Benjamín Netanyahu acusó al primer ministro australiano de haber traicionado a Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa, en Jerusalén, el 21 de mayo de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este martes a su homólogo australiano, Anthony Albanese, de haber “traicionado” a Israel y abandonado a los judíos, después de que este país se disponga a reconocer un Estado palestino en septiembre.

“Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su Estado propio”, dijo el Primer Ministro australiano en una publicación en X.

“La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos australianos”, dijo Nentanyahu en la cuenta oficial de su Oficina en X.

Ayer, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció la anulación de los visados a los diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina, cuya oficina se encuentra en el territorio ocupado de Ramala.

“Recientemente se envió una notificación al respecto al embajador australiano en Israel”, dijo Saar en un comunicado, en el que detalló que había ordenado también a la Embajada de Israel en Camberra que examinara “cuidadosamente” cualquier solicitud de un visado australiano para ingresar a Israel.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

“Esto se produce tras la decisión de Australia de reconocer un ‘Estado palestino’ y la negativa a otorgar visas a Australia sin justificación alguna a varias figuras israelíes, entre ellas la exministra de Justicia Eilat Shaked y el presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset (Parlamento), el diputado Simcha Rotman”, añade el texto.

Australia prohibió al diputado ultraderechista del partido Sionismo Religioso, Simcha Rothman, visitar el lunes el país, según declaró el ministro del Interior, Tony Burke, por difundir “un mensaje de odio y división”.

Por su parte, la ministra de Exteriores, Penny Wong, consideró este martes “injustificada” la decisión de Israel de revocar los visados a sus representantes y se comprometió a seguir trabajando para impulsar una solución de dos Estados, alcanzar el alto el fuego en Gaza y lograr la liberación de los rehenes.

“En momentos que el diálogo y la diplomacia son más necesarios que nunca, el gobierno (de Benjamin) Netanyahu aisla a Israel y socava los esfuerzos internacionales hacia la paz y la solución de dos estados”, dijo en un comunicado.

Australia anunció el pasado 11 de agosto en Camberra, tras criticar el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza y siguiendo la estela de otros países, que reconocerá al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea de Naciones Unidas.

Grafiti en contra de Israel en un muro en Sydney, Australia, el 11 de diciembre de 2024. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

Según un recuento de AFP, al menos 145 de los 193 miembros de la ONU reconocen o tienen previsto reconocer al Estado palestino. En las últimas semanas, Francia, Canadá, Malta y el Reino Unido se han comprometido a hacerlo.

El ataque que desencadenó la guerra en Gaza causó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP realizado a partir de datos oficiales.

La operación israelí en Gaza ya ha causado más de 61.000 muertos, mayoritariamente civiles, mujeres y niños, según los datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.

(con información de EFE y AFP)