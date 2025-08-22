Mundo

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

La operación militar del 19 de agosto en Idlib apunta a un dirigente señalado por planear atentados y manejar recursos del grupo yihadista

Guardar
Se lanza un dron durante
Se lanza un dron durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en Irán, el 20 de agosto de 2025. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Un nuevo capítulo en la larga campaña contra el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se abrió el pasado martes 19 de agosto, cuando las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo una operación terrestre en el norte de Siria, que culminó con la muerte de un alto mando del grupo yihadista.

Según un comunicado oficial del CENTCOM publicado el 21 de agosto desde Tampa, Florida, “las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos condujeron con éxito una incursión en el norte de Siria el 19 de agosto, matando a un miembro senior de ISIS y financiero clave que planificaba atentados en Siria e Irak”. 

El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, afirmó: “Continuaremos persiguiendo a los terroristas de ISIS con una determinación inquebrantable en toda la región. Junto con nuestros socios y aliados, el Comando Central se mantiene firme en nuestro compromiso de garantizar la derrota duradera de ISIS y la protección del territorio de Estados Unidos”. 

Aunque el nombre del líder fue omitido en los comunicados, medios como Fox News informaron que el individuo había sido considerado un posible sucesor del “Emir de ISIS en Siria”. No se reportaron bajas civiles ni entre las fuerzas aliadas. 

Esta operación se inscribe en el esfuerzo continuo por neutralizar el resurgimiento de ISIS, a pesar de haber perdido su último bastión territorial en 2019. Desde entonces, el grupo se ha transformado en una amenaza difusa, operando a través de células radicalizadas, atentados aislados y redes de financiación clandestinas en zonas remotas como el desierto sirio y las montañas iraquíes.

El hombre estaba a cargo
El hombre estaba a cargo de las finanzas del grupo yihadista (Europa Press)

Según el Institute for the Study of War, la operación ocurrió justamente en la localidad de Atimah, en la provincia de Idlib, cerca de la frontera con Turquía, una zona que ha sido escenario de incursiones y tensiones desde 2025. 

El trasfondo es complejo. En julio, otra operación similar en Al-Bab, Alepo, ya había neutralizado a un líder local de ISIS, demostrando que, aunque el grupo no retiene territorio, conserva la capacidad de ejecutar ataques selectivos. 

Además, en mayo de 2025, el grupo realizó atentados con coches bomba en el sur de Siria, como en Tulul al‑Safa, dirigido al nuevo gobierno sirio. Se sospecha que estos ataques formaban parte de una campaña para retomar visibilidad y restablecer sus redes. 

El contexto humanitario también alimenta la amenaza. Un informe de junio por parte del Congreso de EEUU resaltó que unos 2.000 combatientes de ISIS siguen activos en Siria e Irak, otros 8.000 están detenidos en instalaciones kurdas y 20.000 en cárceles iraquíes. Además, unos 34.000 desplazados internamente —muchos en condiciones frágiles— podrían ser objeto de reclutamiento. 

Frente a ese escenario, el enfoque declarado por el CENTCOM y los países aliados combina disuasión —a través de operativos como este— y la estabilización local mediante repatriación, desradicalización y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad locales.

El derribo del líder financiero puede ser significativo. El financiamiento ha sido siempre vital para ISIS, permitiéndole reclutar, pagar atentados e influir localmente. Interrumpir esas finanzas perjudica su estructura operativa, aunque el vacío podría ser rápidamente cubierto por redes persistentes.

Sin embargo, operar en zonas fragmentadas como Idlib o Al-Bab no está exento de riesgos. La presencia de fuerzas turcas, las milicias sirias, los kurdos y los propios servicios de inteligencia árabes convierte esas áreas en puntos de confluencia de intereses contrapuestos, donde cada movimiento geopolítico puede alterar el equilibrio.

La operación muestra que, pese a los golpes recibidos en los últimos años, el grupo conserva capacidad para reorganizarse y proyectar ataques, obligando a Estados Unidos y a sus aliados a mantener la presión constante en la región

Temas Relacionados

Estado IslámicoSiriamedio oriente

Últimas Noticias

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Washington apuntó a más de una docena de buques, empresas y al empresario griego Antonios Margaritis por facilitar la exportación de crudo iraní en un contexto de tensiones diplomáticas y militares en Medio Oriente

Estados Unidos impuso nuevas sanciones

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

El avance ocurre en el marco de la contraofensiva ucraniana en el este, mientras continúan los ataques que afectan a civiles en Yenákiyevo y bombardeos rusos en el oeste del país

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis

Volodímir Zelensky aseguró que Vladimir Putin “no quiere poner fin a la guerra”: “Continúan con ataques masivos”

En un discurso difundido desde su cuenta de X, el presidente de Ucrania, denunció la negativa de Rusia a negociar

Volodímir Zelensky aseguró que Vladimir

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

El ejército filipino reportó la presencia de barcos de la Guardia Costera y milicias chinas, apoyados por un dron y un helicóptero, en torno al banco Segundo Thomas. Manila advirtió que no cederá soberanía, en medio de la creciente disputa territorial con Beijing

Tensión en el mar de

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

El mandatario estadounidense insiste en que la diplomacia debe mostrar resultados inmediatos, mientras Moscú endurece sus exigencias territoriales y prolonga una guerra que sigue cobrando miles de vidas en Ucrania

Trump fijó un plazo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Egresadas de la Universidad Nacional

Egresadas de la Universidad Nacional Agraria La Molina crean gaseosa 100% natural y sin aditivos que rescata la riqueza botánica del Perú

Detienen a hombre en Colombia en casa ligada al Cártel de Sinaloa y explotación de menores, inmueble tiene playa privada

Salió de Sinaloa por la violencia y fue asesinado en Jalisco: así fue el homicidio de Ernesto Barajas y su compadre

Caputo dijo que el empresariado argentino “está alineado y comprometido con el proyecto del Gobierno”

Green Day inaugura el Vive Claro Distrito Cultural con un gran concierto de punk rock: TransMilenio anunció rutas especiales

INFOBAE AMÉRICA
Zelenski afirma que Putin intenta

Zelenski afirma que Putin intenta "escaquearse" del encuentro porque "no quiere acabar la guerra"

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de ciudad de Gaza

Ascienden a más de 40 los muertos al caer un autobús a un río en el centro de Benín

Arce convoca a los vencedores de la primera vuelta en Bolivia para informarles de la situación del país

AV. El Rayo Vallecano saca una mínima ventaja de su visita al Neman Grodno

ENTRETENIMIENTO

Quién es Nicola Peltz, la

Quién es Nicola Peltz, la “manzana de la discordia” en la familia Beckham

Bob Dylan: 84 años y un legado musical que inicia una nueva etapa con su más reciente álbum

Más episodios, acción desbordante y giros inesperados: qué se sabe sobre la tercera temporada de The Last of Us

Por qué la mascota de Rosé de BLACKPINK es atacada en redes sociales: “Hay perros más bonitos”

Autoridades investigan posible mala praxis en la muerte de Hulk Hogan