Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

Entre las víctimas hay dos médicos, dos enfermeros, y dos personas que se hallaban en el edificio contra el que impactó la aeronave

Personas se reúnen junto a
Personas se reúnen junto a un área acordonada en el lugar donde una avioneta Cessna operada por AMREF Flying Doctors se estrelló contra edificios en el suburbio de Githurai, en el noreste de Nairobi, Kenia, el 7 de agosto de 2025.(REUTERS/Monicah Mwangi)

Al menos seis personas murieron y otras dos resultaron heridas cuando un avión de un servicio de ambulancia aérea que se dirigía a Somalia se estrelló este jueves en una zona residencial en las afueras de Nairobi, capital de Kenia, según informó un funcionario local y el propietario de la aeronave.

El comisionado del condado de Kiambu, Henry Wafula, declaró en el lugar del siniestro que entre las víctimas se encontraban dos doctores, dos enfermeros y dos personas que se hallaban en el edificio contra el que impactó la aeronave.

La organización AMREF Flying Doctors, responsable del servicio aéreo de ambulancias en Nairobi, confirmó que una de sus aeronaves, un Cessna Cittion XLS, estuvo involucrada en el accidente ocurrido en la zona de Mwihoko.

“En este momento, estamos cooperando plenamente con las autoridades aéreas competentes y los equipos de emergencia para establecer los hechos alrededor de dicha situación. (...) Ofrecemos toda la ayuda necesaria a las autoridades mientras continúa la investigación”, indicó la entidad en un comunicado.

Personal de emergencias traslada un
Personal de emergencias traslada un cuerpo cubierto en el lugar donde se estrelló una avioneta Cessna operada por AMREF Flying Doctors. (REUTERS/Monicah Mwangi)

La organización agregó que dará más información “tan pronto como se confirme” y pidió “paciencia” al público mientras gestiona “esta situación en curso con cuidado y precisión”.

“Nuestro objetivo inmediato está en la seguridad y el bienestar de aquellos a bordo y en dar el pleno apoyo a sus familias y compañeros”, señaló.

La Cruz Roja de Kenia sostuvo que sus equipos de rescate se dirigieron al lugar del accidente en Kiambu, un condado que comparte frontera con Nairobi. Anteriormente, la Cruz Roja de Kenia había dicho que la aeronave que se había estrellado era un helicóptero.

En los últimos meses, se han registrado varios accidentes aéreos de gran magnitud en distintas partes del mundo, lo que ha vuelto a poner el foco en la seguridad de las operaciones y en la necesidad de reforzar los controles técnicos y de coordinación.

En enero, un choque en pleno vuelo entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar en Washington D.C. dejó 67 muertos, mientras que en Sudán del Sur un Beechcraft 1900D se estrelló causando 20 víctimas fatales. Más recientemente, un caza se estrelló sobre un colegio en Bangladesh con 31 muertos, y en junio un Boeing 787 de Air India se accidentó en Ahmedabad, dejando 260 fallecidos.

Las autoridades kenianas han iniciado investigaciones para determinar las causas del siniestro, mientras que los equipos de rescate y las agencias implicadas trabajan en la recuperación de los cuerpos y en la atención a los heridos.

(Con información de AP/Europa Press)

