometido no desarmarse, afirmando que la decisión del gobierno nacional de retirar las armas del grupo respaldado por Irán antes de fin de año sirve a los intereses de Israel.

Partidarios de Hezbollah se llevan
Partidarios de Hezbollah se llevan la mano al pecho al marchar durante el Ashoura, la conmemoración musulmana chií por la muerte en el siglo VII del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, en la batalla de Kerbala, durante celebraciones en los suburbios sur de Beirut, Líbano, el 6 de julio de 2025. (AP Foto/Hassan Ammar)

Israel ha acusado a Hezbollah de intentar reconstruir sus capacidades militares, y su ejército ha dicho que las cinco ubicaciones en el Líbano proporcionan puntos estratégicos o están ubicadas frente a comunidades en el norte de Israel, donde alrededor de 60.000 israelíes fueron desplazados durante la guerra.

Desde que terminó la guerra, Hezbollah ha retirado la mayoría de sus combatientes y armas de la zona a lo largo de la frontera con Israel al sur del río Litani.

El acuerdo de alto el fuego es vago en cuanto a cómo deben tratarse las armas y las instalaciones militares del grupo terrorista al norte del río Litani, y afirma que las autoridades libanesas deben desmantelar las instalaciones no autorizadas comenzando por el área al sur del río.

Hezbollah sostiene que el acuerdo sólo cubre la zona al sur de Litani, mientras que Israel y Estados Unidos dicen que exige el desarme del grupo en todo el Líbano.

Un conflicto de baja intensidad entre Israel y Hezbollah comenzó un día después del ataque liderado por Hamas contra Israel desde Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando Hezbollah comenzó a lanzar cohetes a través de la frontera en apoyo de su aliado palestino. El conflicto se intensificó hasta convertirse en una guerra en septiembre de 2024 y dejó más de 4.000 muertos.

(con información de AP)

Temas Relacionados

HezbollahIsraeldesarmeLíbanogrupo terrorista

Últimas Noticias

El líder de Siria dijo que quiere alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con Israel

Ahmed al-Sharaa consideró que existen probabilidades de alcanzar un pacto, aunque descartó que este sea el momento adecuado para lograr una paz completa

El líder de Siria dijo

Creyeron que estaba desaparecida y la encontraron con una tribu que rechaza la vida moderna

Kaura Taylor fue encontrada viviendo en un campamento junto a un grupo autodenominado Reino de Kubala. “Déjenme en paz. Soy una adulta, no una niña indefensa”, dijo cuando la hallaron

Creyeron que estaba desaparecida y

El fenómeno del Hikaru Dorodango: cómo los niños japoneses convierten barro en esferas brillantes

La evolución de esta práctica se transformó en un fenómeno artístico internacional que promueve la paciencia, la creatividad y la conexión intercultural a través de la simplicidad de la tierra

El fenómeno del Hikaru Dorodango:

El increíble caso del niño al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

El menor, de 7 años, fue operado en Chennai, India, tras sufrir fuertes dolores e hinchazón en la mandíbula. Los profesionales hallaron una rara anomalía odontológica

El increíble caso del niño

Reino Unido, Francia y Alemania retomarán las conversaciones nucleares con Irán el martes en la ciudad de Ginebra

La cumbre llega después de que Teherán suspendiera la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras los ataques israelíes y estadounidenses, y criticara al organismo por no condenar los bombardeos

Reino Unido, Francia y Alemania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Primavera anticipada: cómo estará el

Primavera anticipada: cómo estará el tiempo durante la última semana de agosto en el AMBA

La Tinka 24 de agosto: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 38 millones? Aquí los números y los 93 ganadores del ‘Sí o sí’

Se incendiaron dos casas en el barrio porteño de Flores

Cómo está el precio de la gasolina en Puebla este 25 de agosto

Cierres viales en Barranquilla este 25 y 26 de agosto por grabación de serie: cronograma y zonas afectadas

INFOBAE AMÉRICA
Gobierno y Azti inician la

Gobierno y Azti inician la campaña Juvena para estudiar el estado de las anchoas jóvenes en golfo de Vizcaya

Nofumadores exige la prohibición total de los vapeadores desechables en España

El Deportivo Alavés se hace con la cesión del defensa español Jon Pacheco

Las expectativas de los empresarios alemanes escalan a máximos desde 2022 tras el acuerdo UE/EEUU, según Ifo

Los precios de la vivienda se intensifican en las áreas metropolitanas en el segundo trimestre, según Tinsa

ENTRETENIMIENTO

“Nadie quiere esto” regresa a

“Nadie quiere esto” regresa a Netflix con nueva temporada y elenco estelar

Benedict Cumberbatch se mostró muy crítico con la dieta de Marvel para ser un superhéroe: “Es horrible, no me gusta nada”

Austin Butler y la posibilidad de interpretar a James Bond: “Sería casi sacrílego que un estadounidense lo interpretara”

Qué fue de la vida de los protagonistas de Camp Rock a casi dos décadas del estreno

El novio de Madonna influyó en su decisión para su próxima cirugía plástica: “No escucha a nadie”