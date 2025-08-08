El Ejército israelí anunció la destrucción de bases de lanzamiento y escondites del grupo terrorista Hamas en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que destruyeron bases de lanzamiento de cohetes y escondites de grupos armados en la Franja de Gaza, en el marco de operaciones coordinadas por el Comando Sur, la Inteligencia Militar y el Shin Bet.

Según un comunicado publicado en la red social X, las fuerzas de la División 162 operan en el norte del enclave, donde “una unidad Sky Rider y el equipo de combate de la 401.ª Brigada atacaron y destruyeron una plataforma desde la que se había lanzado un cohete hacia Nir Am“.

El ejército indicó que tras el ataque se detectaron explosiones que revelaron la presencia de varios cohetes listos para ser disparados.

En Khan Yunis, la División 36 destruyó infraestructura subterránea y eliminó células armadas, mientras que el grupo de artillería 282 destruyó un depósito de armas y una zona de reunión de combatientes de Hamas.

El Ejército israelí destruyó bases de lanzamiento y escondites del grupo terrorista Hamas en Gaza

Nuevo plan para tomar Gaza

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel aprobó en la madrugada de este viernes un plan militar presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, situada en el norte del enclave palestino. La decisión fue comunicada oficialmente por la oficina del premier israelí y confirmada por medios locales.

Según el comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para avanzar sobre la ciudad, al tiempo que se comprometen a garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población civil ubicada fuera de las zonas de combate. La operación marca una nueva escalada en el conflicto y se produce en un contexto de intensas tensiones en la región.

En una nota oficial, la oficina del primer ministro señaló que el gabinete respaldó la “propuesta de Netanyahu para derrotar a Hamas” y que Israel “proporcionará ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

El comunicado incluyó una lista de cinco principios que el Gobierno exigirá como condiciones para poner fin a la guerra con el grupo terrorista:

El desarme de Hamas. El regreso de los 50 rehenes restantes (de los cuales se cree que 20 continúan con vida). La desmilitarización de la Franja de Gaza. El control de seguridad israelí sobre el territorio. La existencia de un gobierno civil alternativo que no sea ni Hamas ni la Autoridad Palestina.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (Europa Press)

La oficina aseguró que “una abrumadora mayoría de ministros determinó que el plan alternativo presentado al gabinete de seguridad no habría asegurado la derrota de Hamas ni el regreso de los rehenes”.

Aunque no se detallaron los contenidos de esa propuesta alternativa, medios israelíes señalaron que se trataba del plan del jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, quien expresó su rechazo a una ocupación de toda la franja, argumentando que podría derivar en un desastre humanitario y poner en riesgo la vida de los cautivos.

El comunicado del Gobierno se refiere exclusivamente a la ciudad de Gaza y no menciona la ocupación de toda la Franja de Gaza, a pesar de que el jueves Netanyahu declaró que su objetivo era tomar el control total del enclave. La ciudad forma parte del 25% del territorio que las FDI todavía no controlan, junto con varios campos de refugiados en el centro de Gaza. No está claro si esas áreas serán incluidas en etapas posteriores del plan aprobado.