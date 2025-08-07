Mundo

La capital europea que marcó un hito en seguridad vial: lleva un año sin víctimas fatales en accidentes de tránsito

Un enfoque integral de movilidad, sumado a innovaciones urbanas y controles estrictos, ha cambiado la historia reciente en materia de prevención de tragedias viales

Por Nazareno Rosen

Esta capital europea registró un año entero sin muertes por accidentes viales (Credit Image: © Sergi ReboredoZUMA Wire)

La ciudad de Helsinki ha logrado lo que hasta hace pocas décadas parecía una utopía para cualquier gran capital europea: completar un año entero sin registrar muertes por accidentes de tráfico. Este hito, alcanzado recientemente, se presenta como resultado de una estrategia integral que combina planificación urbana avanzada, estrictos límites de velocidad y una apuesta continuada por el transporte público y la seguridad tecnológica. El caso de Helsinki se alza como referencia mundial en prevención vial y gestión de la movilidad urbana.

El récord de Helsinki: Cero muertes viales en un año

Según informó Yle News, durante los últimos 12 meses que finalizaron en julio, la capital de Finlandia no lamentó ni una sola víctima mortal producto de accidentes viales. El último incidente con resultado fatal se produjo en el distrito de Kontula, y desde entonces la capital finlandesa celebró un año sin llamadas trágicas a familias y seres queridos. Este logro no surgió de la casualidad, sino de políticas deliberadas y sostenidas que han puesto la seguridad de peatones, ciclistas y conductores en el centro de la planificación urbana.

La dirección adoptada por Helsinki ha sido reconocida como “positiva durante años” por autoridades locales, quienes subrayan que tampoco en 2019 se produjeron muertes de peatones en el tráfico de la ciudad. El objetivo de eliminar por completo las fatalidades viales ha pasado del plano aspiracional a una realidad tangible y medible.

Factores claves: planificación, velocidad y transporte público

Helsinki cumple un año sin muertes por accidentes de tráfico tras aplicar límites de velocidad más bajos y rediseñar sus calles (AP)

El modelo de Helsinki abarca un enfoque multifacético que involucra la colaboración activa entre las autoridades municipales y la ciudadanía. Un primer pilar ha sido la reducción progresiva de los límites de velocidad en áreas urbanas, pasando de los tradicionales 30 mph (48 km/h) a solo 18 mph (29 km/h) en la mayoría de los carriles de la ciudad.

Muchos factores contribuyeron a esto, pero los límites de velocidad son uno de los más importantes”, dijo Roni Utriainen, ingeniero de tránsito de la División de Medio Ambiente Urbano de la ciudad, a Yle News.

A la par de estas restricciones, la ciudad ha impulsado mejoras constantes en el transporte público. La optimización de rutas y la expansión de servicios como autobuses y tranvías han reducido la dependencia del automóvil particular, alentando a los ciudadanos a desplazarse por medios más seguros, ecológicos y eficientes. El transporte colectivo, además de contribuir a la reducción de la siniestralidad, beneficia la calidad del aire y la convivencia vial.

La planificación urbana merece también un apartado especial: los puntos críticos fueron rediseñados para priorizar la seguridad de ciclistas y peatones, incorporando carriles segregados, áreas peatonales expandidas y sistemas de cruce más inteligentes.

Evolución histórica: de la tragedia al ejemplo global

En la década de 1980, Helsinki era escenario de una realidad radicalmente diferente a la que vive ahora. Por aquel entonces, la ciudad promediaba alrededor de 30 muertes anuales por accidentes de tráfico, con una cifra mucho mayor de heridos en centenares de colisiones. La normalidad de estos hechos marcaba la cotidianidad de las familias finlandesas, golpeadas periódicamente por la repentina pérdida de un ser querido por causas tan fortuitas como un desplazamiento cotidiano al supermercado.

Sin embargo, el progreso en materia de movilidad urbana y seguridad vial ha sido continuo en las últimas décadas. A medida que buses y tranvías ampliaron su alcance y frecuencia, los coches comenzaron a ceder protagonismo como principal medio de transporte diario. Además, los vehículos particulares aumentaron su estándar de seguridad, sumando sistemas de protección pasiva y activa para sus ocupantes. No obstante, las muertes viales siguieron presentándose de forma rutinaria hasta la implementación de medidas más drásticas en los últimos años.

La capital finlandesa logra un hito histórico en seguridad vial gracias a políticas urbanas innovadoras y mejoras en el transporte público (AP)

Diseño y tecnología: infraestructura segura y control automatizado

El impacto de las decisiones de diseño urbano sobre la seguridad vial ha sido decisivo. Un enfoque basado en el análisis de datos permitió identificar los puntos negros de la red vial y rediseñarlos para minimizar riesgos, incorporando infraestructuras más seguras tanto para ciclistas como para peatones. La instalación de más cámaras de tráfico y mecanismos automatizados de control de velocidad ha facilitado el cumplimiento de las normativas, disuadiendo comportamientos peligrosos y agilizando las sanciones ante infracciones.

La ciudad ha invertido sostenidamente en tecnologías de monitoreo y en la actualización de sus métodos de gestión del tráfico, asegurando que cada reforma cuente con evidencia que respalde su eficacia. Este proceso de revisión continua ha permitido avanzar hacia el objetivo de cero muertes, ajustando la estrategia conforme aparecen nuevas necesidades.

Desafíos futuros: adaptación ante nuevos modos de movilidad

Aunque el logro de Helsinki es indiscutible, las autoridades reconocen que la naturaleza de la movilidad urbana se encuentra en constante evolución. La proliferación de nuevos vehículos personales, especialmente los patines eléctricos, ha planteado retos emergentes que requieren ajustes a la normativa y a la infraestructura existente. La administración municipal continúa vigilando las tendencias para asegurar que el récord conseguido no sea un punto de llegada, sino el inicio de una cultura permanente de seguridad y movilidad sostenible.

El caso de Helsinki confirma que las ciudades pueden transformar radicalmente su realidad vial con voluntad política, planificación y adaptación tecnológica constante, ofreciendo un modelo que inspira a urbes de todo el mundo en su lucha contra la siniestralidad en las calles.

