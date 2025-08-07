Mundo

Las autoridades indias en Cachemira prohibieron libros de autores destacados a los que acusan de propagar “narrativas falsas” y “secesionismo”

Los manuscritos de 25 escritores y académicos fueron restringidos de circulación, posesión y acceso en la región del Himalaya

Por Aijaz Hussain

Guardar
Una mujer cachemir pasa frente
Una mujer cachemir pasa frente a una librería en Srinagar, en la Cachemira india, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/ Dar Yasin)

Las autoridades indias han prohibido 25 libros en Cachemira que, según afirman, propagan “narrativas falsas” y “secesionismo” en la disputada región, donde los estrictos controles a la prensa se han intensificado en los últimos años.

La prohibición amenaza con penas de prisión a quienes vendan o posean obras de autores como la novelista y activista ganadora del premio Booker Arundhati Roy, la experta constitucional AG Noorani y destacados académicos e historiadores como Sumantra Bose, Christopher Snedden y Victoria Schofield.

Los libreros y sus propietarios podrían enfrentarse a prisión

La orden fue emitida el martes por el Departamento del Interior de la región, que está bajo el control directo del vicegobernador Manoj Sinha, el principal administrador de Nueva Delhi en Cachemira.

Sinha ejerce un poder sustancial en la región como representante del gobierno nacional, mientras que los funcionarios electos dirigen un gobierno en gran medida impotente que llegó al poder el año pasado después de las primeras elecciones locales desde que India despojó a la disputada región de su estatus especial en 2019.

Un hombre cachemir mira un
Un hombre cachemir mira un libro en una librería de Srinagar, en la Cachemira india, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/ Dar Yasin)

La orden declaró los 25 libros “decomisados” según el nuevo código penal de la India de 2023, prohibiendo así su circulación, posesión y acceso en la región del Himalaya. Diversos elementos del código amenazan con penas de prisión de tres años, siete años o incluso cadena perpetua por delitos relacionados con medios decomisados, aunque aún no se ha condenado a nadie por estas medidas.

“Se ha determinado que los 25 libros identificados incitan al secesionismo y ponen en peligro la soberanía e integridad de la India”, declaró el Ministerio del Interior en su aviso. Añadió que dichos libros desempeñaron un papel crucial en la desorientación de la juventud, la glorificación del terrorismo y la incitación a la violencia contra el Estado indio.

La medida se tomó a raíz de “investigaciones e inteligencia creíble” sobre la “difusión sistémica de narrativas falsas y literatura secesionista” que “a menudo estaba disfrazada de comentarios históricos o políticos”, afirmó.

India está tomando medidas enérgicas contra la disidencia en Cachemira

India y Pakistán, rivales con armas nucleares, administran cada uno parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad.

La novelista y activista ganadora
La novelista y activista ganadora del Premio Booker, Arundhati Roy (centro), participa en una reunión de cachemires para celebrar el Eid al-Adha lejos de sus hogares en Nueva Delhi, India, el 12 de agosto de 2019. (Foto AP/Manish Swarup, archivo)

Los militantes de la parte de Cachemira controlada por la India han estado luchando contra el gobierno de Nueva Delhi desde 1989. Muchos musulmanes cachemires apoyan el objetivo de los rebeldes de unificar el territorio, ya sea bajo el gobierno paquistaní o como un país independiente.

India insiste en que la militancia cachemir es terrorismo patrocinado por Pakistán. Pakistán niega la acusación, y muchos cachemires la consideran una lucha legítima por la libertad. Decenas de miles de civiles, rebeldes y fuerzas gubernamentales han muerto en el conflicto.

Desde 2019, las autoridades han criminalizado cada vez más la disidencia y no han mostrado tolerancia hacia ninguna narrativa que cuestione la soberanía de la India sobre Cachemira.

En febrero, la policía allanó librerías y confiscó cientos de libros vinculados a una importante organización islámica de la región.

Libros sobre Cachemira se exhiben
Libros sobre Cachemira se exhiben en una librería en Srinagar, India, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/ Dar Yasin)

En 2011, la policía presentó cargos contra funcionarios de educación de Cachemira por un libro de texto para alumnos de primer grado que ilustraba la palabra “tirano” con un dibujo que se asemejaba a un policía. Un año antes, la policía arrestó a un profesor universitario acusado de someter a sus alumnos a un examen de inglés lleno de preguntas que atacaban la represión de las manifestaciones que desafiaban el dominio indio en la región.

En algunos casos, los acusados fueron liberados después del interrogatorio policial, pero la mayoría de estos casos han continuado en el notoriamente lento sistema judicial de la India.

Mirwaiz Umar Farooq, un líder clave de la resistencia en Cachemira, condenó la prohibición del libro.

“Prohibir libros de académicos e historiadores de renombre no borrará los hechos históricos ni el repertorio de recuerdos vividos por el pueblo de Cachemira”, declaró Mirwaiz. Cuestionó a las autoridades por organizar un festival del libro para mostrar su compromiso literario, pero prohibir algunos libros en el terreno.

Un hombre de Cachemira ordena
Un hombre de Cachemira ordena libros en una librería de Srinagar, en la Cachemira india, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/ Dar Yasin)

“Esto solo expone las inseguridades y la limitada comprensión de quienes están detrás de tales acciones autoritarias, y la contradicción de albergar con orgullo el Festival del Libro en curso”.

India rara vez prohíbe libros, pero ha reforzado el control sobre los medios de comunicación

Prohibir libros no es algo común en India, pero las autoridades del Primer Ministro Narendra Modi han allanado cada vez más medios de comunicación independientes, encarcelado a periodistas y tratado de reescribir la historia en los libros de texto escolares y universitarios para promover la visión nacionalista hindú de su gobernante Partido Bharatiya Janata.

Mientras tanto, los programas de estudio relacionados con los gobernantes musulmanes mogoles que gobernaron gran parte de la India entre los siglos XVI y XIX han sido modificados o eliminados. El año pasado, un tribunal indio levantó la prohibición, vigente durante décadas, de “Los versos satánicos” de Salman Rushdie debido a la ausencia de una orden oficial que prohibiera el libro en 1988.

(con información de AP)

Temas Relacionados

IndiacensuralibrosCachemiraPakistán

Últimas Noticias

Desde las costas de Gaza, familiares de rehenes israelíes exigieron un acuerdo de liberación antes de una ofensiva total contra Hamas

Una flotilla partió desde Ashkelon en un intento por influir en las decisiones políticas antes de un posible ataque militar contra el grupo terrorista en el enclave palestino

Desde las costas de Gaza,

The Wall Street Journal: Trump apunta a Rusia golpeando a India

Estados Unidos impone un gravamen del 50% a productos indios, buscando frenar la adquisición de crudo ruso y forzar un alto el fuego en Ucrania, mientras exime a China de sanciones similares

The Wall Street Journal: Trump

Rusia confirmó que la reunión entre Putin y Trump ya tiene sede: los detalles se conocerán “en los próximos días”

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov habló sobre el encuentro entre los mandatarios acordado tras la visita de un enviado de Washington a Moscú

Rusia confirmó que la reunión

El mayor incendio forestal de Francia en décadas arrasó un área más grande que París: los bomberos trabajan día y noche

El siniestro cubre al menos 160 kilómetros cuadrados desde el martes, cuando se inició por causas no determinadas. Más de dos mil hombres y varias aeronaves cisterna operan en la región cercana a Marsella

El mayor incendio forestal de

La capital europea que marcó un hito en seguridad vial: lleva un año sin muertes por accidentes de tránsito

Un enfoque integral de movilidad, sumado a innovaciones urbanas y controles estrictos, ha cambiado la historia reciente en materia de prevención de tragedias viales

La capital europea que marcó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feriados en 2025: Estos son

Feriados en 2025: Estos son los descansos a nivel nacional que quedan en Perú, según el calendario oficial

Cielo nublado y ráfagas: así estará el clima en Lima hoy 7 de agosto, según el Senamhi

Casa del horror: son humanos los restos hallados dentro del plato de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre tras el efecto de las elecciones según los analistas que consulta el BCRA

Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositora a Milei

INFOBAE AMÉRICA
He visto cómo Rusia tortura

He visto cómo Rusia tortura a prisioneros de guerra

El PP ve a Begoña Gómez más cerca del "banquillo" y respalda que el juez investigue si tenía correo de Moncloa

Gobierno condena la prohibición de ritos islámicos en Jumilla y critica la "deriva extremista y excluyente" de PP y Vox

El PP pide "responsabilidad" al PSOE y a Vox por "polarizar" con los ritos musulmanes en Jumilla (Murcia)

FEMP defiende respetar el ejercicio de la libertad religiosa y facilitar la diversidad tras la moción de Jumilla(Murcia)

ENTRETENIMIENTO

The Kid Laroi habló sobre

The Kid Laroi habló sobre su lucha contra las adicciones: “Dejé de fumar marihuana todos los días y eso ayudó mucho con mi ansiedad”

La segunda temporada de “Indomable” llevará a Eric Bana a un territorio desconocido y cambiará las reglas del juego

El thriller argentino “Nieve Roja” explora secretos, desapariciones y una inteligencia artificial en una base aislada bajo vigilancia extrema

Khloé Kardashian se sinceró sobre la maternidad y la crianza tras el divorcio: “Pedir ayuda no es un signo de debilidad”

La espectacular transformación de Antonio Banderas para interpretar a 5 personajes diferentes en ‘Paddington: Aventura en la Selva’