Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

Las autoridades locales informaron que aeronaves no tripuladas impactaron contra tres automóviles en dos aldeas, en el marco de una jornada con 44 drones derribados en distintos puntos de Rusia

Un automóvil arde tras lo que las autoridades locales calificaron como un ataque con dron ucraniano en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Bélgorod, Rusia, el 14 de agosto de 2025. (Gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, vía Telegram/imagen cedida vía REUTERS)

Un ataque con drones atribuido a Ucrania dejó este jueves un muerto y tres heridos en la región rusa de Bélgorod, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. Según comunicó en Telegram, aparatos no tripulados impactaron contra tres automóviles en dos aldeas de la zona. En uno de esos incidentes murió el conductor de un vehículo.

Horas antes, Gladkov había advertido sobre un aumento de la actividad de drones ucranianos en la región fronteriza y reportado daños en el edificio de la administración local.

Bélgorod, junto con Kursk y Briansk, figura entre las áreas más golpeadas por la guerra, con ataques casi diarios de drones y bombardeos de artillería.

En paralelo, un dron ucraniano derribado por las defensas rusas cayó esta madrugada sobre una refinería de petróleo de Lukoil en la región de Volgogrado, provocando un incendio en una de las cuatro plantas de la empresa. “A causa del impacto de los restos de un dron (derribado), se produjo una fuga e incendio de productos petrolíferos en la refinería de Volgogrado”, indicó el gobernador regional, Andréi Bocharov.

Las autoridades cerraron temporalmente el aeropuerto de Volgogrado, situada a casi 900 kilómetros al sureste de Moscú, que ha sido blanco de ataques en dos jornadas consecutivas. El día anterior, un dron había impactado contra el tejado de un edificio residencial en la capital regional.

Se incendió una refinería petrolera en Rusia tras un ataque con drones

La refinería, con una capacidad de producción de 14,8 millones de toneladas anuales -el 5,6 % del total que refina Rusia anualmente-, ha sido objetivo de ataques en repetidas ocasiones, generando varios incendios.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que en la jornada derribó 44 drones ucranianos dirigidos contra territorio bajo control ruso. Según la información oficial, 14 fueron abatidos sobre el mar Negro, 9 en la región de Volgogrado, 7 en Crimea —anexionada por Rusia en 2014—, 7 en la región de Rostov, 4 en Krasnodar, 2 en Bélgorod y 1 en el mar de Azov.

En la ciudad de Rostov, al sur de Rusia, trece personas —incluidos dos menores— fueron hospitalizadas tras un ataque con dron ucraniano en el centro urbano, según confirmaron las autoridades locales. “Trece personas resultaron heridas, entre ellas dos niños”, escribió en Telegram el gobernador regional, Yuri Sliúsar.

El alcalde, Alexandr Skriabin, informó que el ataque dañó diez edificios residenciales y que sus habitantes fueron evacuados a alojamientos temporales.

Los incidentes ocurridos en Bélgorod, Volgogrado y Rostov se enmarcan en una serie de ataques con drones registrados en las últimas horas contra diferentes regiones de Rusia, que han afectado tanto a infraestructuras estratégicas como a zonas residenciales.

(Con información de EFE)

