EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

El fortalecimiento de la cooperación defensiva y la inversión bilateral subraya la relevancia geopolítica filipina y anticipa nuevas dinámicas en la seguridad y la economía del Indopacífico

Mapa del Mar de China
Mapa del Mar de China Meridional

Estados Unidos está discutiendo el posible despliegue de más lanzadores de misiles en Filipinas para fortalecer la disuasión contra agresiones en el disputado Mar de China Meridional y otros puntos críticos de seguridad en Asia, pero ambas partes no han llegado a una decisión final, dijo el jueves el embajador de Manila en Washington.

El ejército estadounidense entregó al norte de Filipinas, como parte de ejercicios de combate conjuntos en abril del año pasado, un sistema de misiles de alcance medio llamado Typhon, un arma terrestre capaz de disparar el misil Standard-6 y el misil de ataque terrestre Tomahawk. Posteriormente, en abril de este año, el ejército estadounidense transportó un lanzamisiles antibuque a la provincia filipina más septentrional, Batanes, a poca distancia de Taiwán por mar.

Pekín protestó enérgicamente por la instalación de los sistemas de misiles estadounidenses, alegando que su objetivo era contener el ascenso de China y advirtiendo que amenazarían la estabilidad regional. China solicitó a Filipinas que retirara los lanzamisiles de su territorio, pero funcionarios encabezados por el presidente Ferdinand Marcos Jr. rechazaron la demanda.

El embajador José Manuel Romualdez declaró, sin entrar en detalles, que el posible despliegue por parte de Estados Unidos de más lanzadores de misiles del Sistema de Interdicción de Buques Expedicionarios de la Marina (NMESIS) “se estaba analizando para su consideración por ambas partes”. Los sistemas de misiles antibuque podrían instalarse en las regiones costeras filipinas frente al Mar de China Meridional y en las regiones periféricas para reforzar la disuasión contra la agresión, añadió.

Ejercicios militares entre Estados Unidos
Ejercicios militares entre Estados Unidos y Filipinas.

“Esto es parte de la sólida alianza de defensa entre Estados Unidos y Filipinas”, dijo Romualdez a The Associated Press.

Romualdez habló en el marco de una conferencia sobre comercio e inversión en Manila, donde él y la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, alentaron a las principales compañías estadounidenses a invertir en una amplia gama de industrias, desde energía y telecomunicaciones hasta infraestructura y construcción naval, en Filipinas, el aliado por tratado más antiguo de los EE. UU. en Asia.

“Cuando las empresas estadounidenses invierten aquí, no se trata solo de la rentabilidad del capital, sino también de la rentabilidad de la alianza”, declaró Romualdez a los ejecutivos estadounidenses en la conferencia. “Una economía filipina más fuerte significa un socio de defensa más capaz y confiable para Estados Unidos”.

“En un momento en que Estados Unidos está diversificando sus cadenas de suministro y replanteando su estrategia global, somos la opción natural y una necesidad estratégica”, dijo Romualdez. “Les pido que transmitan este mensaje a la administración Trump: “Cada dólar estadounidense invertido en Filipinas fortalece la posición de Estados Unidos en el Indopacífico”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en la Casa Blanca, en Washington, DC, EEUU, el 22 de julio de 2025. REUTERS/Kent Nishimura

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, voló a Manila en marzo en su primera visita a Asia y dijo que la administración Trump trabajaría con aliados para aumentar la disuasión contra las amenazas en todo el mundo, incluidas las acciones cada vez más agresivas de China en el Mar de China Meridional.

Estados Unidos no se estaba preparando para la guerra, dijo entonces Hegseth, pero subrayó que la paz se alcanzaría “mediante la fuerza”.

China reclama prácticamente la totalidad del Mar de China Meridional. Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también tienen reivindicaciones superpuestas sobre estas aguas, ricas en recursos y concurridas, pero los enfrentamientos entre la guardia costera y las fuerzas navales chinas y filipinas se han intensificado en los últimos años.

El miércoles, Estados Unidos desplegó brevemente dos buques de guerra en lo que denominó una operación de “libertad de navegación” frente al disputado banco de arena Scarborough, en el Mar de China Meridional, donde dos buques de la armada y la guardia costera china colisionaron a principios de semana al intentar ahuyentar a un buque guardacostas filipino más pequeño. El accidente en alta mar desató la alarma en países asiáticos y occidentales.

Imagen del los barcos chinos
Imagen del los barcos chinos hostigando al barco de Filipinas.

“La libertad de navegación es esencial para el comercio valorado en billones de dólares que transita por estas aguas”, declaró a la prensa la embajadora de Estados Unidos en Filipinas, MaryKay Carlson, en el marco de la conferencia de inversión de Manila. “Se trata de comercio. Se trata de vidas y medios de vida”.

(con información de AP)

