Volodímir Zelensky aseguró que Vladimir Putin “no quiere poner fin a la guerra”: “Continúan con ataques masivos”

Volodímir Zelensky subrayó que Moscú “no quiere poner fin a la guerra” y persiste en la agresión (X Twitter)

Ucrania sufrió en las últimas horas una ofensiva aérea de una magnitud inédita desde el inicio de la invasión rusa, con ataques coordinados que impactaron múltiples regiones.

Un ataque ruso con drones y misiles de crucero impactó simultáneamente múltiples ciudades ucranianas (X Twitter)

El presidente, Volodímir Zelensky, realizó un discurso en su cuenta de X y afirmó que el bombardeo dejó al descubierto tanto la capacidad destructiva del arsenal ruso como la voluntad política de Moscú de escalar el conflicto.

“Intentan eludir la necesidad de celebrar reuniones. No quieren poner fin a la guerra. Continúan con ataques masivos”.

El mandatario describió la operación como “masiva y altamente coordinada”, con drones y misiles lanzados durante la noche y la jornada siguiente.

Volodímir Zelensky remarcó que los ataques masivos rusos continúan sobre varias regiones ucranianas (Captura de video)

“Fue un ataque masivo. Hubo más de quinientos drones, quinientos setenta y cuatro. También hubo misiles, incluso balísticos. Cuarenta misiles”, puntualizó Zelensky, quien ilustró así la dimensión de una ofensiva compuesta principalmente por drones de saturación y misiles de diverso tipo, incluidos de tecnología balística.

El presidente sostuvo que este tipo de operación “demuestra, una vez más, el alcance de los métodos que Rusia está dispuesta a emplear y las implicancias para la estabilidad en la región”.

Para Zelensky, el ataque busca un objetivo militar y además transmite un mensaje a la comunidad internacional.

Los bombardeos masivos rusos causaron muertos, heridos y graves daños materiales en todo el país (X Twitter)

A pesar del despliegue ruso y la superioridad numérica de los artefactos involucrados, la defensa ucraniana consiguió importantes resultados. “Nuestros soldados derribaron una parte significativa de todo esto… Derribamos más de treinta misiles, decenas de ‘Shaheds’ fueron destruidos por nuestros interceptores”, subrayó Zelensky.

Sin embargo, la capacidad de respuesta no fue suficiente para proteger íntegramente el territorio. Las explosiones alcanzaron “diversas regiones: desde Zaporiyia hasta Volinia y Transcarpatia”, precisó el presidente.

De manera particular, Zelensky mencionó el caso de Mukáchevo, donde una fábrica de equipos eléctricos y electrodomésticos, perteneciente a capital estadounidense, quedó destruida casi por completo. Sobre este hecho remarcó: “Nada militar, solo producción civil”.

En Mukáchevo, un bombardeo ruso dejó doce personas heridas, según el consejo municipal (Reuters)

Zelensky fue categórico al atribuir intencionalidad política a este hecho: “Consideramos que fue un ataque dirigido específicamente contra propiedad estadounidense aquí, en Ucrania, contra inversiones estadounidenses”.

Según el presidente, los rusos tenían pleno conocimiento del objetivo y buscaron enviar un mensaje no solo a Ucrania, sino a sus aliados occidentales. “Cuando la comunidad internacional espera señales de acercamiento o disposición al diálogo desde Moscú, lo que recibimos es esto: un mensaje duro y directo, que persigue el endurecimiento y no la distensión”, afirmó.

Además, lanzó un llamado de atención a los países occidentales. “Hoy, la defensa de Ucrania es también la defensa de la seguridad europea. Si Rusia logra vulnerar nuestras líneas, el peligro se extenderá más allá de nuestras fronteras”, advirtió Zelensky.

Bombardeos en ciudades ucranianas dejan muertos, heridos y graves daños materiales

La ciudad de Lviv fue escenario del ataque combinado con drones y misiles de crucero que provocó la muerte de una persona y dejó dos heridos, según confirmó el jefe de la administración militar regional, Maksym Kozytskyi.

Las defensas ucranianas lograron derribar decenas de drones y misiles, pero no evitaron todos los daños (X Twitter)

Según Reuters, decenas de edificios residenciales sufrieron daños, principalmente en la calle Oleny Stepanivny. El alcalde Andriy Sadovyi informó que uno de los heridos permanece en estado grave, mientras que el segundo presenta lesiones moderadas.

En Mukachevo, cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia, las autoridades locales reportaron doce heridos tras el bombardeo ruso; cinco de ellos permanecen hospitalizados y uno fue derivado al hospital regional para recibir atención especializada.

Una de las víctimas de Mukáchevo debió ser derivada al hospital regional por la gravedad de sus lesiones (Reuters)

Por su parte, en Lutsk, también se registró un ataque con drones y misiles. El alcalde, Igor Polishchuk, aseguró que hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni personas heridas, aunque los servicios de emergencia se mantienen en alerta ante posibles eventualidades.

Las declaraciones de Volodímir Zelensky dejan en claro que, mientras Rusia continúa eludiendo cualquier vía de diálogo y multiplica los ataques masivos sobre territorio ucraniano, el camino hacia la paz permanece bloqueado

