Mundo

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Manila responsabiliza al gigante asiático por el choque cerca del banco de arena Scarborough, donde un patrullero filipino escoltaba a pescadores

El ejército filipino acusó a China de provocar una colisión entre dos buques de su armada y guardia costera mientras intentaban expulsar a guardacostas y pescadores filipinos del banco de arena Scarborough, en aguas en disputa del Mar de China Meridional. El choque, ocurrido el lunes, dejó daños visibles en los barcos chinos y posibles heridos, según autoridades filipinas.

Imágenes difundidas por la guardia costera filipina muestran a un buque de la armada china, identificado con el número de proa 164, impactando contra la proa de un buque de la guardia costera china mientras ambos intentaban bloquear al patrullero filipino BRP Suluan. En el video, el buque chino utiliza cañones de agua y presenta daños graves en la proa, mientras el buque militar sufre abolladuras y cortes en el casco.

El BRP Suluan ofreció asistencia médica por radio al personal chino, pero no recibió respuesta. El jefe del Estado Mayor filipino, general Romeo Brawner Jr., sostuvo que las maniobras chinas fueron deliberadas y destinadas a embestir al patrullero filipino. “Las acciones agresivas de China fueron muy claras en este incidente”, afirmó el jefe filipino. Según Brawner, la colisión ocurrió cuando el buque de la armada china golpeó accidentalmente al de su propia guardia costera en medio de la persecución.

Así quedaron los barcos chinos que chocaron mientras hostigaban a una patrulla filipina

Acusaciones cruzadas

Beijing, a través del portavoz Gan Yu, afirmó que los barcos filipinos invadieron las aguas territoriales chinas y que tomaron “las medidas necesarias, incluido el monitoreo, la fuerza, la interceptación y el control de los barcos filipinos para expulsarlos”. La versión china no menciona la colisión ni eventuales heridos.

Los funcionarios chinos tampoco hicieron comentarios inmediatos sobre la declaración de Brawner, pero Gan Yu insistió en que sus fuerzas “salvaguardarán resueltamente la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China”.

Manila sostiene que sus unidades estaban protegiendo a pescadores en una zona que considera tradicional de pesca filipina. “Fueron culpables debido a sus maniobras agresivas”, afirmó, refiriéndose a China. “Estábamos allí para proteger a los pescadores filipinos en el Banco Scarborough. Ese era nuestro único objetivo, ya que es nuestra zona de pesca tradicional”. Brawner confirmó que se evaluarán respuestas junto a la guardia costera y el presidente Ferdinand Marcos Jr.

“Ahora están desplegando su armada del EPL, y esto es un símbolo de la agresividad de China”, dijo, aludiendo al Ejército Popular de Liberación de China. “Discutiremos posibles medidas y nuestras futuras tácticas para contrarrestar las acciones de China que nos impiden acceder a Scarborough”.

Estados Unidos, aliado histórico de Filipinas, condenó la “acción imprudente de China dirigida contra un buque filipino". El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en el Mar de China Meridional, un escenario de fricciones geopolíticas que involucra reclamaciones territoriales de varios países y el despliegue de fuerzas navales en zonas disputadas.

(Con información de AP)

