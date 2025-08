El drama de un joven cirujano que intenta salvar vidas en un hospital de Gaza paralizado

El Dr. Jamal Salha atiende a un paciente joven en el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, el 7 de julio de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

En el hospital Shifa de la Franja de Gaza, no se esteriliza nada, así que el Dr. Jamal Salha y otros cirujanos lavan sus instrumentos con jabón. Las infecciones son rampantes. El hedor a desechos médicos es insoportable. Y hay moscas por todas partes.

Sin analgésicos, los pacientes gimen acostados en camas metálicas que bordean los pasillos. No hay electricidad ni ventilación en medio de un calor abrasador, lo que obliga a los visitantes, ansiosos, a abanicar a sus familiares postrados con cartones.

Shifa, que en su día fue el hospital más grande de Gaza y la piedra angular de su sistema de salud, es solo una sombra de lo que fue tras 22 meses de guerra. El complejo hospitalario, del tamaño de siete campos de fútbol, ha sido devastado por frecuentes bombardeos, dos incursiones israelíes y bloqueos de alimentos, medicamentos y equipos. Su exhausto personal trabaja sin descanso para salvar vidas.

“Es tan malo que nadie puede imaginarlo”, dijo Salha, un neurocirujano de 27 años que, como innumerables médicos en Gaza, se formó en Shifa después de la escuela de medicina y espera terminar su carrera allí.

Pero es difícil pensar en el futuro cuando el presente lo absorbe todo. Salha y otros médicos están abrumados por una carga de trabajo en tiempos de guerra que no da señales de disminuir. La situación se ha vuelto más difícil en las últimas semanas, a medida que los cuerpos de los pacientes se deterioran por la desnutrición generalizada.

Shifa formó parte inicialmente de un puesto militar británico cuando se inauguró en 1946. Con el paso de los años, se desarrolló hasta llegar a albergar el departamento de cirugía especializada más grande de Gaza, con más de 21 quirófanos. Actualmente, solo quedan tres y apenas funcionan.

Como los quirófanos de Shifa siempre están llenos, también se realizan cirugías en urgencias, y algunos heridos deben ser rechazados. Edificios bombardeados se alzan sobre un patio lleno de pacientes y rodeado de montones de escombros.

Salha huyó del norte de Gaza al comienzo de la guerra y no regresó a Shifa hasta principios de este año. Mientras trabajaba en otro hospital con mucha actividad en el centro de Gaza, siguió de cerca el empeoramiento de la condición de Shifa.

Un niño herido yace sobre una manta en el suelo mientras espera ser atendido en el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, el 6 de julio de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

“Había visto fotos”, dijo. “Pero cuando regresé, no quise entrar”.

Un joven médico y una guerra

Tras graduarse de la facultad de medicina en 2022, Salha pasó un año formándose en Shifa. Fue entonces cuando él y su amigo Bilal decidieron especializarse en neurocirugía.

Pero todo cambió el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel y comenzó la campaña de represalias de Israel.

Durante las primeras semanas de la guerra, Salha fue becario en Shifa. Debido a que Israel había cortado el servicio de internet en Gaza, una de sus tareas era llevar escáneres a los médicos del complejo. Tenía que guiarse entre miles de desplazados que se refugiaban allí y subir y bajar escaleras cuando los ascensores dejaban de funcionar.

Una vez que las tropas israelíes entraron en el norte de Gaza, él y su familia se marcharon. Bilal, que permaneció en la ciudad de Gaza, fue asesinado unos meses después, según Salha.

No mucho después de que Salha se fuera, las fuerzas israelíes atacaron Shifa por primera vez en noviembre de 2023.

Israel afirmó que el hospital servía como un importante centro de mando y control de Hamas. Sin embargo, aportó pocas pruebas más allá de un único túnel con dos pequeñas salas bajo las instalaciones.

Presentó argumentos similares al asaltar y atacar instalaciones médicas en Gaza, incluso mientras las bajas por la guerra aumentaban. Israel afirma que hace todo lo posible por entregar suministros médicos y evitar dañar a la población civil.

Ambulancias estacionadas junto a los edificios principales del Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, el viernes 4 de julio de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Según el derecho internacional, los hospitales pierden su estatus de protección si se utilizan con fines militares. Hamas ha negado utilizar hospitales con fines militares, aunque a menudo se puede ver a su personal de seguridad en su interior y han prohibido el acceso al público a ciertas partes de los hospitales.

Las fuerzas israelíes regresaron a Shifa en marzo de 2024, lo que desencadenó dos semanas de combates en los que, según el ejército, mataron a unos 200 militantes que se habían reagrupado allí.

El hospital quedó en ruinas. La Organización Mundial de la Salud informó que tres edificios del hospital sufrieron graves daños y que su planta de oxígeno y la mayor parte del equipo quedaron destruidos, incluidas 14 incubadoras.

Mientras todo esto sucedía, Salha trabajaba en un hospital en el centro de Gaza, donde realizó más de 200 cirugías y procedimientos, incluyendo docenas de operaciones en fracturas de cráneo. Algunos cirujanos pasan toda la vida sin ver a nadie.

Cuando regresó a Shifa como residente de neurocirujano, los edificios entre los que solía correr (algunos habían sido rehabilitados) parecían embrujados.

“Destruyeron todos nuestros recuerdos”, dijo.

Un hospital reducido se encuentra al límite de sus capacidades

Shifa llegó a tener 700 camas. Hoy en día hay unas 200, y casi la misma cantidad de pacientes terminan en colchones en el suelo, según el director del hospital. Algunas camas están instaladas en almacenes o en tiendas de campaña. Se alquilan 100 camas adicionales y tres quirófanos en un centro cercano.

El hospital llegó a emplear a 1.600 médicos y enfermeras. Ahora hay aproximadamente la mitad, según el director administrativo de Shifa, Rami Mohana. Con Gaza asolada por una inseguridad alimentaria extrema, el hospital ya no puede alimentar a su personal, y muchos trabajadores huyeron para ayudar a sus familias a sobrevivir. Los que se quedan rara vez reciben su salario.

El Dr. Abeer Al-Gharbawi realiza una cirugía iluminado por las linternas de dos teléfonos celulares durante un apagón en el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, el 4 de julio de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Una mañana reciente, en un almacén convertido en sala de pacientes, Salha examinó a Mosab al-Dibs, un niño de 14 años que sufría una grave lesión en la cabeza y desnutrición.

“¿Mira lo mal que se han puesto las cosas?”, dijo Salha, tirando del frágil brazo de al-Dibs.

La madre de Al-Dibs, Shahinez, estaba desanimada. “Conocemos Shifa desde niños; quienquiera que vaya se cura”, dijo. “Ahora, quienquiera que vaya está perdido. No hay medicinas ni sueros. Es un hospital solo de nombre”.

Hay escasez de suministros básicos, como gasas, por lo que los vendajes de los pacientes se cambian con poca frecuencia. Las espumas de gel que detienen las hemorragias están racionadas.

Las tres máquinas de tomografía computarizada de Shifa fueron destruidas durante los ataques israelíes, explicó Mohana, por lo que los pacientes son trasladados a otro hospital cercano si lo necesitan. Israel no ha aprobado el reemplazo de los escáneres, añadió.

Los pacientes esperan horas, y a veces días, mientras los cirujanos priorizan su carga de trabajo o programan las exploraciones. Algunos pacientes han fallecido mientras esperan, afirmó Salha.

Tras meses sin un taladro quirúrgico neumático para cortar huesos, Shifa por fin consiguió uno. Pero faltaban las cuchillas y no había repuestos disponibles, dijo Salha.

“Así que, en lugar de 10 minutos, podría tomar más de una hora solo cortar los huesos del cráneo”, dijo. “Nos deja exhaustos y pone en peligro la vida del paciente”.

Un almacén mal ventilado e insalubre construido en el patio del Hospital Shifa está abarrotado de pacientes, el 6 de julio de 2025, en la ciudad de Gaza. (Foto AP/Jehad Alshrafi, Archivo)

Cuando The Associated Press le preguntó sobre la escasez de equipo en Shifa, la agencia militar israelí encargada de la coordinación de la ayuda, COGAT, no respondió al asunto. Afirmó que el ejército “permite de forma constante y continua el funcionamiento de los servicios médicos a través de las organizaciones de ayuda y la comunidad internacional”.

Momentos imborrables

De su estancia en el hospital del centro de Gaza, Salha no puede olvidar a la mujer de veintitantos años que llegó con una hemorragia cerebral curable. El hospital no la admitió porque no había camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos.

Él hubiera querido llevarla en ambulancia a otro hospital, pero debido al peligro de ser atacada por Israel, ningún técnico quiso acompañarlo a operar el respirador.

“Tuve que decirle a su familia que tendríamos que dejarla morir”, dijo.

Otras historias tienen finales más felices.

Cuando una niña con una hemorragia cerebral llegó a Shifa, el compañero de Salha la detuvo con la mano hasta que le colocaron una espuma de gel. La niña, que había perdido la visión temporalmente, saludó a Salha tras su exitosa recuperación.

“Su visión era mejor que la mía”, dijo Salha, con sus gafas, esbozando una sonrisa.

“A veces parece que vivimos en un estado de estupor. Atendemos a pacientes mientras dormimos y, al cabo de un rato, nos despertamos y nos preguntamos: ¿Qué acaba de pasar?“.

(con información de AP)