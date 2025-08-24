Rusia y Ucrania realizaron un nuevo canje de prisioneros de guerra

Un soldado ucraniano, envuelto en una bandera de su país, posa para una foto después de un intercambio de prisioneros de guerra con Rusia (El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, vía Telegram/vía REUTERS)

Rusia y Ucrania realizaron este domingo un nuevo canje en el que participaron 146 prisioneros de cada bando, informaron fuentes oficiales rusas.

“El 24 de agosto desde el territorio controlado por el régimen de Kiev fueron devueltos 146 militares rusos”, señaló el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado.

La nota agrega que la misma cantidad de uniformados fue entregada a la parte ucraniana.

El nuevo intercambio, al igual que muchos otros, se efectuó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, destacó Moscú.

Además de los militares, Ucrania entregó hoy a Rusia a ocho residentes de la región de Kursk, donde las fuerzas de Kiev llevaron a cabo una operación militar entre agosto de 2024 y abril de 2025, apoderándose de cientos de kilómetros cuadrados de territorio en un importante revés para el Kremlin.

Como respuesta, Rusia desplegó miles de tropas de su aliado Corea del Norte como parte de un contraataque, pero no recuperó completamente el control de la región hasta abril de este año.

Soldados rusos se suben a un autobús tras un intercambio de prisioneros con Ucrania

Durante este verano Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó este domingo el nuevo canje de prisioneros anunciado por Moscú, aunque no mencionó el número de cautivos intercambiados.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario indicó que entre los liberados hay prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Guardias de Fronteras del Estado y de la Guardia Nacional, y también civiles.

Un soldado ucraniano conversa por teléfono con un familiar tras su reciente liberación en el marco del nuevo canje de prisioneros de guerra entre Kiev y Moscú (Ukraine's Interior Minister Ihor Klymenko via Telegram/via REUTERS)

La mayoría de ellos estaban prisioneros desde 2022, el año que comenzó la invasión rusa.

“Traemos a casa al periodista Dmitro Jiliuk, que fue secuestrado en la región de Kiev en marzo de 2022. Por fin está en casa, en Ucrania”, detalló Zelensky.

También fue liberado el ex alcalde de Kherson, Volodimir Mikolayenko, “que pasó más de tres años en cautiverio”, informó el asesor de Zelensky, Andrii Yermak, en la red social X.

Yermak destacó que Mikolayenko estaba en una lista de canje desde 2022, pero que voluntariamente cedió su lugar para beneficiar a prisioneros heridos con los que compartía una celda durante su cautiverio.

Ucrania anuncia la recuperación de tres localidades en Donetsk

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este domingo la recuperación de tres localidades en la región de Donetsk que habían estado bajo control ruso: Mijailivka, Zelenyi Hai y Volodimirivka. El anuncio llegó a través de una publicación en Facebook del comandante en jefe, Oleksandr Sirski, quien visitó el frente de Pokrovsk con motivo del Día de la Independencia de Ucrania.

El propio Sirski declaró: “Nuestras tropas contraatacaron de manera exitosa y limpiaron las localidades de Mijailivka, Zelenyi Hai y Volodimirivka del enemigo”. Estas poblaciones se ubican a poca distancia del bastión ucraniano de Pokrovsk, mientras que Zelenyi Hai se encuentra hacia el suroeste, trazando la línea del frente.

Ucrania anunció la recuperación de tres pueblos de Donetsk (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Durante su visita, Sirski entregó condecoraciones a soldados destacados en el área de Pokrovsk, identificada actualmente como la zona más difícil. “La situación es verdaderamente difícil, el enemigo ha concentrado sus principales esfuerzos en esta sección del frente. Pero tenemos que defender la línea”, afirmó Sirski, quien además anunció un refuerzo de asistencia y recursos para las tropas que se encuentran combatiendo en la zona.

En paralelo, el sábado el Ministerio de Defensa ruso informó sobre la toma de Kleban-Byk y Serednie, dos localidades situadas al norte y al sur de Konstantínivka, considerado un nudo logístico relevante al noreste de Pokrovsk.

Este domingo, Moscú aseguró que había conquistado una nueva localidad en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe con Donetsk, donde las fuerzas rusas mantienen actualmente el control de al menos seis localidades.

(con información de EFE)