Mundo

Volodímir Zelensky aseguró que Vladimir Putin “no quiere poner fin a la guerra”: “Continúan con ataques masivos”

En un discurso difundido desde su cuenta de X, el presidente de Ucrania, denunció la negativa de Rusia a negociar

Guardar
Volodímir Zelensky subrayó que Moscú “no quiere poner fin a la guerra” y persiste en la agresión (X Twitter)

Ucrania sufrió en las últimas horas una ofensiva aérea de una magnitud inédita desde el inicio de la invasión rusa, con ataques coordinados que impactaron múltiples regiones.

Un ataque ruso con drones
Un ataque ruso con drones y misiles de crucero impactó simultáneamente múltiples ciudades ucranianas (X Twitter)

El presidente, Volodímir Zelensky, realizó un discurso en su cuenta de X y afirmó que el bombardeo dejó al descubierto tanto la capacidad destructiva del arsenal ruso como la voluntad política de Moscú de escalar el conflicto.

“Intentan eludir la necesidad de celebrar reuniones. No quieren poner fin a la guerra. Continúan con ataques masivos”.

El mandatario describió la operación como “masiva y altamente coordinada”, con drones y misiles lanzados durante la noche y la jornada siguiente.

Volodímir Zelensky remarcó que los
Volodímir Zelensky remarcó que los ataques masivos rusos continúan sobre varias regiones ucranianas (Captura de video)

Fue un ataque masivo. Hubo más de quinientos drones, quinientos setenta y cuatro. También hubo misiles, incluso balísticos. Cuarenta misiles”, puntualizó Zelensky, quien ilustró así la dimensión de una ofensiva compuesta principalmente por drones de saturación y misiles de diverso tipo, incluidos de tecnología balística.

El presidente sostuvo que este tipo de operación “demuestra, una vez más, el alcance de los métodos que Rusia está dispuesta a emplear y las implicancias para la estabilidad en la región”.

Para Zelensky, el ataque busca un objetivo militar y además transmite un mensaje a la comunidad internacional.

Los bombardeos masivos rusos causaron
Los bombardeos masivos rusos causaron muertos, heridos y graves daños materiales en todo el país (X Twitter)

A pesar del despliegue ruso y la superioridad numérica de los artefactos involucrados, la defensa ucraniana consiguió importantes resultados. “Nuestros soldados derribaron una parte significativa de todo esto… Derribamos más de treinta misiles, decenas de ‘Shaheds’ fueron destruidos por nuestros interceptores”, subrayó Zelensky.

Sin embargo, la capacidad de respuesta no fue suficiente para proteger íntegramente el territorio. Las explosiones alcanzaron “diversas regiones: desde Zaporiyia hasta Volinia y Transcarpatia”, precisó el presidente.

De manera particular, Zelensky mencionó el caso de Mukáchevo, donde una fábrica de equipos eléctricos y electrodomésticos, perteneciente a capital estadounidense, quedó destruida casi por completo. Sobre este hecho remarcó: “Nada militar, solo producción civil”.

En Mukáchevo, un bombardeo ruso
En Mukáchevo, un bombardeo ruso dejó doce personas heridas, según el consejo municipal (Reuters)

Zelensky fue categórico al atribuir intencionalidad política a este hecho: “Consideramos que fue un ataque dirigido específicamente contra propiedad estadounidense aquí, en Ucrania, contra inversiones estadounidenses”.

Según el presidente, los rusos tenían pleno conocimiento del objetivo y buscaron enviar un mensaje no solo a Ucrania, sino a sus aliados occidentales. “Cuando la comunidad internacional espera señales de acercamiento o disposición al diálogo desde Moscú, lo que recibimos es esto: un mensaje duro y directo, que persigue el endurecimiento y no la distensión”, afirmó.

Además, lanzó un llamado de atención a los países occidentales. “Hoy, la defensa de Ucrania es también la defensa de la seguridad europea. Si Rusia logra vulnerar nuestras líneas, el peligro se extenderá más allá de nuestras fronteras”, advirtió Zelensky.

Bombardeos en ciudades ucranianas dejan muertos, heridos y graves daños materiales

La ciudad de Lviv fue escenario del ataque combinado con drones y misiles de crucero que provocó la muerte de una persona y dejó dos heridos, según confirmó el jefe de la administración militar regional, Maksym Kozytskyi.

Las defensas ucranianas lograron derribar
Las defensas ucranianas lograron derribar decenas de drones y misiles, pero no evitaron todos los daños (X Twitter)

Según Reuters, decenas de edificios residenciales sufrieron daños, principalmente en la calle Oleny Stepanivny. El alcalde Andriy Sadovyi informó que uno de los heridos permanece en estado grave, mientras que el segundo presenta lesiones moderadas.

En Mukachevo, cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia, las autoridades locales reportaron doce heridos tras el bombardeo ruso; cinco de ellos permanecen hospitalizados y uno fue derivado al hospital regional para recibir atención especializada.

Una de las víctimas de
Una de las víctimas de Mukáchevo debió ser derivada al hospital regional por la gravedad de sus lesiones (Reuters)

Por su parte, en Lutsk, también se registró un ataque con drones y misiles. El alcalde, Igor Polishchuk, aseguró que hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni personas heridas, aunque los servicios de emergencia se mantienen en alerta ante posibles eventualidades.

Las declaraciones de Volodímir Zelensky dejan en claro que, mientras Rusia continúa eludiendo cualquier vía de diálogo y multiplica los ataques masivos sobre territorio ucraniano, el camino hacia la paz permanece bloqueado

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaVolodímir ZelenskyGuerra Ucrania- RusiaGuerra

Últimas Noticias

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

La operación militar del 19 de agosto en Idlib apunta a un dirigente señalado por planear atentados y manejar recursos del grupo yihadista

Estados Unidos eliminó a un

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Washington apuntó a más de una docena de buques, empresas y al empresario griego Antonios Margaritis por facilitar la exportación de crudo iraní en un contexto de tensiones diplomáticas y militares en Medio Oriente

Estados Unidos impuso nuevas sanciones

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

El avance ocurre en el marco de la contraofensiva ucraniana en el este, mientras continúan los ataques que afectan a civiles en Yenákiyevo y bombardeos rusos en el oeste del país

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

El ejército filipino reportó la presencia de barcos de la Guardia Costera y milicias chinas, apoyados por un dron y un helicóptero, en torno al banco Segundo Thomas. Manila advirtió que no cederá soberanía, en medio de la creciente disputa territorial con Beijing

Tensión en el mar de

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

El mandatario estadounidense insiste en que la diplomacia debe mostrar resultados inmediatos, mientras Moscú endurece sus exigencias territoriales y prolonga una guerra que sigue cobrando miles de vidas en Ucrania

Trump fijó un plazo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colombia arrasó en las nominaciones

Colombia arrasó en las nominaciones de los Premios Juventud 2025: Beéle y Karol G, los más destacados

¿Cuánto tiempo lloverá en CDMX? Conagua anuncia inicio de temporal en el Valle de México

Comerciantes feministas se manifiestan en CDMX y alcaldía de Benito Juárez responde: “No cederemos a chantajes”

Gustavo Petro respondió con llamativo gráfico a duro comunicado del Partido Liberal sobre ola terrorista y apuntó a César Gaviria: esto dijo

Pubertad precoz: Minsa alerta sobre señales en niños menores de 8 años y sus riesgos para la salud

INFOBAE AMÉRICA
Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

Absuelto un exasesor del presidente de RDC procesado por conspiración contra el jefe de Estado

Zelenski afirma que Putin intenta "escaquearse" del encuentro porque "no quiere acabar la guerra"

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de ciudad de Gaza

Ascienden a más de 40 los muertos al caer un autobús a un río en el centro de Benín

ENTRETENIMIENTO

Quién es Nicola Peltz, la

Quién es Nicola Peltz, la “manzana de la discordia” en la familia Beckham

Bob Dylan: 84 años y un legado musical que inicia una nueva etapa con su más reciente álbum

Más episodios, acción desbordante y giros inesperados: qué se sabe sobre la tercera temporada de The Last of Us

Por qué la mascota de Rosé de BLACKPINK es atacada en redes sociales: “Hay perros más bonitos”

Autoridades investigan posible mala praxis en la muerte de Hulk Hogan