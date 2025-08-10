La ONU denunció un aumento de las restricciones a las mujeres por parte del régimen talibán en Afganistán

La ONU instó a los talibanes a detener la opresión a mujeres y niñas en Afganistán (EFE/QUDRATULLAH RAZWAN)

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) alertó sobre un empeoramiento de los derechos humanos en el país entre abril y junio de 2025, con un incremento de las restricciones a las mujeres, la libertad de expresión y violencia contra ex funcionarios.

UNAMA denunció que las mujeres y niñas siguen excluidas de la educación más allá del sexto grado, y que el examen universitario de este año no mencionó su inclusión. Además, se intensificó la aplicación del hiyab, con mujeres en Herat impedidas de acceder a mercados y transporte público sin un chador.

También se registraron negaciones de servicios a mujeres sin tutor masculino (mahram), exclusión de parques públicos y obstáculos laborales, como la exigencia en Kandahar de una “tarjeta mahram” para trabajadoras sanitarias.

En tanto, la violencia de género continúa, con reportes de matrimonios forzados pese a la prohibición talibán de 2021, aunque no hay información sobre su gestión. En abril se documentaron ejecuciones públicas y castigos corporales, además de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de ex miembros de seguridad, a pesar de la amnistía.

Fotografía en donde se ve a una mujer caminar en una calle de Kabul (Afganistán) EFE/QUDRATULLAH RAZWAN

Las protestas contra la erradicación de amapola en Badakhshan, al noreste del país, fueron reprimidas violentamente, con al menos ocho muertos y 22 heridos. La libertad de expresión sigue limitada en varias provincias, con censura a imágenes, contenido político, encuentros poéticos y redes sociales. Un medio vinculado a los talibanes calificó de “enemigos del Islam” a quienes informan sobre derechos humanos.

UNAMA recordó en otro informe que retornados, especialmente mujeres, exfuncionarios, activistas y periodistas, sufren arrestos arbitrarios y malos tratos, y urgió a la comunidad internacional a detener deportaciones sin evaluaciones de riesgo.

El estado de los derechos

Richard Bennett afirmó en un informe a la Asamblea General de la ONU, distribuido el miércoles, que tras tomar el poder en 2021, los talibanes suspendieron la Constitución de 2004 y las leyes que protegen los derechos de las mujeres y las niñas. Estas incluyen una ley histórica que penaliza 22 formas de violencia contra la mujer, como la violación y el matrimonio infantil y forzado.

Los talibanes destituyeron a todos los jueces del anterior gobierno respaldado por Estados Unidos, incluidas aproximadamente 270 mujeres, y los reemplazaron por hombres que comparten sus opiniones islámicas extremas, carecen de capacitación legal y dictan decisiones basadas en edictos emitidos por los talibanes, dijo.

Una mujer, vestida con un burka, sentada en el piso en una carretera de Kabul, Afganistán (EFE/Hedayatullah Amid)

Además, señaló que los talibanes han asumido el control total de las agencias policiales y de investigación, purgando sistemáticamente a los afganos que trabajaron para el gobierno anterior.

Bennett, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, se centró en el acceso a la justicia y la protección de las mujeres y las niñas en su informe. Afirmó haber mantenido reuniones, debates en grupos de discusión y entrevistas individuales con más de 110 afganos dentro y fuera del país. Lo hizo a distancia porque los talibanes le han negado un visado para viajar a Afganistán.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, su represión contra las mujeres y las niñas ha sido ampliamente difundida y denunciada en todo el mundo.

(Con información de EFE y AP)