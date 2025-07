El incómodo cruce entre Ilia Topuria y unos youtubers se vuelve viral: “¿Por qué dicen eso?"

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @bacojnews)

La incomodidad de Ilia Topuria ante un comentario de los youtubers NelKboys sobre las mujeres de Miami no solo interrumpió una grabación entre celebridades, sino que también desató un intenso debate en redes sociales sobre estereotipos, respeto y los límites del humor en las colaboraciones entre deportistas e influencers.

El episodio, que se viralizó rápidamente en TikTok, expuso la tensión que puede surgir cuando figuras públicas de diferentes culturas interactúan en un entorno aparentemente distendido, pero donde las palabras adquieren un peso inesperado.

La visita de los NelKboys, un grupo de creadores de contenido estadounidenses con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, a la casa de Ilia Topuria en Miami tenía como objetivo grabar un video y conversar con el campeón de artes marciales mixtas.

Ilia Topuria interrumpió una entrevista y se retiró molesto tras un comentario sobre las mujeres de Miami que consideró ofensivo y estereotipado

Topuria es conocido por su carácter afable y su disposición a colaborar con personalidades del mundo digital, especialmente en las semanas previas a eventos destacados como La Velada del Año de Ibai Llanos. En estos contextos, figuras como The Grefg han buscado el asesoramiento del luchador hispano-georgiano para prepararse ante combates de boxeo, aprovechando su experiencia y su voluntad de compartir conocimientos.

El ambiente inicial de la reunión era relajado y amistoso, con los NelKboys interesados en conocer más sobre la vida y preferencias de Topuria. La conversación giró en torno a temas personales, como su lugar favorito en Estados Unidos, a lo que el luchador respondió que Miami ocupaba un lugar especial en su vida, ya que allí conoció a su esposa. Esta referencia personal marcó el punto de inflexión en la charla.

El comentario polémico y la reacción inmediata de Topuria

En ese momento, uno de los streamers de los NelKboys lanzó una frase que alteró el clima de la conversación: “Y decían que no podías conseguir esposa en Miami. Me das esperanza porque todos decían que no podías encontrar esposa en Miami”.

El comentario, recogido en el video viral y difundido en TikTok, fue interpretado por el autor del clip como una insinuación despectiva hacia las mujeres de Miami, sugiriendo que no eran adecuadas para el matrimonio.

La reacción de Ilia Topuria fue inmediata. “¿Por qué dicen eso?”, preguntó el luchador, visiblemente incómodo. El streamer, notando el cambio de tono, intentó justificar su comentario: “Todos lo dicen porque se pasan el día de fiesta”. Sin embargo, la explicación no convenció al luchador, quien respondió con firmeza: “Sois vosotros los que os pasáis todo el día de fiesta y es el único lugar que conocéis, sólo os rodeáis de gente que está todo el día de fiesta y sólo podéis pensar en fiesta todo el rato. Por si no lo sabéis hay otras zonas en Miami donde la gente se dedica a trabajar”.

La intervención de Topuria evidenció su rechazo a los estereotipos y a la superficialidad de los comentarios sobre la ciudad y sus habitantes. El ambiente en la sala cambió de inmediato, y los creadores de contenido optaron por cambiar de tema, aunque la tensión ya era palpable.

La tensión surgió cuando los influencers estadounidenses sugirieron que en Miami no hay mujeres "dignas de casarse", provocando la contundente reacción de Topuria (EFE/ Sergio Perez)

Tras el intercambio, la tensión en la sala era evidente. El luchador hispano-georgiano, con el rostro serio, decidió abandonar la sala, dejando a los presentes en silencio y con gestos de incomodidad.

El cambio de tema por parte de los NelKboys no logró disipar la incomodidad generada. La salida de Topuria marcó el final abrupto de la conversación y dejó a los presentes sin palabras ante lo ocurrido. El episodio se convirtió en un ejemplo de cómo una broma o comentario aparentemente inofensivo puede desencadenar una reacción inesperada y abrir un debate más amplio sobre el respeto y los límites del humor.