León XIV: “Hay esperanza” ante las negociaciones sobre Ucrania

El papa León XIV destaca que se requieren más acciones y plegarias para poner fin al conflicto en Europa del Este (AP Foto/Andrew Medichini)

El papa León XIV expresó este martes que “hay esperanza” en relación con las negociaciones internacionales orientadas a poner fin a la guerra en Ucrania, asegurando que aún quedan importantes desafíos por superar en el camino hacia la paz. Las declaraciones del pontífice se produjeron en un breve diálogo con periodistas a las puertas del palacio de Castelgandolfo, residencia papal de verano, durante su regreso a la Ciudad del Vaticano, según recogió la agencia EFE.

“Todavía es necesario trabajar mucho, rezar mucho y buscar verdaderamente la vía para seguir adelante y encontrar la paz”, remarcó el pontífice, reflejando su habitual tono prudente pero comprometido frente a los grandes conflictos internacionales.

León XIV, desde su elección en mayo pasado, ha realizado constantes llamados públicos a favor de la paz en Ucrania y en otros escenarios de conflicto, utilizando tanto homilías como mensajes en las audiencias generales para insistir en la urgencia de soluciones negociadas y el respeto a la dignidad humana en zonas de guerra. Según la agencia EFE, este mensaje se encuentra en línea con el magisterio histórico del Vaticano, que en situaciones similares ha buscado incidir mediante llamados a la conciliación y el diálogo.

El papa León XIV insiste en la necesidad de impulsar el diálogo entre las partes enfrentadas (EFE)

El pontífice ha invitado en repetidas ocasiones a la comunidad católica mundial y a los responsables políticos a sumar plegarias y acciones concretas destinadas a allanar el camino hacia un alto el fuego duradero. Su planteamiento insiste en que la búsqueda de la paz implica gestiones oficiales y también el compromiso cotidiano de los ciudadanos y las comunidades eclesiales, según se desprende de sus declaraciones recogidas a lo largo de su pontificado por medios internacionales y confirmadas por la agencia EFE.

Contactos con otros líderes internacionales

Interrogado sobre su relación y comunicación con otros mandatarios involucrados en la cuestión ucraniana, León XIV reveló que mantiene diálogos periódicos con diversos líderes. “De vez en cuando hablo con algunos. Continuamente. Recemos y busquemos el modo de progresar”, señaló el papa a los medios congregados en Castelgandolfo, de acuerdo a la información difundida por EFE.

Este reconocimiento de contactos frecuentes refleja el activo interés del Vaticano en influir constructivamente sobre las partes implicadas en el conflicto y sobre los actores diplomáticos que participan en las tentativas de diálogo. El papa no precisó los nombres de los líderes con quienes mantiene una interlocución regular, aunque fuentes cercanas al Vaticano han subrayado en anteriores ocasiones la disposición de la Santa Sede para servir de puente entre gobiernos enfrentados o distanciados.

El papa León XIV señala que el trabajo diplomático debe continuar hasta lograr un alto el fuego (Reuters)

Durante las últimas semanas, la Santa Sede ha recibido visitas oficiales de representantes ucranianos y ha mantenido canales abiertos con diplomáticos de otros países europeos, en un intento por promover escenarios propicios para la abertura de negociaciones efectivas.

Rol del Vaticano como posible mediador

Desde los primeros días de su pontificado, León XIV ha ofrecido insistentemente el Vaticano como un espacio neutral y propicio para auspiciar negociaciones de paz, tanto entre Rusia y Ucrania como en otros conflictos. Esta oferta fue reiterada tras su encuentro con el presidente ucraniano, Volódimir Zelensky, a pocas semanas de su elección como papa, donde se exploraron alternativas para abrir mecanismos de diálogo bajo el cobijo de la diplomacia vaticana.

El papa León XIV, tras reunirse recientemente con Volodímir Zelensky, reiteró la disposición del Vaticano para apoyar iniciativas que favorezcan el diálogo y la búsqueda de soluciones en el conflicto (Europa Press)

La sede apostólica dispone de una larga tradición de mediación internacional y de presencia en procesos donde la confianza y la discreción resultan claves para desencallar litigios complejos. “El Vaticano está preparado para ayudar y ofrecer el espacio necesario para que las partes puedan encontrarse sin presiones externas”, han sostenido fuentes diplomáticas de la Santa Sede consultadas en otras ocasiones por la agencia EFE.